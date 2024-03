El temor en el asentamiento de caravanas de sa Joveria ante lo que entienden como la voluntad del Ayuntamiento de Ibiza de echarles del lugar, después de que haya marcado los vehículos como abandonados con la amenaza de retirarlos en 15 días si no se mueven. La mayoría de las personas que viven allí son trabajadores, incluso del cercano Hospital Can Misses, que no pueden permitirse pagar un alquiler en Ibiza. Según aseguraban este sábado, nadie vive allí «por gusto», pero no hay alternativa. Si les echan, la mayoría no tiene a dónde ir.

Que los profesores opositores entiendan como un ‘castigo’ que les hayan dado plaza en otras islas después de aprobar la oposición. Una docente mallorquina comparaba el hecho de que la hayan destinado a Formentera con que la hubieran mandado al Polo Norte. El problema para la mayoría es que no se pueden pagar el alquiler de una vivienda cuando les destinan a otra isla y critican que los estabilizados «se hayan quedado con las mejores plazas».