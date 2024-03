El Pacto compró material sanitario por valor de 3,2 millones a una empresa fantasma china

El Govern de Armengol compró mascarillas y material sanitario por valor de 3,2 millones de euros a Shanghai Fanrui Industry CO LTD, una empresa fantasma china según destaca la Oficina Anticorrupción de Balears. A través de un informe en relación a los contratos de emergencia firmados durante la pandemia, el organismo determinó que, en relación a dicha compañía, no se pudo comprobar la dirección aportada en la factura de compra. «La Oficina ha consultado diferentes portales de bases de datos empresariales (Axesor, Infocif, Empresia, Einforma) y no ha obtenido ningún resultado. La dirección especificada en la factura presentada por el proveedor no existe en el portal de Google Maps», aseguró Anticorrupción.

Un contrato que nada tiene que ver con el firmado con Soluciones de Gestión, la compañía vinculada al caso Koldo. Asimismo, la Oficina tampoco pudo verificar que este proveedor «esté registrado como empresa en China». En relación a las pesquisas que llevó a cabo el organismo para obtener más datos a través de distintos portales en Internet, se encontraron dos enlaces. Por un lado, en una página web «se informa que la empresa se dedica principalmente al suministro de alimentos saludables y productos dietéticos, alimentos para bebés y bebidas no alcohólicas» y en otra página se expresa «que es un proveedor profesional de repuestos y consumibles para equipos semiconductores».

Un único encargo

El Ejecutivo de Armengol realizó un único encargo por valor de 3,2 millones de euros a esta empresa «de fecha de 5 de abril (si bien el contrato trae como referencia en la cabecera de 23 de marzo, y en la firma consta la fecha de 1 de abril) mediante un informe justificativo de solicitud de tramitación de emergencia», destaca el informe. El Govern recibió por esta adquisición 60.000 FPP2, 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas, 60.000 gafas de protección y 6.000.000 de guantes. Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción de Balears también investigó a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a Empresas S.L., vinculada a la trama Koldo, de la que también advirtió de posibles irregularidades al Govern respecto a la compra que realizaron por valor de 3,7 millones.