El Govern la ha vuelto a liar con el autobombo del Dia de Balears. Ojipláticos se quedaron los primeros pitiusos que, la noche del 29 de febrero, coincidiendo con la entrega de la Medalla de Oro de la Comunitat y los Premis Ramon Llull, vieron el vídeo de este año, que lleva como lema ‘Som el que estimam. Estimam el que som’. En él se destaca es Vedrà y sus archiconocidas puestas de sol, pero también la polémica fiesta de los tambores de Benirràs, cuya masificación lleva por el camino de la amargura al Ayuntamiento de Sant Joan. Del Patrimonio de la Humanidad, ni mu.

El Govern la lía con el Dia de Balears: ‘flaons’ como ‘muffins’ y tambores de Benirràs | CAIB / Marta Torres Molina. Ibiza

Aunque si hay algo que ha tocado el corazoncito de los pitiusos ha sido el desastre del flaó. Y es que llueve sobre mojado. Si hace unos años un flaó quemado en la publicidad institucional del Govern por el 1 de Marzo desataba la polémica, en esta ocasión ha sido un nuevo maltrato a uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía pitiusa. Y es que los dulces que se ven en el vídeo más parecen unos muffins que un flaó. Además, están sobre una mesa con un mantel con estampado de tela de llengües. Más mallorquín imposible.

Desde el Consell de Ibiza calificaban de «inercia» que, constantemente, la publicidad institucional del Dia de Balears «no represente con fiabilidad la cultura ibicenca». En este sentido, recordaban el incidente del flaó quemado de 2017, cuando la presidencia del Govern era progresista. «Entendemos que es una forma de trabajar, una inercia que no es lo más óptimo», indicaba ayer un portavoz del Consell de Ibiza, que aseguraba que la institución «no ha tenido» ni voz ni voto en las imágenes de la isla que aparecen en el vídeo: «No ha habido una visualización previa ni se nos ha pedido qué elementos queríamos promocionar». La primera vez que el presidente del Consell vio el vídeo fue en la entrega de la Medalla y los Ramon Llull y en las redes.

De éstas, precisamente, desapareció la primera versión del audiovisual. Se desvaneció después de que el Partido Socialista de Balears (PSOE-PSIB) demostrara que algunas de las idílicas imágenes que se incluían en el vídeo (gente corriendo por la playa, almendros en flor, chapuzones, una mujer mirando el mar...) no eran de las islas sino que procedían de un banco de imágenes y correspondían a las islas Cook (Nueva Zelanda), Maldivas, el Algarve (Portugal) o Grecia. «De todos lados, menos de las Illes Balears», zanjaba el PSOE en un vídeo en el que presentaba las puebas.

«Este post ha sido borrado»

«Lo siento, este post ha sido borrado», indica X (antes Twitter) cuando se intenta acceder al enlace del vídeo original en el perfil del Govern balear. Un audiovisual que se ha vuelto a subir y compartir sustituyendo esas imágenes por otras, lo que indica que reconocen el error.

Aunque de momento no lo ha hecho porque son días festivos, el Consell de Ibiza pedirá oficialmente al Govern balear, de su mismo partido, que «cambien la inercia» y que para la elaboración de estos vídeos «cuenten con productoras audiovisuales ibicencas». «Para la parte de Ibiza o para todo el vídeo», indica el portavoz de la institución, que defiende que las empresas de la isla tienen más conocimiento y sensibilidad por la cultura y el folcore de Ibiza. «No se generarían estos problemas», afirman desde el Consell, que reitera que, cuando vieron el vídeo por primera vez ya eran hechos consumados y no se podían hacer sugerencias, recomendaciones o peticiones para, por ejemplo, mostrar un flaó com Déu mana o destacar alguno de los elementos del Patrimonio de la Humanidad antes que la fiesta de los tambores de Benirràs.