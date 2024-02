Lorena del Valle Alonso, directora general de Movilidad: «Había que regular ante un alud de 10.000 solicitudes de VTC»

El despliegue de la nueva ley del taxi, la convivencia con las VTC o los vehículos de alquiler son retos clave de la movilidad. Lorena del Valle analiza estas cuestiones con Diario de Ibiza y el martes será la encargada de clausurar la VII jornada Caminos hacia la Sostenibilidad en Eivissa y Formentera, en elClub Diario.

El Club Diario de Ibiza acoge mañana martes la séptima edición de la jornada Caminos hacia la Sostenibilidad en Ibiza y Formentera. Una cita que comenzará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes y cuya clausura correrá a cargo de Lorena del Valle, directora general de Movilidad del Govern balear, a las 12.30 horas.

En dicha jornada se hablará de movilidad, tanto en el medio marino como en el terrestre, infraestructuras, agua o conectividad de la mano de representantes políticos y del sector privado. En esta conversación con Diario de Ibiza, y tirando del hilo de este evento, Del Valle analiza los retos actuales y futuros de la movilidad en Ibiza y el conjunto de Balears.

Del Valle, en una reunión en la sede del Ministerio. / CAIB

¿Qué nos puede adelantar de su intervención en la jornada de sostenibilidad en el Club Diario de Ibiza?

La idea inicial es centrarme sobre todo en lo que se hable durante la sesión, porque hay ponentes muy diferentes entre ellos. Es decir, tendremos visiones variadas de lo que es la sostenibilidad, que, desde mi punto de vista, implica muchas cosas. Sostenibilidad es, evidentemente, los vehículos con los que nos movemos, y en esto tomará parte el director general [Arturo Pérez de Lucia], de Aedive [Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica]. También será importante la visión de los concejales de medio ambiente de los diferentes ayuntamientos y qué implica todo esto en el día a día.

¿Qué explicará sobre su papel en el Govern?

Aportaré mi visión sobre la sostenibilidad como directora general, que implica potenciar el transporte público, dando siempre opción a aquellos que tienen que moverse con vehículo privado. La potenciación del transporte público en todas las islas será una parte fundamental de mi intervención.

¿Cómo de bien o de mal estamos en Balears en la introducción de vehículos eléctricos?

De este tema se encargan más en la conselleria de Energía, pero estamos colaborando con ellos. Lo que ocurre es que no siempre tenemos todos los datos. Podemos tener los de vehículos matriculados en Balears, pero a veces tenemos vehículos matriculados fuera que se mueven en nuestras islas. En este sentido, también estamos trabajando con la dirección general de Tráfico para saber realmente cuál es el volumen de vehículos eléctricos que tenemos y, de forma simultánea, se quiere mejorar y potenciar la red de recarga. Los datos concretos los tienen otras consellerias. De esta red hay una parte pública y una privada, porque mucha gente tiene puntos de recarga en sus domicilios.

La nueva ley del taxi en Balears se ha aprobado por unanimidad, algo que realmente parece complicado hoy en día. ¿Pacifica el conflicto entre taxistas y VTC? Hay patronales de VTC que se han posicionado en contra. ¿Qué balance hace usted?

El balance es positivo. Es destacable el hecho de que una ley se apruebe con este gran consenso, y no solo de los partidos políticos del Parlament, también de los sectores de las islas. De lo que más habla esta ley es del taxi. Hay dos asociaciones que son nacionales que, más que posicionarse en contra, lo que yo diría es que han hecho una carta abierta con los temas de la ley con los que no están de acuerdo. No lo interpreto como un posicionamiento en contra.

¿Cuáles eran los objetivos?

La ley tenía tres objetivos fundamentales. Uno era eliminar rigideces del taxi mejorando su competitividad; otro, hacer frente al alud de solicitudes VTC que habíamos recibido en 2023. Era necesario regular. Cuando hablo de alud, me refiero a más de 10.000 solicitudes en unas islas en las que actualmente tenemos 740 autorizaciones [739, concretamente]. Por eso hemos decretado una suspensión de las autorizaciones ordinarias tanto de taxi como de VTC. El tercer objetivo era la mejora de la movilidad en la parte en la que intervienen taxis y VTC. Hay otras vertientes como el transporte público, los rent a car, vehículos privados.

A partir de ahora, la autorización tanto de licencias de taxi como de VTC debe basarse en criterios de sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles, exactamente?

Esta es la parte que tenemos que desarrollar mediante un reglamento. Lo que hemos regulado son dos cosas: por un lado, la suspensión temporal de licencias ordinarias. Remarco lo de ordinarias porque las temporales no están suspendidas y las facilitamos mientras estamos redactando este reglamento. Las licencias temporales de taxi y VTC, que son las estacionales, las de temporada alta, las pueden dar los ayuntamientos con un informe justificativo. Se pueden dar hasta un periodo de cuatro años, es decir, ya no se darán temporada a temporada. Para fijar los parámetros medioambientales y de gestión del tráfico, que deben ser objetivos, lo primero que necesitamos es un estudio. Estamos en esta fase. Paralelamente, toca la redacción del reglamento, que es la parte administrativa.

La ley también contempla precios cerrados en el taxi.

Sí, la eliminación de rigideces se basa fundamentalmente en las áreas de prestación conjunta, que son diferentes a los sistemas especiales de recogida que ya hay, por ejemplo, en la isla de Ibiza. Una área de prestación hace que, por decirlo de alguna manera, todo sea como un mismo municipio. Puedes coger un taxi en cualquier municipio y tienes las mismas tarifas, que pueden diferenciarse según las zonas, tramos horarios y demás. La nueva ley también permite la contratación a precio cerrado, que es lo mismo que hacen las VTC, y evidentemente siempre al inicio del recorrido. En el taxi siempre debe poder escogerse entre precio cerrado y tarifa con taxímetro. La posibilidad de contratación por plaza son taxis compartidos. Reglamentariamente, se especificará de qué manera podemos coger un taxi con gente que no conocemos. Para esto es necesaria una aplicación.

El sector del taxi de Ibiza es favorable a una área de prestación conjunta en la isla de Ibiza para que las VTC deban pedir una autorización urbana para operar.

Nosotros hemos definido la posibilidad de creación del área de prestación conjunta y en la ley -que ya se publicó ayer [por el jueves] y que por tanto ya está en vigor- define que se consideran recorridos urbanos todos aquellos que se hagan dentro de dicha área. La ley también dice que, para las nuevas autorizaciones de VTC, es necesario que se solicite primero la autorización urbana y después la interurbana, así como que, a diferencia de lo que pasa ahora, se deberá establecer el número máximo de solicitudes VTC que se pueden dar.

En Ibiza, cada verano vemos problemas entre taxistas regulares y taxistas pirata. ¿Qué se puede hacer contra esta competencia desleal?

Contra esto evidentemente se debe luchar y han de interponerse las sanciones correspondientes. Me consta que desde el Consell de Ibiza, igual que lo estamos haciendo en Mallorca, donde tenemos las competencias, se hace todo lo que está en sus manos para perseguir y penalizar a los taxis pirata.

Por otro lado, Uber desembarcó en Ibiza a finales de noviembre. Hay quien teme que este verano se cree un conflictivo entre taxis y las VTC.

Quiero recordar que Uber es un intermediario, realmente no tiene autorizaciones de VTC. Quien las tiene conoce la normativa que debe cumplir. Cuando se incumple, también se penaliza y sanciona.

¿Teme que se tumbe la obligatoriedad de precontratar un servicio VTC con media hora de antelación, como ya hizo el Tribunal Supremo en el País Vasco?

En el caso de Balears, los 30 minutos de precontratación están pendientes de decisión del Tribunal Constitucional, estamos a la espera de sentencia. Lo que es obligatorio es la precontratación. Esta es una gran diferencia entre el taxi y las VTC. Lo que está en cuestión es el plazo de 30 minutos, que está pendiente de decisión del Tribunal Constitucional.

Ibiza se inunda de vehículos de alquiler cada temporada y el Consell se ha mostrado favorable en varias ocasiones a regular la entrada de estos vehículos en la isla. ¿Es partidaria de ello?

En nuestro programa electoral llevamos la redacción de una normativa que permita a los consells regular la entrada de vehículos, pero siempre basándonos en datos técnicos y cumpliendo la normativa europea. Llevamos siete meses en el Govern, estamos en fase de recopilación de este análisis técnico y queremos hacerlo bien.

¿Sabremos cuántos hay en la isla?

Todos hemos cogido un ferri con el coche. Cuando das la matrícula, se te contabiliza como vehículo; en cambio, si entras en un tráiler, si el vehículo va dentro de la carga de un camión que lo transporta, esto no se registra. Todos usamos estos datos de entradas y salidas. Hacemos, así, una estimación de lo que entendemos que entra y sale de las islas. No hay un registro obligatorio de vehículos de alquiler, de ahí que digamos que no podemos tener la información concreta. Si todos estuviesen matriculados en Balears, podríamos hacer una estimación a partir de ello, pero sabemos que los vehículos de alquiler no siempre están matriculados en la comunidad autónoma donde prestan servicio, porque no están obligados a ello.

¿Qué se puede hacer, entonces?

Desde el Govern, desde las diferentes conselleries, estamos trabajando de forma coordinada en estos temas. Tengo que recordar que nosotros solo llevamos siete meses y el anterior Govern, que ahora reclama, no hizo absolutamente nada en esto. No se había trabajado en las direcciones generales y no había estudios previos. Un hipotético registro obligatorio no depende de mi conselleria, pero me consta que mis compañeros de Energía están trabajando para conocer y poder tener datos sobre el número de vehículos de rent a car.