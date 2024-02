400 edificios del municipio de Ibiza tienen amianto en la cubierta

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza en Ibiza, Jordi Grivé, recordó este lunes que Vila ha sido el primer municipio de Baleares en tener un censo completo de todos los edificios o naves con amianto en sus cubiertas, tal y como adelantó este diario el 13 de febrero. Únicamente en dos casos se trata de instalaciones de titularidad pública: el Mercat Nou y el Mercat Pagès, por lo que el responsable de retirar dicho material —y antes de 2028— es el Consistorio. «Hay que verlo in situ y determinar cómo se retira. Para eso hay que hacer un proyecto que determinará el coste de las actuaciones antes de ponerlo en marcha. Este proyecto es el próximo paso», explicó la técnica municipal Barbara Pohlkotte.

Amianto en edificaciones privadas

Entre las edificaciones privadas, el 58,25% son residenciales, mientras que el 21,5% son naves y edificaciones de uso industrial.

«Hemos realizado una teledetección de amianto con fotos aéreas de alta resolución. También ha sido gracias a la inteligencia artificial, que evalúa esas imágenes y las combina con los datos del catastro», añadió Pohlkotte sobre el modo de proceder para poder elaborar el censo. En total, en todo el municipio se han detectado unas 400 edificaciones con amianto en la cubierta, el 13% del total de edificaciones registradas en el catastro municipal.

Participación ciudadana

«Publicaremos en la página web un enlace en el que el ciudadano podrá mirar dónde hay amianto o comunicarnos otras zonas que a lo mejor no hemos podido detectar sin entrar en los edificios», apuntó Pohlkotte en la rueda de prensa en Can Botino.

En cuanto a los edificios privados, actualmente no tienen un margen de tiempo fijado para la retirada del amianto: «La ley no establece ningún plazo todavía. Hay una directiva europea que indica el 2032, pero todavía no se ha reflejado en las leyes españolas». A este respecto, el edil Grivé expresó que ahora mismo el Consistorio no puede requerir a las edificaciones privadas la retirada: «De momento podemos hacer una recomendación».

Desde el equipo de gobierno no descartan estudiar una hipotética línea de ayudas destinada a particulares para la retirada de amianto, dado que es un trabajo muy costoso.