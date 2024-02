Ana Torres Martín, presidenta de la junta directiva de Fapa Eivissa: «La lengua no había creado conflictos en los centros hasta ahora»

Ana Torres Martín es la nueva presidenta de la Junta Directiva de la FAPA (Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos) en Ibiza y es consciente de que la comunidad educativa tiene ante sí muchos frentes abiertos. La isla arrastra problemas estructurales y la federación continuará reivindicando las mejoras necesarias. Para ello, Torres subraya que cuenta con el apoyo de todo un equipo: «En todo momento pienso que somos un grupo».

¿Cuántos años lleva dentro de la FAPA?

No muchos. En la AFA [Asociación de Familias de Alumnos] llevo más tiempo. Nunca dentro de cargos directivos, pero sí como vocal y siempre intentando ayudar en lo que he podido. Tengo tres hijos, la mayor ahora tiene 17 años y el pequeño, ocho. En FAPA llevo unos tres años.

¿Y por qué dio el paso adelante?

Pepita [Costa, hasta ahora presidenta de la FAPA] ha trabajado mucho y lo ha hecho muy bien. Creo que el cambio fue difícil, pero considero que esto no se trata de uno, sino de todo un colectivo. En todo momento pienso que somos un grupo. Pepita no podía continuar al frente porque ya no tiene hijos en edad escolar, pero permanece como vocal. También creamos una vicepresidencia que hasta ahora no existía en FAPA [cargo que ostenta María Consuelo Guerra Castaño], todo con esta idea del acompañamiento. Me tocó a mí, pero estando muy apoyada por todos.

Dar la batalla en el ámbito educativo nunca es fácil, pero actualmente hay muchas cosas pendientes, problemas estructurales que Ibiza arrastra desde hace tiempo.

Una de las primeras cosas que hicimos fue sentarnos y fijar unas líneas estratégicas, un marco de referencia para todos. Los puntos más importantes son las infraestructuras, la creación de nuevos centros o la climatización. Estamos viviendo el cambio climático y es necesario revisar y dar medidas a los centros. Además, hay municipios con falta de centros. Desde hace años pedimos, por ejemplo, una escuela nueva en Santa Eulària. Ya vamos tarde. También hace falta ampliar el instituto Quartó del Rei.

Ahora, el Govern y los cinco ayuntamientos son del mismo color. ¿Esto puede facilitar las cosas?

Siempre tienes esa esperanza, porque cuando hay diferencias de color parece que esa es la excusa por la que las cosas cuestan más. Esta vez no la tienen y deberán ponerse de acuerdo, la necesidad existe desde hace años y hay que dar una respuesta urgente. El problema de las ratios pesa, y más con los cambios sociales que estamos viviendo: cada vez hay más necesidades dentro de las aulas. Necesitamos respuesta de todas las administraciones, desde la conselleria hasta los ayuntamientos.

También para mejorar las instalaciones de los centros que ya existen.

Sí, necesitamos creación pero también conservación y una mejora de los centros. También es necesario el nuevo instituto de Vila y en Sant Antoni está pedida la ampliación del Quartó de Portmany.

La nueva presidenta de la Junta Directiva insular de FAPA, durante la entrevista en la sede de Diario de Ibiza. / Vicent Marí

Responsables de Educación de esta legislatura visitaron los centros de la isla para tomar nota de las intervenciones que hay que llevar a cabo. Desde FAPA, ¿qué creen que es lo más urgente?

Nosotros hemos contactado con las AFA para pedirles qué necesidades tienen y recoger prioridades. Está muy bien que el Govern actual haya visitado los centros, nosotros también le hemos pedido esa información a las asociaciones. El instituto Xarc necesita una intervención inmediata, como las escuelas de Sant Ciriac y Santa Eulària. Si te pones a revisar, casi todos los centros necesitan mejoras. Los que he dicho tal vez son los de más urgencia, pero hay una necesidad generalizada porque ha habido mucha falta de inversión, también en mantenimiento.

¿Cómo lo han hecho los municipios?

Los ayuntamientos no han hecho un buen trabajo en mantenimiento. Muchas veces recae sobre los propios centros, que tienen que hacer cartas y un trabajazo aparte del suyo, que consiste en educar. Y muchas veces las asociaciones de familias han pagado. Ha habido inversiones compartidas, en las que hemos acordado que el centro pague una parte y la AFA otra porque el ayuntamiento no estaba realizando la intervención que se le pedía. Hacen falta mejoras en baños, en climatización...

A todo esto se suma que ahora la etapa 0-3 ha entrado en gratuidad. ¿Implica nuevos retos?

Sí, tenemos más necesidad que oferta. A escala europea se está llevando a cabo una inversión muy grande, hay muchos millones para crear plazas 0-3. Lo que pedimos desde la FAPA es que se creen plazas públicas y, además, de gestión directa. Los últimos centros que se crearon son públicos, pero de gestión indirecta, cosa que hace que tengamos gente mal pagada. El dinero lo tiene la conselleria, pero son los ayuntamientos quienes deben crear las plazas.

Por otro lado, en Ibiza falta que el Consell apruebe el reglamento de guarderías, los centros asistenciales privados.

Son dos líneas diferentes. Hemos estado hablando de la línea educativa y por otra parte tenemos la que cuelga de Asuntos Sociales. Según la Lomloe [ley de Educación estatal], todos los centros 0-3 deben ser educativos, pero esta ley no se ha desarrollado del todo y la realidad es que todavía tenemos guarderías que no son educativas y que actualmente no están controladas por nadie. Por eso se pide este reglamento. En Ibiza y Formentera estamos en ello. La FAPA se ha sentado con el Consell y diferentes entidades para poder elaborar este reglamento. También otro de las madres y padres de día y otro de las ludotecas.

¿En qué punto se encuentra el reglamento de guarderías de Ibiza?

Eso nos gustaría saber a nosotros. La negociación del contenido fue dura, pero ahora no sabemos cómo se encuentra este asunto. El problema es que estamos hablando de algo que es un negocio, y yo soy de las que piensa que educación y sanidad nunca pueden ser un negocio. No puede ser que todo esto esté sin regular.

Otro asunto clave es la atención a los alumnos con necesidades especiales. ¿Hay recursos suficientes?

Hay que responder a las necesidades de todos los niños y defendemos que lo suyo sería garantizar la inclusión dentro de las aulas, con el resto de compañeros. En la Lomloe, la Leib [Ley de Educación de las Illes Balears] o en nuevos currículums, la inclusión está muy bien escrita, pero necesitamos recursos y formación, tanto del profesorado como de las familias. La figura del ATE [auxiliar técnico educativo] ha tenido muchas carencias en los últimos años y son necesarios para dar respuesta, pero también todos los profesionales de apoyo.

¿Por ejemplo?

Necesitamos profesionales con formaciones específicas: maestros de educación especial, de audición y lenguaje, incluso fisioterapeutas, y por supuesto orientadores. Más o menos estos son los profesionales con los que nos encontramos. Pero la sociedad está cambiando y necesitaríamos incluso perfiles que hasta ahora no han estado en la educación, como la figura de la enfermera o del terapeuta ocupacional. Ligado a esto, también tenemos pendiente el decreto de inclusión. La última normativa que tenemos relacionada con la atención a la diversidad es de 1996. Creo que desde entonces hemos cambiado mucho como sociedad.

¿Ese decreto está estancado?

Nos pusimos manos a la obra con el decreto en enero del año pasado. En el Consell Escolar de les Illes Balears se trabajó muchísimo y luego, con las elecciones, se quedó ahí. Han dicho que querían revisarlo, estamos esperando. No acabamos de entender ciertas cosas, porque desde el momento en el que nos crean una mesa que se llama Mesa de Participación de Educación Inclusiva y Especial... Esto ya dice mucho, porque son dos conceptos opuestos.

¿Saben algo más que los periodistas sobre cómo el Govern pretende aplicar su plan lingüístico?

No. Aparte de las cuatro líneas que se fijaron la semana pasada, no tenemos mucha más información. Hasta ahora este tema no había creado conflictos en los centros, ahora volvemos a tenerlo encima de la mesa. Como familias, lo que queremos es convivir todos juntos y estar a gusto. En el momento en que creas diferencias, creas conflicto. Teníamos mucha paz. Además, no podemos olvidar la importancia de cuidar nuestra cultura.

¿Cree que el catalán necesita ser fuerte en la educación como contraposición al arrinconamiento que vive en el resto de ámbitos?

Sí, y le explicaré un caso cercano. Mi hija mediana tiene un compañero cuyos padres son de Madrid los dos. Ha estado escolarizado con mi hija desde que eran bebés. El otro día vino a casa y comprobé que habla un ibicenco perfecto. La madre, además, me pedía que comenzásemos a hablar en catalán entre nosotras porque quiere aprender. Me parece tan bonito poder vivir esto... Además, también supone darle alas al niño. Enseñarle una segunda lengua le facilita el aprendizaje de otras.

Desde FAPA expresaron, en un comunicado conjunto con otras entidades, que solo el actual modelo sirve para poder dominar ambas lenguas al terminar la educación obligatoria.

Hay una ley educativa que especifica que dentro de los objetivos clave del sistema educativo está adquirir las competiciones orales y escritas de las dos lenguas oficiales de Balears. Si [el plan del Govern y Vox] sale adelante, pediremos garantías, con evaluación, para ver si las personas que optan por esta otra vía salen con estas competencias. Esto se comprueba con una evaluación independiente. Poco a poco vamos dando marcha atrás a pasos de gigante.

¿Hasta ahora se ha cumplido el mínimo de clases en catalán?

Últimamente se ha incorporado mucho profesorado recién llegado. La necesidad de personal hace que tengamos que tirar de gente que en un principio sale excluida. Sin el título no puedes trabajar, pero sin el catalán, sí. Eso hace que haya centros en los no se cumple ese 50% de la carga lectiva en catalán que fija la ley.

Lo que sí está claro es que los centros recibirán recursos extra en función del número de estudiantes que escojan castellano o catalán como primera lengua. ¿Esto puede generar un agravio entre centros?

Totalmente. Y dicen que es voluntario, pero han abierto la puerta a que haya familias que se enfaden cuando escojas educación en catalán. Pero es que no es solo en catalán, porque parece que estamos discutiendo entre todo o nada, y tampoco es así. En Balears tenemos un sistema de conjunción lingüística, nunca ha sido un sistema de inmersión. Pero, a base de repetir lo contrario, parece que nos lo acabamos creyendo.

Sí, en Balears tenemos el decreto de mínimos, que fija ese mínimo del 50 % de horas lectivas en catalán.

Sí, hay un decreto de mínimos y las familias estamos notando que cada vez se cumple menos.

¿Qué se puede hacer contra la emergencia habitacional que sufren, también, los profesores?

Deben trabajar en ello todas las administraciones, cambiar la situación no es fácil, y si, para empezar, no tienes una buena inspección para identificar todas las viviendas que están alquiladas de manera fraudulenta... Es algo que afecta a Educación y a todos los servicios. Govern, Consell, ayuntamientos y el estado deberán trabajar en ello. Tendría que haber unas líneas rojas a escala nacional. Nuestros hijos ya detectan esto como un problema para su futuro, relacionado con el no poder quedarse aquí a vivir.