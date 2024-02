«Cuando pedimos que se conociesen los horarios del nuevo espacio de es Revellí no nos referíamos a que los pusieran así. Mucho respeto por el patrimonio no parece que haya», denunciaba el martes el PSOE de Vila en su cuenta de X. Además, estos horarios, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, parecen pensados solo para turistas y no para los ibicencos que trabajan.