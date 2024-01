Si alguna conclusión se puede sacar de Fitur, la feria turística internacional de Madrid celebrada la pasada semana, es que no hay motivos para preocuparse respecto a la próxima temporada. En el estand de 300 metros cuadrados de Ibiza, que estuvo a rebosar todos los días de la feria, políticos y empresarios coincidieron en que el próximo verano será incluso mejor que el de 2023 dado que han detectado un aumento de las reservas, lo cual lleva aparejado, de momento, un incremento de los precios al ser empujados por la «alta demanda»: «Hay gente dispuesta a pagar ese dinero. Si anticipas reservas, como en nuestro caso, puedes dar forma al precio. Si pierdes reservas, lo bajas. Y como vamos bien…», explica Marc Rahola, CEO de OD-Group.

La demanda es tan intensa, de más de un 30% en el caso de Palladium Hotel Group, que en esta cadena incrementarán las tarifas (ya altas) hasta un 10%. En su caso, han notado que el conflicto de Gaza está desviando turistas de Egipto, Turquía y Túnez hacia destinos «seguros», como Ibiza, según Sergio Zertuche, su jefe de ventas. El presidente de Palladium, Abel Matutes, también señala que «parece que 2024 será un buen año, como 2023». Tras «reposicionar» su grupo, en 2023 rebasaron el listón de los 1.000 millones: la cifra mágica de negocio gestionado en 2023 es 1.069 millones de euros, un 16% más que en 2022 y un incremento del 42% en relación a 2019, antes de la pandemia, y eso que ahora tienen 1.000 habitaciones menos que entonces y 1.000 empleados más gracias, entre otras cosas, a la apuesta por el turismo «de mayor poder adquisitivo, el que más gasto deja en destino».

Juan Miguel Costa, director insular de Turismo de Ibiza, también cree que la isla «recuperará totalmente» los niveles de visitantes del Reino Unido perdidos en la pandemia. Subraya que los niveles de reservas van de maravilla, «como un tiro» en el caso de los holandeses. Los alemanes son otra cosa: «Con ellos tenemos un problema claro de precio. Les resultamos caros». Turquía y Croacia les sale más barato.

«Desde mitad de marzo habrá un goteo de aperturas de hoteles y de oferta especializada complementaria. Las conexiones aéreas, de hecho, empiezan a finales de ese mes», apunta Costa. El objetivo de muchos de esos establecimientos es «fidelizar plantillas». Palladium Hotel Group tendrá abiertos dos de sus principales establecimientos de Platja d’en Bossa en Semana Santa, y Vibra, siete, aunque su director comercial, David Muñoz, avisa de que empezar en marzo «es un desafío», la misma palabra que utiliza Marc Rahola para expresar lo que significará abrir la próxima Semana Santa.

Durante la feria, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, anunció un acuerdo con la principal plataforma mundial de alojamientos, Booking.com, para acabar con la lacra del alquiler ilegal de pisos turísticos. La plataforma acepta, mediante este acuerdo, «el cruce e intercambio de datos que permitan detectar la oferta ilegal», según dijo Prohens delante de la responsable de Booking.com en España y Portugal, Pilar Crespo. Los datos serán compartidos con los consells de Ibiza y Formentera, que tendrán acceso a esa información a través de un programa que esa empresa ha creado para que sea usado exclusivamente por las administraciones locales. Si las instituciones detectan un caso, se lo comunicarán a Booking, que podría retirar inmediatamente esa oferta de su web o bien conceder a su comercializador la oportunidad de demostrar que cuenta con permiso turístico. Según Prohens, «varias» plataformas ya han aceptado colaborar con el Govern y los consells, aunque no quiso dar sus nombres. Ese espíritu colaborador quizás está relacionado con el reglamento de la Unión Europea que prevé que se cree ese acceso directo de las administraciones a los datos para combatir el intrusismo en el alquiler turístico. Crespo reconoció que es fundamental «la convivencia» entre los turistas y los residentes, y aseguró que su plataforma retirará el contenido digital de todas aquellas viviendas que los consells denuncien por carecer de los permisos pertinentes. El acuerdo, señaló, «allana el camino para eliminar de una forma sencilla y ágil los anuncios que correspondan a la oferta ilegal». Hacerlo no será tan complicado como hasta ahora. El conseller de Territorio y Lucha contra el Intrusismo de Ibiza, Mariano Juan, explicó que Airbnb sólo acepta borrar los anuncios cuando el proceso sancionador contra el comercializador ya es firme. Juan dijo estar satisfecho con este acuerdo porque «por primera vez el Govern se preocupa por la lucha contra el intrusismo y no deja sola a Ibiza», y porque «reafirma la línea del Consell adoptada hace cinco años, cuando puso este problema en el centro del debate turístico». Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo, dijo que es positivo porque es necesario acabar con una oferta que «ocasiona problemas en el mercado de la vivienda» y «satura instalaciones y recursos». «Es un anuncio muy importante. Ya era hora de que se pusieran medidas en marcha», apuntó Ana Gordillo, presidenta de los hoteleros de las Pitiusas.

La presidenta del Govern también anunció en Fitur la inversión de 22,6 millones de euros de fondos europeos para «impulsar el crecimiento sostenible y su valoración social, medioambiental y económica». Habrá dos partidas. La primera es para I+D+I por un valor de 13,6 millones de euros; la otra es para mejorar la eficiencia energética de los establecimientos y tiene una dotación de nueve millones de euros.