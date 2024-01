Felicia Bocú, concejala de medio ambiente, sostenibilidad y litoral: «Costas debe verificar la legalidad de las estructuras de Porroig»

Como casi todas las personas que vienen del sector privado y acaban en puestos de gestión pública, Felicia Bocú (Bucarest, 1969) expresa la exasperación que le produce a veces la lentitud de la administración. «Cuando estás en el sector privado, incluso en puestos directivos, si hay que hacer algo, si hace falta hasta te pones tú a hacerlo», explica. Como concejala de Medio Ambiente y Litoral, se debe ceñir al procedimiento administrativo y aceptar que hay ámbitos en los que no tiene competencias y debe acudir a terceros. Ahora le toca lidiar nada menos que con Costas.

La dirección general de Costas lanzó la pelota a su tejado en el tema de Porroig y dijo que es el Ayuntamiento quien debe elaborar un informe de la situación antes de actuar, ¿cómo está este informe?

En este tema hay que tener en cuenta que no se han traspasado todas las competencias al Govern en tema de Costas. La dirección general de Costas, dependiente del Govern, tiene competencia en aspectos como concesiones o seguridad y, efectivamente, no puede elaborar un plan para la zona hasta que no le pasemos un informe. Sin embargo, es la Demarcación de Costas, que depende del Estado, la que tiene el poder de actuación y decisión en la franja de dominio marítimoterrestre. Ayer [por el miércoles 23 de enero] celebramos una reunión con todos los departamentos competentes y se está ultimando el documento para instar a Costas a que tome cartas en el asunto.

¿Qué piden?

Solicitamos que se revisen los terrenos afectados, su estabilidad y la posible afección de las zonas adyacentes, y que tomen las medidas y acciones necesarias para la seguridad de la zona, para los vecinos y los transeúntes. Es verdad que es un barranco, no una playa, pero la gente de la isla usaba esta zona como refugio de embarcaciones y para disfrutar de sus casetas varadero. También pedimos que se compruebe la legalidad de los elementos instalados en la zona: escaleras, casetas varadero, vallados, terrazas…

¿El Ayuntamiento no interviene cuando se conceden licencias en esa franja de costa?

No, no es de nuestra competencia. Por eso queremos que Costas compruebe la legalidad de todos los elementos que hay en esta zona y decida qué se debe hacer. También consideramos que hay que señalizarla como zona de alto riesgo de desprendimientos para evitar accidentes.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento ahora mismo?

De entrada, hemos delimitado la zona de acceso y hemos puesto un perímetro, pero se trata, sencillamente, de una cinta de plástico. Queremos que se valore si es necesario adoptar otro tipo de medidas. Lo que más nos preocupa es la seguridad de la gente que pueda vivir por la zona o que quiera ir a disfrutar de ella.

En muchas ocasiones las propias administraciones hablan de lo complicado que es contactar con Costas. Para los periodistas llega a ser misión imposible, ¿qué contacto han tenido?

El viernes por la mañana, cuando acudimos a Porroig, coincidimos con una técnica de Costas que estaba haciendo fotos para elaborar un informe visual. Nos encontramos en la parcela del hotel y ella indicó que iba a redactar un informe que se tiene que enviar a la administración. Ellos deberán tomar decisiones, pero a través de esta técnica mantenemos ese contacto directo con Costas para ver cómo solucionamos este tema.

En caso de que se viera peligro para estas estructuras o no fueran legales, ¿quién debería intervenir?

Es Costas quien debe actuar. Todo aquello que se hace en dominio público marítimoterrestre es competencia de Costas. Por ejemplo, hay una estructura, la terraza del hotel, que se ha quedado en un voladizo. Afortunadamente no había clientes en el momento en el que se produjo el incidente y ningún trabajador estaba por la zona, pero Costas ahora tiene que decidir qué se hace con esa estructura y verificar la legalidad de todas las que hay en esta franja.

Aunque las estructuras tengan licencia, ¿cree que es razonable que se otorguen permisos en entornos así?

Cuando se da una licencia de construcción la empresa constructora debería tener un informe geológico de ese terreno. Normalmente, esto es responsabilidad de los que hacen la obra, pero mi percepción es que se ha construido en lugares muy sensibles en los que no entiendo cómo se ha autorizado. El tema de urbanismo y de cómo funciona la concesión de licencias es algo que desconozco a nivel técnico, pero desde mi percepción se ha construido en zonas muy delicadas y volátiles. No hace falta ser experto en geología para ver cómo está ese terreno, lo sensible que es. Si a eso le sumamos las construcciones y la circulación de vehículos… Es un tema que se debería mirar muy detenidamente antes de conceder autorizaciones.

Por mirar hacia otros puntos delicados, en el mirador de Cala d’Hort se ha planteado varias veces controlar el paso, ¿hay prevista alguna actuación?

Nada más entrar en el Ayuntamiento me encontré un proyecto del anterior equipo de gobierno sobre Cala d’Hort. Se querían abrir una serie de senderos en la zona con Fondos Next Generation, pero se trata de un proyecto en el que no tenemos competencia. Se ideó mal en el ámbito municipal y no se va a llevar a cabo porque no podemos actuar en esta zona. El proyecto consistía en la construcción de un sendero hasta el mirador de Cala d’Hort, pero está muy cerca de la costa. Además, no creemos conveniente hacer un camino en una zona tan delicada y que es polo de atracción para tanta gente. Si, además, tenemos en cuenta la seguridad de la zona y de la gente vemos que el proyecto es inviable.

Entonces, ¿el Ayuntamiento perderá estos fondos?

Se está trabajando para reubicarlos en otra actuación, si es posible, pero es un tema complejo. La concejala Nieves Bonet [Economía, Relaciones Institucionales y Gobernación] está trabajando para destinarlos a proyectos que sí sean competencia municipal.

¿Qué opciones barajan?

Se está estudiando. Esta semana tenemos una reunión con Palma para trabajar sobre los fondos europeos con el Govern y plantearemos este tema. La idea es dedicarlos a la misma zona. Quizás para algún proyecto relacionado con la Torre des Savinar, no es algo decidido, pero se destinará a alguna actuación sobre elementos que sean competencia del Ayuntamiento.

¿Veremos alguna vez ses Salines sin tendidos eléctricos?

En verano instamos al Govern a que retirase el cableado que recorre el Parque Natural. Ya está hecha la nueva conexión eléctrica con Formentera, que era para lo que servían esos cables, y ya se pueden retirar. Se nos ha informado de que ya se está trabajando en ello. Sabemos que se tiene que eliminar el cableado y los técnicos redactaron un escrito para que se llevasen a cabo las actuaciones lo antes posible.

El anterior ejecutivo planteó algún proyecto para limitar el tráfico que cruza el Parque Natural, algo que nunca se llegó a implementar, ¿se está trabajando en medidas para reducir la afluencia de vehículos en ses Salines?

Desde Medio Ambiente consideramos que es una línea a estudiar, pero no debemos olvidar que vivimos de cara al mar y de las actividades económicas que hay alrededor. Debe existir un equilibrio entre los negocios que desarrollan sus actividades de forma legítima y mantener el entorno natural lo más cuidado posible. Al final, si podemos vivir del turismo es por el tesoro natural que tenemos en esta isla. Se ha hablado de la posibilidad de habilitar algún aparcamiento antes de entrar en el parque y poner lanzaderas para reducir el tráfico, pero son temas en los que trabaja Movilidad, no puedo concretar. En las reuniones del equipo de gobierno se ha hablado de ello, pero sin llegar a plantear proyectos concretos. El alcalde es partidario de trabajar en este tema.

En el otro extremo de la balanza están las quejas de muchos ibicencos de que sea necesario pagar para aparcar en algunas playas, como es el caso de ses Salines, Cala Bassa o el proyecto que hay en Cala d’Hort, ¿no habría alguna manera de que fuera más barato para los residentes?

Se trata de terrenos privados. Es cierto que hasta no hace mucho no se veía negocio en ellos, pero ahora se han habilitado estas actividades. También hay que tener en cuenta que es una forma de regular el acceso de vehículos a estas zonas. Antiguamente, la gente aparcaba en cualquier sitio, se metían en espacios naturales y llegaban a dejar el coche en la arena de la playa. En Platges de Comte se han cerrado muchos accesos porque teníamos problemas con vehículos de todo tipo que se quedaban sobre el sistema dunar. Tuvimos un episodio en que una ambulancia no pudo acceder a esta zona porque la gente no aparcaba de forma ordenada. El control es necesario, ya sería cuestión de ver si Actividades puede tomar alguna medida para rebajar el precio del aparcamiento a los residentes, algo que no sé si es posible.

Teniendo en cuenta las quejas que hubo el año pasado en platja d’en Bossa respecto a la plataforma para personas con movilidad reducida, ¿el Ayuntamiento mejorará las estructuras de las playas accesibles para el verano?

Hemos aprobado un nuevo contrato de mantenimiento y limpieza de playas y ya tenemos una serie de objetivos y proyectos en marcha. La empresa adjudicataria está trabajando en reparar e incluso cambiar todas las plataformas y estructuras que estaban en mal estado. También en mejorar las torres de vigilancia, todas tendrán sombra, que era algo que nos reclamaron los propios socorristas. En la estructura de Platja d’en Bossa que comentaba se va a poner una plataforma fija un poco más alta para facilitar el uso y evitar que se produzcan desniveles, como pasaba ahora en algunos puntos. Además, se han instalado casetas en esta misma playa que son puntos de ayuda a la accesibilidad en las que estará todo el material para las personas que lo necesiten.

Hace poco salió a licitación el nuevo contrato de socorrismo de Sant Josep, que incorpora el control del fondeo sobre posidonia, ¿cómo se llevará a cabo?

Es un tema que nos preocupaba mucho. Todos los veranos tenemos una lucha continua con las embarcaciones que fondean en cualquier sitio. Hablo de la bahía de Sant Antoni, pero también de otros puntos en los que llevamos a cabo vigilancia con drones y mensajes de voz. Ahora habrá equipos de vigilancia en las playas que contarán con una lancha para poder acercarse a las embarcaciones que estén fondeadas sobre posidonia, advertirles y levantar acta si no obedecen las indicaciones.

¿Cómo se controlaba esto hasta ahora?

El verano pasado trabajamos con el Govern balear, Xarxa Natura, policía y Seprona para hacer batidas en la costa con el objetivo de controlar las actividades y las embarcaciones que fondean en el litoral. Es una línea de actuación que seguiremos, controlar en la medida de lo posible junto a otras instituciones. Me encantaría tener una policía marítima para Sant Josep porque somos el municipio con más costa de Balears.

¿Se ha valorado impulsar ese departamento?

Es algo que está sobre la mesa, lo hemos planteado y a mí me parece que evitaríamos muchísimas de las infracciones que se producen en la costa de Sant Josep.

¿Por qué no se pone en marcha, entonces?

Por la falta de personal, que es un problema que tienen todas las administraciones en la isla. Y más ahora, que se ha abierto un plazo de estabilización de plazas y hay mucho movimiento de personal de una administración a otra. A algunas concejalías nos está suponiendo un quebradero de cabeza. La dificultad para completar plantillas es uno de los problemas más complicados a los que nos enfrentamos. Mucha gente piensa que la administración no hace nada o que los políticos no hacemos nada cuando a veces lo que pasa es que no tenemos los medios para abordar todo lo que nos proponemos, aunque tengamos toda la voluntad. Yo estoy en el despacho cada día hasta tarde y me encantaría que llegásemos a ser un municipio ejemplar en sostenibilidad y en cuidado del medio ambiente. Y somos pioneros en muchos aspectos, como el reciclaje o la mejora del servicio de socorrismo. En otros tenemos que aprender.

Santa Eulària ha ampliado recientemente el control sobre las piscinas del municipio a través de una ordenanza, ¿se plantean trabajar en esta materia?

En las ordenanzas del municipio está totalmente prohibido el vertido de agua. Se trata, en cualquier caso, de un tema que se aborda desde Urbanismo, pero dado el problema de escasez de agua por la sequía en la isla seguro que iremos por este camino.

¿Se debería endurecer ya el control sobre las piscinas?

Hay que fijar normas que controlen la construcción de estas infraestructuras de ocio. Es más un lujo que una necesidad en las viviendas. Se tienen que permitir, pero dentro de un marco legal respetuoso con nuestro medio ambiente. Es un aspecto a tener en cuenta, ya no sólo en Sant Josep, sino en toda la isla. Los cinco municipios deberíamos hacer cambios para regular este tema de las piscinas.