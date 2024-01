El PP de Ibiza ha reunido este mediodía a su familia, con la presencia de alrededor de 200 personas, en contra del sanchismo. En el tramo peatonal de la calle del Comte Rosselló, a los pies de las murallas de Ibiza, el PP ha instalado un escenario, en el que los alcaldes de la isla, salvo los de Sant Antoni y Sant Josep, que estaban ausentes, han firmado un manifiesto «en defensa de la igualdad». Se trata de un acto que ha convocado el PP en toda España en contra de la ley de amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La mayoría de los cargos públicos del PP, familiares y simpatizantes han participado de un acto que ha durado media hora y en el que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha puesto voz al manifiesto de los populares. También han hecho acto de presencia algunos excargos públicos y militantes de peso, como la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano, quien, en declaraciones a este diario, ha manifestado que «la gente está harta de las circunstancias que se están viviendo».

«Se está destrozando un pilar que ha sido y es fundamental en España: la igualdad de todos los españoles», ha resaltado para cargar acto seguido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Este hombre ha vendido a España por siete votos [los de Junts per Catalunya]. Lamento mucho que el PSOE le siga detrás, que los diputados socialistas, a los que respeto y he apreciado siempre mucho, no se den cuenta de esta aberración. No están dando el callo y no están luchando por España como se debe hacer: con la palabra, la razón y dejando de lado a ese señor que es la ruina de España».

Las críticas y las pedorretas de una mujer generan tensión

Al ser una convocatoria del PP, no se ha visto esta vez a ningún representante de Vox. Tampoco se han ondeado banderas españolas, aunque una mujer ha sacado del bolso un emblema con la que los cargos del PP se han hecho fotos. Un hombre llevaba otra bandera en la espalda atada al cuello a modo de capa. Tampoco ha habido gritos, salo aplausos tras la lectura del manifiesto.

Durante la intervención desde el escenario del alcalde de Ibiza una mujer, que iba en un grupo de personas procedente de Dalt Vila, ha gritado «mentira» en el momento que pasaba junto al escenario, lo que ha provocado la reacción airada de algunas de las personas del entorno. «Fuera de aquí, sobras», le ha respondido una simpatizante del PP. Una segunda mujer pasaba por un lateral de la concentración lanzando pedorretas. Otra simpatizante del PP la ha parado para pedirle «respeto». Tras un pequeño intercambio tenso de palabras, la mujer descontenta con el acto del PP ha seguido su camino defendiendo su derecho a hacer pedorretas.

Las dos alcaldesas presentes (Carmen Ferrer, de Santa Eulària, y Tania Marí, de Sant Joan) y el de Ibiza, Rafa Triguero, han explicado a los medios de comunicación, antes de subir al escenario para la firma del manifiesto, que el pasado 17 de junio, cuando se constituyeron las nuevas corporaciones, los representantes políticos prometieron o juraron «la defensa de los derechos fundamentales de la Constitución española, la igualdad de los españoles ante la ley y la separación de poderes». «La democracia no es gratuita y hay que defenderla. Tan sencillo como esto», ha sintetizado Carmen Ferrer.