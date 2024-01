Ser policía o bombero en Ibiza y de vez en cuando meter algún «zasca»

🚨 ¡Atención a todos los vecinos de Ibiza! Sabemos que el tiempo vuela, ¡pero tu basura no debería hacerlo! ⏰ Recuerda que hay HORARIOS para tirar la basura, ¡sí, como lo oyes! 🗑️ Si tienes muebles o enseres grandes, 🛋️ ¡no los dejes en la acera! Llama a la Deixalleria. 📞 Los horarios están en la web del Ayuntamiento de Ibiza, así que no hay excusa. Y oye, no queremos ser los ogros de la película, pero las sanciones no son precisamente una broma 😡💥. ¡Hagamos un esfuerzo por ser buenos ciudadanos y respetar a los demás! 🌍 Recuerda: ¡En Ibiza, el respeto y la basura tienen horarios! 😉👮‍♂️ … #IbizaLimpia #ResponsabilidadCiudadana #policialocal #policialocaleivissa #eivissa #AJEivissa