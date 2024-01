La Guardia Civil de Tráfico y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza están investigando las circunstancias de la muerte de una mujer que apareció con una grave herida en una pierna el pasado sábado en un camino rural de Santa Eulària. En principio el caso se trató como un atropello por parte de un turismo, aunque luego la autopsia ha planteado dudas al respecto.

La mujer, una ciudadana española de 66 años y vecina de la zona, que tenía problemas de movilidad y caminaba con un bastón, apareció el pasado sábado sobre las seis de la tarde con un profundo corte en una pierna, en el camino de es Novells, cerca de Santa Eulària, en Ibiza. La víctima todavía estaba con vida, aunque presentaba un profundo corte en una pierna que le había causado una gran hemorragia. Al lugar se desplazó con urgencia una ambulancia del 061, pero los sanitarios no pudieron reanimarla y finalmente falleció.

Dotaciones de la Policía Local de Santa Eulària y la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar y abrieron una investigación. En principio la hipótesis que manejaban era que la mujer hubiera sido atropellada por un coche que se había dado a la fuga. Los agentes iniciaron gestiones para tratar de localizar a los fugados y la familia de la víctima hizo un llamamiento para pedir la colaboración de cualquier testigo.

Sin embargo, la práctica de la autopsia ha arrojado dudas al respecto. El forense no ha detectado señales de golpes en el cuerpo de la mujer compatibles con un atropello. Esta circunstancia ha abierto el abanico de posibilidades. Por ahora no se descarta que la mujer sufriera una caída sola o que incluso padeciera una enfermedad súbita que la hiciera caer. La posibilidad del atropello tampoco ha sido descartada, y se contempla la posibilidad de que el vehículo que la arrolló no fuera un coche, sino una bicicleta o un patinete.

La Guardia Civil de Tráfico prosigue con la investigación, a la que se han unido agentes de la Policía Judicial, que esta mañana han vuelto al lugar donde apareció la víctima para realizar una inspección ocular más completa, en busca de nuevos indicios que permitan aclarar lo ocurrido.