Cuidar los suelos, el medio ambiente y a las personas es uno de los retos actuales de la agricultura. En las Pitiusas, la agricultura ecológica es un movimiento que se fortalece año tras año, con un número creciente de productores que se suman a la iniciativa.

Datos recientes del Consell Balear de Producció d’Agricultua Ecològica (CBPAE), de septiembre de 2023, revelan que la superficie total inscrita en esta modalidad de agricultura alcanza ya las 1.818,70 hectáreas, con la participación de 118 productores.

La gama de productos ecológicos disponibles es diversa e incluye hortalizas, frutas, vinos de bodegas como Can Rich, Terramoll y Blacknose, plantas aromáticas como las de s’Ànima, aceites de Can Rich, Can Miquel Guasch y Balansat, huevos de Sa Posta y Es Nostro Camp, y germinados de Microgreens, entre otros.

Además, la disponibilidad de estos productos ecológicos se ha extendido a varios puntos de venta. Los consumidores pueden encontrarlos en mercados como el de la cooperativa de Sant Antoni, el mercat de Forada, el mercado de Sant Josep, la tienda de la cooperativa Ecofeixes en Blanca Dona, la cooperativa Sa Reminyola, el mercado payés de Sant Francesc, en Formentera, y en diversas tiendas de alimentación ecológica. También están los puntos de venta directa en finca, tales como Es Corondà, Can Musson, Tierra de Ibiza, Terra Viva, Can Puvil, Can Pere Marc, Can Fontet, El Camino, s’Estació de Fruitera, Juntos y AgroMartí (Formentera).

Una alimentación sana comienza con un manejo saludable del suelo, libre de tóxicos y enfocado en la microbiología, la biodiversidad y la regeneración de los ecosistemas. La agroecología busca un equilibrio entre la intervención humana y el medio ambiente. La creciente conciencia y demanda de la sociedad local por productos ecológicos ha incentivado a más productores a ofrecer alimentos saludables, conservando variedades y razas locales, y apoyando la economía local. Detrás de cada producto hay un esfuerzo humano, dedicado a proporcionar calidad y a luchar contra el cambio climático.

Desde la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera (Apaeef), se trabaja para lograr unas islas agroecológicas, donde la sociedad, la actividad agraria, la economía local y el medio ambiente coexistan en armonía.