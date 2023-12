Sant Josep también retira la subida de la plusvalía por «un defecto» y deja en el aire su aprobación

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, también rectifica de momento la intención inicial de subir el Impuesto de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía, y lo retira del pleno convocado para mañana. Esta propuesta ya fue debatida en la comisión informativa de los asuntos del pleno, pero el alcalde ha anunciado este martes, al ser preguntado por este diario, que «por un pequeño defecto de forma» finalmente no se debatirá ni se someterá a votación en en la sesión de mañana.

Roig ha rehusado indicar cuál es el defecto de forma que impide elevar la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que regula este tributo al pleno. «Son temas internos», se ha limitado a decir el alcalde para zanjar la cuestión. Tampoco ha sido claro al ser preguntado sobre si, una vez que se subsane el problema que no quiso desvelar, se aprobará esta subida de impuestos, la tercera en medio año tras la parcial del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la de la tasa de basuras. «Veremos una vez que se hagan los informes pertinentes si se vuelve a presentar. Se han de replantear las cosas», ha dicho.

Con estas palabras, el alcalde deja en el aire la subida proyectada del tipo de gravamen del tributo del 20% al 25%. Roig también ha indicado que «a veces hay decisiones técnicas que obligan a hacer cosas que no gustan». «De momento, hay que solventar determinados temas y se retirará del pleno», ha agregado, sin dar más pistas sobre si la rectificación será definitiva.

Cuando el PP exigía su bajada

Tal como ha publicado este diario digital, el PP propone la subida de este impuesto pese a que en el mes de marzo de 2022, cuando el pleno aprobó la adaptación, por imperativo legal, de esta ordenanza a la nueva normativa estatal, Javier Marí, entonces portavoz del grupo del PP, en la oposición, exigía que el tipo de gravamen de la plusvalía se bajara por debajo del 20% actual. Aunque el entonces concejal de Hacienda Vicent Roselló argumentaba que con los cambios introducidos, no del tipo, los ingresos municipales se iban a reducir, el PP no tenía suficiente. Aparte de subrayar que este impuesto incide en el precio de la vivienda, el PP defendía que incluso su eliminación no tendría ninguna repercusión sobre los servicios que presta el Ayuntamiento; en concreto, según las palabras de Marí, no supondría «ninguna tragedia económica» para las arcas municipales.

En su argumentación, el portavoz de los populares también destacaba que el Consistorio tenía 34 millones de euros en el banco por el remanente acumulado, cifra que apenas ha variado. «Vamos por los 34 millones de euros. ¿Necesitamos el impuesto de la plusvalía? No. Y la ley permite bajarlo hasta cero. ¿Para qué quieren estos 700.000 euros? Para meterlos en el banco, mejor que se queden en el bolsillo de los ciudadanos», decía Marí. El PP votó entonces en contra de la adaptación de la ordenanza a la normativa estatal por la negativa del equipo de gobierno a bajar el tipo de gravamen. Vox también, que, en cambio, reclamaba directamente su eliminación.

Subida de "interés general"

Ahora, 21 meses después, la primera teniente de alcalde, Neus Bonet, compañera de bancada de Javier Marí en el pasado mandato, califica, en su propuesta, de «interés general», la subida de este impuesto. ¿El motivo? «Pasado más de un año de esta nueva regulación se ha podido comprobar que supone una disminución importante del potencial recaudatorio de este impuesto, agravado por la falta de actualización de los valores catastrales, muy inferiores al valor de mercado», justifica la propuesta firmada por la primera teniente de alcalde.