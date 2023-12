Can Misses realiza una media de 18 operaciones diarias, un 8% más que el año pasado

Los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Can Misses están operando cada día a una media de entre 18 y 19 personas, según ponen de manifiesto los datos de la memoria de actividad del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Esto supone un incremento respecto al año pasado, cuando por estas mismas fechas, estos mismos profesionales realizaban, cada día, un promedio de 17 intervenciones quirúrgicas, es decir, que pasaban por las mesas de operaciones entre uno y dos pacientes menos que este año cada jornada.

En los diez primeros meses del año, entre enero y octubre, la actividad quirúrgica ha aumentado un 8,1%. En total, los profesionales del área sanitaria han atendido 5.560 intervenciones, cifra que en el mismo periodo del año pasado fue de 5.142.

5.560 Operaciones quirúrgicas entre enero y octubre Los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Can Misses han realizado en lo que va de año un total de 5.560 intervenciones quirúrgicas, más de 400 más que en el mismo periodo del año pasado.

78% De las intervenciones son programadas Este año se están realizando más intervenciones programadas que el año pasado, según los datos oficiales. El 78% de las operaciones hechas hasta octubre eran de pacientes en lista de espera, dos puntos más que el año pasado.

La inmensa mayoría de las operaciones, el 78%, son programadas (un total de 4.342) y el resto, urgentes: 1.218. Este año se están haciendo más operaciones programadas que el año pasado, dos puntos más.

Además, el 69% de las intervenciones programadas han sido ambulatorias, es decir, que no ha sido necesario que el paciente se quedara ingresado. Este tipo de intervenciones también han aumentado en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2022, cuando representaron el 68% de las actuaciones quirúrgicas programadas.

Hasta octubre de 2023 se han llevado a cabo un total de 2.569 operaciones ambulatorias y otras 1.773 en las que los enfermos han necesitado hospitalización cifras que el año pasado fueron de 2.285 y de 1.640.

Agosto, el mes con más operaciones urgentes

En marzo fue cuando se llevaron a cabo más intervenciones programadas

La estacionalidad manda. También en lo que se refiere a la actividad quirúrgica. Sólo hay que ver los datos de operaciones del Hospital Can Misses para darse cuenta: el mes en el que más intervenciones quirúrgicas urgentes se realizaron fue agosto. En ese mes, los quirófanos atendieron 143 operaciones que no estaban programadas y que no podían demorarse, lo que supone una media de entre cuatro y cinco de estas operaciones al día, una cifra que poco tiene que ver con la del mes en el que menos intervenciones quirúrgicas se realizaron: febrero, con 96. Es decir, menos de tres y media al día.

Sin tener en cuenta si se trata de intervenciones urgentes o programadas, el mes en el que más actividad registraron los quirófanos del Hospital Can Misses fue marzo, con 647 intervenciones, mientras que enero fue en el que más tranquilos estuvieron en el bloque quirúrgico del complejo hospitalario, según los datos de la memoria. En el primer mes del año únicamente se realizaron 647.

Viendo los datos, es lógico que ese mismo mes sea el que menos operaciones programadas hicieron los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Can Misses. Se realizaron un total de 376 intervenciones quirúrgicas programadas, es decir, a pacientes que estaban esperando pasar por quirófano.

En el mes en que más usuarios de la lista de espera entraron, por fin, al quirófano fue marzo, cuando se realizaron más de medio millar de intervenciones programadas: un total de 508, indica la memoria del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Eso supone que cada día de ese mes pasaron por el quirófano, de media, entre 16 y 17 personas.