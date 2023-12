Que el Consell de Ibiza haya tenido que prorrogar de nuevo las concesiones del servicio del transporte regular de viajeros ya que la nueva contrata, que tendría que haber entrado en funcionamiento hace años, aún no está lista. Según el conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, en el mejor de los casos la adjudicación no se completará hasta finales de 2024, por lo que el nuevo servicio no será una realidad hasta 2025. Así que los ibicencos tendrán que seguir esperando para tener un transporte público de calidad. Retraso sobre retraso.

Que el primer día de apertura del puerto de Ibiza para que los coches puedan entrar y aparcar, hasta el próximo mes de marzo, se saldara este viernes con más de una decena de multas. El límite del estacionamiento en la zona es de dos horas entre las ocho de la mañana y las diez de la noche y es obligatorio poner en un lugar visible algo que haga de reloj y diga la hora a la que se ha aparcado. O el Ayuntamiento no se explicó bien o los conductores no lo entendieron.