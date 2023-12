PP, PSOE y Vox presentan tres textos diferentes contra la violencia machista

PP, PSOE, UP y Vox no lograron ponerse ayer de acuerdo ni siquiera en un tema tan sensible como el de la violencia machista. Por primera vez en la historia de la institución y del resto de administraciones de las Pitiusas no se llevó al pleno una única declaración con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre, sino tres: una del PSOE, otra del PP y una tercera de Vox. Los desacuerdos en el texto provocaron esta singular situación, así como que al final se aprobaran por mayoría dos de ellos y se rechazara tajantemente el del conseller de Vox, cuya intervención dejó perplejos a propios y extraños, sobre todo cuando llamó «madame» a la consellera socialista Elena López.

La propia López, exedil de Vila, admitió que la situación era «inédita»: «No nos hemos puesto de acuerdo por nuestras diferencias», algo más que evidente por las discrepancias «ideológicas y políticas». La consellera señaló su preocupación por «la instalación» de la violencia machista «entre los más jóvenes», razón por la cual introdujo en el texto que presentó la necesidad de erradicar el pin parental. Y de ahí el principal escollo para llegar, al menos, a un acuerdo con el PP: «Instamos al Govern a eliminar el pin parental de las aulas.

De ahí las divergencias que impiden una declaración institucional» con los populares. No fue la única discrepancia, según López: la otra fue que el PSOE pedía instar al Gobierno español a exigir a las plataformas el control del acceso a las páginas web porno con sistemas efectivos de verificación de edad, petición que no aparecía en la declaración institucional propuesta por los populares. «La del PP se queda muy corta», a su juicio. López lamentó que, a estas alturas, las posiciones sean «cada vez más distantes» en este asunto: «Más de lo que nos pensábamos».

La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, aseguró que tenía voluntad de llegar a un consenso y que, aunque no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la moción socialista, votarían a favor de ella. Uno de los puntos de fricción, aseguró, era la referencia al pin parental: «No existe el pin parental, es una entelequia, no existe».

Pin sí y no

Llama la atención que el PP pusiera esa objeción en el Consell y que esta impidiera acordar con el PSOE un texto conjunto (aunque finalmente, y en una decisión difícil de explicar, apoyara el suyo y el socialista), cuando un día antes, durante el pleno del Ayuntamiento de Vila, ambas formaciones dieron su visto bueno a una declaración en la que se mencionaba ese pin parental: «Instar al Govern a la eliminación del llamado pin parental, fórmula que obstaculiza e imposibilita el desarrollo de los programas de coeducación en las aulas que tan necesarios son para una formación afectivo sexual sana que no desarrolle situaciones de violencia machista en un futuro». ¿Por qué en Vila sí y en el Consell no?

La consellera del PP rechazó, además, la moción que al respecto había presentado Vox: «No compartimos la semántica de la exposición de motivos», alegó.

«Cuando se plantea la declaración, nos encontramos con que el fondo es bueno: proteger a las mujeres. Pero el lenguaje es una mierda, una porquería. Todo el mundo ha caído en una tontería woke en la cual se han inventado cuestiones como la violencia de género o machista" Jaime Díaz de Entresotos - Conseller de Vox

¿Qué semantica? El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, lo explicó: «Cuando se plantea la declaración, nos encontramos con que el fondo es bueno: proteger a las mujeres. Pero el lenguaje es una mierda, una porquería. Todo el mundo ha caído en una tontería woke en la cual se han inventado cuestiones como la violencia de género o machista. Vamos a ver: o es machista o es de género. Si es machista, se supone que es de machos, de hombres. Si es de género, ¿es de personas que se han convertido en hombres? ¿Si un hombre convertido en mujer pega a otra mujer ya no es violencia machista?», dijo ante la estupefacción de los allí presentes.

Díaz confesó que había hecho «un copia y pega de la declaración que iba a ser, en principio, un acuerdo entre las partes» y que a continuación procedió a «neutralizar aquellos conceptos que son ideológicos».

«La violencia en la prostitución no es machista: es una violencia por codicia. No tiene que ver con la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es el amor. El hombre no quiere, salvo algún loco, hacer daño» Jaime Díaz de Entresotos - Conseller de Vox

El conseller del partido ultra dice que no entiende por qué cuando se habla de violencia machista «no se dice violencia de hombres contra mujeres». Y respecto a la de género, «no existe el género, existe el sexo. El género es una invención tonta que durará lo que un caramelo a la puerta del colegio, pues no tiene ni pies ni cabeza».

Prostitución=violencia por codicia

Otra perla: «La violencia en la prostitución no es machista: es una violencia por codicia. No tiene que ver con la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es el amor. El hombre no quiere, salvo algún loco, hacer daño».

Respecto al pin parental, no admite objeciones: de retirada, como propone el PSOE (y el PP de Vila), nada. «Hasta ahí podríamos llegar. No voy a dejar al Estado que decida cómo deben amar mis hijos, no puede manipular a la gente con esas famosas clasecitas en las que te traen a un trans diciendo que es normal y fantástico. Yo no quiero que eso sea lo normal».

«No voy a dejar al Estado que decida cómo deben amar mis hijos, no puede manipular a la gente con esas famosas clasecitas en las que te traen a un trans diciendo que es normal y fantástico. Yo no quiero que eso sea lo normal» Jaime Díaz de Entresotos - Conseller de Vox

Díaz también cargó contra el texto de los populares: «Así es el PP, la derechita cobarde, por eso les vota a favor [de la moción del PSOE]». Rechazó la que presentó el PP «por el lenguaje empleado» («por hablar tanto de violencia de género y machista»), y la del PSOE, por eso y por incluir su oposición al pin parental. En cuanto a la mención del PP a su semántica, la respuesta de Díaz también quedará para los anales: «Pensaba que la semántica no era lo importante, sino proteger a las mujeres agredidas por hombres (…) No sé cuál es la motivación de un señor para pegar a una señora (…) Un hombre que mata a una mujer después de 20 años separados, ¿es machismo? No, es porque el piso se lo quedó ella y ahora el tío está desesperado. ¿Eso es violencia machista? Eso es codicia, eso no está en la cabeza de un machista».

«Un hombre que mata a una mujer después de 20 años separados, ¿es machismo? No, es porque el piso se lo quedó ella y ahora el tío está desesperado. ¿Eso es violencia machista? Eso es codicia" Jaime Díaz de Entresotos - Conseller de Vox

El PSOE sacó adelante su moción gracias al voto del PP y de UP; la del PP sólo la votaron ellos mismos y UP, y la de Vox sólo tuvo un voto.