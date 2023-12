Cuando el cine rompe prejuicios

La inclusión real se alcanza cuando personas con y sin discapacidad pueden participar codo con codo en todos los espacios, como la industria del cine, un sector en el que habitualmente no suele darse espacio a actores con diversidad funcional. Y, precisamente para inculcar esto, ayer estudiantes fueron de excursión al auditorio de Caló de s’Oli para la proyección de la película ‘Campeonex’, segunda parte de ‘Campeones’. Hubo unos 250 alumnos.

El filme narra la historia de un grupo deportivo formado por personas con distintas capacidades que se enfrentan, por error, a una competición de atletismo, a pesar de que ellos juegan a baloncesto. Además, lo hacen guiados por una entrenadora inexperta que parece traer de todo menos buena suerte. A esta actividad, organizada por el Ayuntamiento y celebrada con motivo del Día por la Diversidad Funcional (que tiene lugar mañana), acudieron las actrices Elisa Hipólito y Jelen García y el productor Luis Manso, que al terminar la proyección fueron recibidos en el auditorio entre sonoros aplausos y pudieron conversar con los alumnos en un distendido coloquio.

Cine y transmisión de valores

«Una de las mayores alegrías que nos han dado ‘Campeones’ y ‘Campeonex’ —y eso que han sido muchas— es precisamente que la gente joven conecte con la película y sus valores», señala Manso en conversación con este diario poco antes de comenzar el debate.

García destaca que si se quiere «construir una sociedad más justa, diversa, rica y plural», es clave llegar a los jóvenes. En este sentido, Manso se muestra todavía sorprendido al hablar de la gran repercusión que ha tenido el fenómeno de ‘Campeones’ en pequeños de «siete u ocho años» en adelante. Preguntados por las claves del éxito, el productor apunta a «las dos pedazo de actrices» que le acompañan, a sus papeles y a lo mucho que «han llegado a conectar los chicos»: «Son un soplo de aire fresco, tienen una mirada diferente, sin filtros, y tenemos mucho que aprender de ellos».

En este sentido, Hipólito, que interpreta a la entrenadora en ‘Campeonex’, valora su experiencia, primero, como parte del público: «En la primera película, cuando yo era espectadora y no sabía que iba a estar en la segunda, me sorprendió un montón ver esto. Es maravilloso ver cosas diferentes, que te hacen pensar y que te cambian un poco. Te acercan a algo como es, por ejemplo, la diversidad funcional, que a lo mejor no conocías». Ambas actrices celebran lo mucho que han aprendido de sus compañeros de reparto con diversidad funcional.

García explica que todo «se cuenta desde la verdad»: «Todas las cosas que puedes ver en ‘Campeonex’ pasaban también detrás de cámaras». Hipólito confirma esta autenticidad: «A un actor le dices que coja un martillo y clave un tornillo y lo va a hacer distinto en cámara que cómo lo haría solo en su casa. Pero ellos no».

«Si no se ve, no existe»

En la jornada inclusiva también está presente la Asociación Pro Salud Mental (Apfem). Lucía Ortín, técnica del servicio ocupacional, explica que «es imprescindible la visibilidad de todas las realidades, de la diversidad»: «Lo que no se ve no existe, y si lo estamos viendo, lo estamos integrando». Defiende que es importante llegar al día en que «deje de sorprendernos una película así o que un actor con diversidad funcional no esté haciendo de persona con diversidad funcional».

Poco antes de proyectarse la película, Tanit, Natalia y Abby, alumnas de primero de Bachillerato del instituto Sant Agustí, reflexionan sobre la importancia de obras como ‘Campeonex’: «Está bien que la película haga humor porque es desde el respeto», comenta Tanit, que ya había visto las dos cintas antes de esta excursión. Estas amigas coinciden en que aún queda mucho por hacer en el camino hacia la normalización: «Está más normalizado, pero se les sigue tratando diferente a la hora de hablarles, de tratar con ellos o cuando quedan apartados al hacer actividades», expresa Natalia, que recuerda que en ocasiones reciben algún tipo de burla. Otro grupo de estudiantes de bachillerato del mismo centro (Mónica Sala, Candela Ortín, Natalia Rodríguez, Andrea Ramón y Malak Ait Bougayou) llega al auditorio habiendo visto ya la primera parte. «[Las personas con diversidad funcional] Cada vez tienen más espacio, pero queda mucho trabajo por hacer. El hecho de que sorprenda ver una película como esta indica que tienen mucho espacio por ganar», comentan.

También acuden al auditorio alumnos de los institutos Algarb, Sa Blanca Dona y Sa Serra. Del segundo de estos, entran en grupo alumnos del aula Ueeco (Unidad Educativa Específica en centro ordinario), de la que forman parte Víctor, Yuri, Paloma, Diego, Santino, Paul o Abdullah. Llegan con varias profesoras y posan todos juntos y emocionados en el photocall de la entrada. «He visto algún vídeo de publicidad de la película, aunque no he visto ningún resumen, estamos emocionados por verla», comenta uno de ellos antes de que todos se sienten y se apaguen las luces. Hoy se vuelve a proyectar en el mismo lugar y a las 18.30 horas con un coloquio posterior con los actores y actrices. La entrada es gratuita hasta completar aforo.