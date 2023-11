El PSOE de Ibiza reclamó ayer a Vicent Marí la condena «clara y contundente» del Consell de Ibiza a la contratación por parte del Govern balear de un acusado de agresión sexual y que pida «la dimisión inmediata» del vicepresidente Antoni Costa.

«Desde el PSOE exigimos al Consell de Ibiza una condena clara y contundente por la actuación de Costa, de contratar a un amigo suyo investigado por agresión sexual». «Como institución pública y como administración responsable en nuestra isla de las políticas de Igualdad, el Consell no puede dar la espalda a estos hechos de extrema gravedad», explicó en una nota la consellera del PSOE Elena López.

En el próximo pleno del Consell, que debatirá una moción socialista con motivo del 25N, el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PSOE pedirá un pronunciamiento de la institución insular de rechazo a la actuación del vicepresidente, por haber contratado a Juan Antonio Serra Ferrer como alto cargo de una empresa pública a pesar de saber que estaba investigado por agresión sexual.

El grupo socialista exige a Vicent Marí que, como presidente del Consell y uno de los máximos dirigentes del PP, «pida la dimisión inmediata del vicepresidente Antoni Costa por haber colocado en el Govern a un amigo suyo acusado de agresión sexual, sabiendo que lo habían echado del trabajo en la Universitat de les Illes Balears justamente por estos hechos».

«Lamentablemente, mientras el Consell de Ibiza hace campañas con motivo del 25N por la eliminación de la violencia contra las mujeres, su presidente, Vicent Marí, calla ante unos hechos que son un escándalo y que no tienen absolutamente ninguna justificación». Vicent Marí «será cómplice de Antoni Costa, si no condena de forma contundente su actuación y no exige su dimisión», aseguró Elena López

«El 25N y todos los días del año tenemos que estar junto a esta y de todas las víctimas de violencia machista», recordó la consellera del PSOE, remarcando que «como instituciones públicas tenemos la obligación de dar ejemplo ante la sociedad si queremos dar pasos reales por la eliminación del peor problema que sufrimos hoy en día»