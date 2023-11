u Que la entrada de Uber en Ibiza no implique un aumento de la flota de vehículos de transporte con conductor (VTC), según apunta el vicepresidente del Consell, Mariano Juan. Uber ha anunciado que empezará a prestar sus servicios en la isla el próximo miércoles, curiosamente una vez finalizado el verano. Esta plataforma no contrata conductores o vehículos y el también conseller recuerda que la ley no permite aumentar el número de autorizaciones de VTC en la isla. Por su parte, los taxistas creen que ningún profesional de su sector trabajará para esta plataforma de transporte privado, y advierten de que supone una «competencia desleal porque ofrece servicio de taxi y no solo de VTC».

u La situación por la que atraviesan los empleados de los cuatro hoteles que gestiona la empresa menorquina By Llum, que se están movilizando para exigir los sueldos y finiquitos que les adeudan. Todos estos hoteles están en es Canar y son propiedad de la polémica empresaria Paquita Sánchez. Los trabajadores califican la situación de «desesperante».