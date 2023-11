La Apima está a favor de la consulta sobre el uso de los móviles en el centro

La Asociación de Padres y Madres (Apima) del Instituto Marc Ferrer, vio desde el primer momento con buenos ojos la propuesta que les trasladó el claustro sobre el uso de los móviles en el centro. La secretaria, Neus Massanet, entiende que se trata de atajar «los problemas en el instituto sobre el uso responsable de los móviles». Al mismo tiempo expresó la preocupación sobre la conducta de los alumnos durante el recreo: «En el patio están todos con el teléfono y eso hace que no se comuniquen entre ellos e incluso que se produzcan malos entendidos». Massanet señaló que se observa que puede haber una tendencia «a que dejen otro tipo de actividades, como deportivas, para jugar con el móvil». La secretaria de la Apima explicó que tras tener una reunión con las familias acordaron que la decisión no solo la tenía que tomar la junta directiva del centro y que todas las partes debían estar implicadas. Fue justamente aprovechando una charla sobre adiciones cuando se produjo la votación de los padres. La secretaria entiende también la dificultad de controlar 450 alumnos en el patio y «es difícil gestionar que todo el mundo haga un uso responsable del teléfono; un día hubo dos que se pelearon en horario de patio y la gente en vez de separar o ayudar se puso a grabar y esto ya no es de recibo, ¿qué sociedad estamos creando?», se preguntó Massanet. También entiende que «como familia es más fácil que tú controles el uso que hacen tus hijos de sus móviles».