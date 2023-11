Un vecino de Can Misses ha denunciado a este diario la poda indiscriminada que un particular ha realizado en una zona ajardinada pública del barrio porque «al parecer le impide la visión hacia Dalt Vila». El autor de la fotografía asegura que ya se produjo un hecho similar hace unos ocho meses, que fue frustrado en parte por la denuncia de otro residente en Can Misses.