Yincana en Ibiza: Conocer los secretos de las lagartijas tiene premio

Cuál es la alimentación de las lagartijas, dónde se pueden encontrar ejemplares de Podarcis pityusensis, en qué época se emparejan o qué hábitats son propicios para estos reptiles fueron algunas de las diez preguntas que debían contestar los más de 100 equipos que ayer se registraron en la segunda edición de la yincana IbizaPreservation.

Pasaban las 10 horas de la mañana y los alrededores de Santa Gertrudis ya acogían los primeros equipos participantes de la prueba deportiva, a la vez que lúdica y didáctica, organizada por la fundación IbizaPreservation en colaboración con Ibiza Blue Challenge.

Desde las 10 hasta las 13 horas, los participantes podían resolver las diez cuestiones que se encontrarían por el recorrido, trazado por los alrededores de Santa Gertrudis. El objetivo, concienciar sobre la importancia de este reptil y promover su conservación.

Los equipos, formados en su mayoría por uno o dos adultos y varios menores, llegan a la salida de forma escalonada. Juanjo Serra, de Ibiza Blue Challenge, no se cansa de explicar a cada equipo participante la metodología del juego. También en inglés, para las familias extranjeras.

Antes de darles la salida, el responsable de Ibiza Blue Challenge entrega un mapa a los participantes en el que están señalizados los puntos donde encontrar las preguntas, que tienen varias respuestas. Un código QR ayudará a resolver los acertijos en momentos de duda.

La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, se muestra satisfecha por la alta participación de esta segunda edición y la primera dedicada de forma exclusiva a las lagartijas.

Javi cruza la salida con su hijo Edgar. Minutos antes, su mujer y su hija han hecho lo propio. Al final, se trata de una actividad que sirve, además de para aprender, para entretener a los más pequeños de forma divertida. Javi no es la primera vez que participa en una de estas yincanas. Sabe cómo funciona, pero Juanjo le recuerda que contestar mal o dejar en blanco las respuestas, penaliza.

David está también a punto de cruzar la línea de salida junto a su madre Sandra. Participan por primera vez, pero David no tiene ninguna duda de que le va a ir bien y, de hecho, no tiene duda de que va a ganar. Motivos no le faltan: «Hoy [por ayer] se me ha roto mi pulsera de la suerte y eso significa que no me va a hacer falta más. Además, llevo el seis [de dorsal] y tengo seis años», dice.

Pasadas las once de la mañana, el grupo formado por Carlos, Belén y Nacho, el menor, repone fuerzas en una de las mesas. Han sido los primeros en cruzar la meta, pero no saben si han ganado porque no solo cuenta el tiempo empleado en localizar las pistas y responder las preguntas, también que las respuestas sean correctas.

Mientras, Claudio está preparado para empezar la prueba junto a cuatro pequeñas acompañantes: Lucía, Julia y Elena. La cuarta, una muñeca que va en un carrito de juguete, aún no tiene nombre.