Enric Casanova, presidente de AECC en Ibiza: «Las entidades contra el cáncer tenemos que avanzar hacia la convergencia»

Visibilización, acompañamiento a los pacientes y sus familiares, y recaudación de fondos para la investigación. Estos son algunos de los ejes prioritarios que se marca Enric Casanova, nuevo presidente de la Junta Insular de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ibiza, donde cuenta con 3.640 socios y unos 40 voluntarios que se implican sistemáticamente, aparte de otros que colaboran de manera más puntual. Remarca que continuará con la senda de la hasta ahora presidenta, Carmen Villena.

El equipo del expolítico lo conforman María Navarro (vicepresidenta), Dulce Fernández (secretaria), Gonzalo Juan (tesorero) y las vocales Sonia Ribas, Francisca Catalá, Carmen Villena y Gonzalo Jiménez. Tras una mañana como profesor en el IES Sa Colomina, Casanova atiende a este diario en la sede de AECC en Vila.

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Efectivamente es un reto. Yo lo asumo, pero no estoy solo, sino con todo un equipo. Es un reto compartido. Tenemos la responsabilidad de querer hacerlo bien, y la gente está con ganas de trabajar. Nosotros queremos que sea una etapa ilusionante y hacer cambios, pero no estructurales, sino cambios en el sentido de ir evolucionando y creciendo. No es porque lo que se haya hecho antes sea malo, sino al contrario.

¿Cuáles son los objetivos concretos que se marca el nuevo equipo?

Tenemos varios. Uno de ellos es el de mejorar la visibilización. Somos una asociación muy visible, pero queremos que lo sea más a nivel insular, en Ibiza. Otro objetivo es reforzar y visibilizar el trabajo del voluntariado. Pensamos que, sin estas personas, esta asociación no sería nada. De hecho, este sábado [por ayer] celebramos el primer acto como nueva ejecutiva. Será una especie de saludo-desayuno a los voluntarios, porque queremos caminar de su mano. El otro objetivo es seguir en el camino de converger y consensuar acciones a nivel general, dentro de la isla, con las instituciones y el resto de asociaciones y sectores. La idea es avanzar, pero hacerlo todos juntos.

¿Cómo es la relación con el resto de entidades contra el cáncer? Hay quien piensa que por qué no unificar esfuerzos.

Sí, lo que pasa es partimos de una situación que es la que es. Es cierto que hay un objetivo común, que es en lo que queremos converger, y también es cierto que cada asociación trabaja con aspectos un poco diferenciados. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

"Queremos reforzar y visibilizar el trabajo del voluntariado. Sin estas personas, AECC no sería nada"

¿Es hora de darse la mano?

Tenemos que avanzar hacia la convergencia, nosotros queremos avanzar en este sentido, pero respetando la manera de hacer de cada uno. Si después, durante este camino, pueden darse pasos hacia la unificación... Esto sería más adelante. Creo que ahora lo que hay que hacer es converger. De hecho, el otro día realizamos una acción en Vara de Rey [por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama] y fue conjuntamente con otra asociación [Ibiza y Formentera contra el Cáncer]. La idea es hacer cosas en las que se visibilice más este proyecto común.

Tiene experiencia en la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiüses, en el SOIB o en la política. ¿Estar en el tejido asociativo es otra forma de hacer política? Porque, de alguna manera, se trabaja en algo colectivo, para la sociedad.

Yo no lo diría así. Hay una parte, la que a mí me mueve, que es la del voluntariado. Estar en el tejido asociativo te da más de lo que tú ofreces, por lo mucho que recibes como voluntario. Y es una manera muy clara de facilitar la vida a la gente, concretamente a la más vulnerable en determinados aspectos. El asociacionismo en el que yo he estado siempre, está más relacionado con situaciones más límite debido a razones económicas, sociales o, en este caso, por una enfermedad. Trabajar en este tercer sector social satisface a nivel personal, pero también satisface el poder ayudar a las personas más vulnerables en el aspecto que sea.

¿Cuáles son los ámbitos de acción de AECC en Ibiza?

Aquí, en isla, trabaja diferentes aspectos. Uno importante es el de acompañamiento al enfermo y a sus familias. De hecho, tenemos servicio de psicooncóloga y de asistencia social. También ofrecemos acompañamiento de carácter emocional. Se imparte formación a las familias, talleres. Además, tenemos un programa en el área de oncología del hospital, donde los martes y miércoles hay reparto de cafés y un zumo para quienes están allí esperando y demás. También es una especie de acompañamiento.

¿Y en el ámbito de la recuperación?

La trabajamos en el sentido emocional, psicológico y también físico, pero con servicios de fuera. Ofrecemos servicios de fisioterapia, entre otros, a través de diferentes empresas. Además, estamos trabajando la ayuda directa. Cuando alguien tiene una necesidad, viene aquí y se le tramita o se le ofrece aquella ayuda que necesita.

¿En qué consiste exactamente?

Por ejemplo, ayudamos a tramitar las diferentes ayudas que hay a través de las administraciones. También fomentamos la visibilización con mesas informativas y demás, así como talleres de prevención y terapéuticos para el paciente y para algún familiar, porque es importante cuidar al cuidador. Por otra parte, muchos necesitan una silla de ruedas, material médico o una peluca, y tenemos un almacén con material que se les cede. También hay casos de ayudas perentorias porque el enfermo de repente tiene un problema grave, deja de trabajar y se topa con problemas de ingresos. Cuando una persona no llega a final de mes o necesita llenar la nevera, no puede tramitar una ayuda y esperar tres meses a que se la concedan. La tramitación administrativa es más larga, por lo que hay un momento de crisis y es ahí cuando intervenimos nosotros. Esto se da en casos más puntuales.

"Decir la palabra cáncer era nombrar una sentencia y ahora la gente ve que de esta se sale"

¿Hay una cifra aproximada de cuántas personas atiende AECC en Ibiza?

Ahora mismo no te la puedo dar, porque somos una asociación de carácter nacional y, además, trabajamos a través de la gerencia de Balears, por lo que hay cifras más genéricas. Sí puedo decir que ahora mismo tenemos 13 pacientes con prestación de material en Ibiza. También ofrecemos teleasistencia y tenemos cinco altas del último año. Y digo altas porque a veces este servicio, según cada caso, dura más o menos tiempo. A lo mejor siguen algunos del año pasado o del anterior. También hemos hecho derivaciones a nutricionistas, fisioterapeutas, etc... Tenemos a 20 pacientes en esta situación. Este año hemos tenido 52 pacientes nuevos en atención social. Todas estas cifras son altas [de este año].

En una tarea como esta, supongo que uno se lleva historias a casa y que es más difícil establecer una barrera con respecto a la vida personal de cada uno.

Trabajar en el tercer sector tiene mucho de emocional, por lo que es muy difícil limitar ámbitos. Hablo por mí, que me dedico a una función más voluntaria y de dirección, pero los trabajadores sí que tienen que establecer límites. Aunque es cierto que en un trabajo más mecánico es más fácil desconectar. Piensa que hay un teléfono de asistencia 365 días al año y 24 horas [900 100 036]. Y lo atienden voluntarios, colectivo en el que predominan las mujeres.

La situación del servicio de Oncología en Can Misses ha sido uno de los grandes temas de actualidad. ¿Cómo ha visto la situación? Se han celebrado concentraciones, pero sin algunas entidades.

La situación es la que es, faltan oncólogos y esto repercute en el paciente. Nuestra función es protegerle y ayudarle. El asunto de oncología es complicado, que viene derivado, por una parte, de la pandemia, que cambió bastante la manera de funcionar. Esto se ha agravado con la falta de personal y, por lo tanto, debe analizarse desde este punto de vista. Las movilizaciones las convocaron directamente los pacientes del hospital y las diferentes entidades participaban de manera desigual porque la visión es diferente y llevamos a cabo otro tipo de actuaciones. Ahora parece que está solucionándose y que habrá más oncólogos. Con el paso del tiempo se verá cómo se va normalizando, o no, el servicio.

Ya se ha confirmado la contratación de nuevos oncólogos.

Sí, ¿estamos contentos de que vengan dos? Estamos contentos de que vengan dos y de que vengan 20. Cuantos más, mejor, eso está claro. Pero nuestro objetivo es que llegue a haber, de manera estable, cinco.

¿Cómo ven las medidas que ha tomado hasta ahora el nuevo Govern balear, como la declaración de difícil cobertura de las plazas oncología, con altos complementos para los profesionales?

Nosotros nos fijamos en los resultados. ¿Hay más oncólogos ahora que hace unos meses? Sí, y para nosotros es muy satisfactorio. Veremos qué pasa. Ahora parece que la situación ha cambiado. Dejemos pasar el tiempo para ver si la cuestión se normaliza. Si esto ocurre, estaremos encantadísimos.

De hecho, siempre se ha hablado no sólo de atraer profesionales, sino de fidelizarlos. Porque había quien no venía y quien se iba. También hay aspectos que se salen del ámbito sanitario como la emergencia habitacional, por ejemplo, que no sólo dependen de una parte o de una conselleria en concreto.

Por eso digo que la valoración la hacemos de resultados y de su consolidación, no de las medidas. Nuestro objetivo es mejorar la plantilla y la atención a los pacientes. Cada uno tiene sus necesidades, está claro que cada paciente es un mundo.

El año pasado, 4.366 pitiusas acudieron a una cita de detección precoz del cáncer de mama después de que se enviasen 5.912 citaciones a mujeres de ambas islas en el marco del programa de detección temprana. ¿Cree que ahora la gente es más consciente del problema y le presta más atención a su cuerpo?

Creo que sí. Los cribados y revisiones periódicas están creando concienciación. Por eso una de las líneas que tenemos es la de prevención. Si avanzamos en ella, avanzamos en detección temprana de posibles casos, lo que permite aumentar la supervivencia. Se ha llevado a cabo mucho trabajo en prevención, pero creo que debe continuarse con ello. Por eso nosotros ofrecemos prevención ya a los pequeños, en institutos y demás, para que la gente lo viva como una normalidad.

"Es mucho más lo que nos une a las entidades contra el cáncer que lo que nos separa"

Y se ha avanzado mucho en los tratamientos.

La enfermedad forma parte de la vida, pero no es como antes. Decir la palabra cáncer era nombrar una sentencia y ahora la gente ve que del cáncer se sale, pero cuanto más pronto detectemos y evitemos conductas peligrosas, mejor. Un ejemplo muy fácil es el tabaquismo. Hace 30 años no se asociaba tanto a la parte más mala y ahora, a base del trabajo hecho, sí.

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama también destacó la necesidad de continuar avanzando en investigación.

Esta línea es la fundamental y requiere recursos, por eso en muchas ocasiones se llevan a cabo campañas específicas para recaudar fondos para esta vertiente.

De hecho, en 2021, por ejemplo, alrededor de 300 pacientes de cáncer ingresaron en el hospital Can Misses. No es una cifra baja.

Es una cifra importante, pero piensa que la población pitiusa, y sobre todo la ibicenca, ha crecido de manera substancial. Por lo tanto, debemos esforzarnos más en la prevención con tal de que esta población no adopte conductas de riesgo. Este verano se hizo una campaña en las playas [en la que se medía la melanina a quien quisiera y se pedía a la gente que rellenase una encuesta sobre sus hábitos de protección solar] y creo que lo importante no es sólo ir allí y visibilizarte, sino también concienciar. Nuestros objetivos serán seguir la senda de lo que se estaba haciendo hasta ahora [en AECC]. Nosotros no inventaremos nada. De hecho, Carmen Villena, que asumía la presidencia hasta ahora, continúa dentro de la nueva junta.

También es fundamental el acompañamiento emocional. Afortunadamente se ha puesto de moda hablar de salud mental.

Claro. El teléfono que te he comentado antes está ahí y mucha gente está tranquila porque en un momento determinado, de día o de noche, puede llamar para preguntar diferentes cosas y se le atiende. Nosotros somos una puerta de ayuda y el hecho de abrirla cada día es un apoyo emocional a la gente que lo necesita. Ir cada martes a repartir un café y galletas al servicio de Oncología da mucho apoyo. Es una manera de mostrar que estamos aquí, que no están solos.

"Estar en el tercer sector tiene mucho de emocional, por lo que es muy difícil limitar ámbitos"

¿Con cuántos trabajadores cuenta AECC en Ibiza?

Son tres. Hay una psicooncóloga, una trabajadora social y una administrativa dinamizadora.

¿La asociación tiene recursos suficientes en la isla?

Para hacer lo que estamos haciendo, sí. Lo bueno que tenemos es que hay muchos socios y aportamos muchos recursos a la investigación y demás. Pero necesitamos recaudar más para llevarlo a líneas específicas de investigación.

Lo decía porque se habla de que en Ibiza se recauda mucho y que luego, lo que vuelve, no es suficiente.

En el caso de la AECC, esto es muy subjetivo, porque si tú inviertes en un proyecto de investigación y hay un avance general, en toda España, el retorno es muy alto. Dependerá de la incidencia de casos. La inversión en investigación ha de tener un retorno general.