La directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera desde hace más de 35 años, Fanny Tur, protagonizó este jueves el espacio de entrevistas de Ebusus Sociedad Cultural, “Unas Hierbas con...”, dirigido y conducido por la periodista Montse Monsalve, en el que destacó la importancia de “cuidar de nuestro legado: la cultura ibicenca”. “En el caso de culturas e idiomas originarios de lugares tan pequeños como el nuestro, si no conocemos nuestro legado no le daremos la importancia que merece y perderemos nuestra individualidad como pueblo, que es lo que hace de Ibiza una isla mágica”, destacó la historiadora. “Si no tenemos raíces, no crecemos y nuestra identidad se difumina”, agregó mientras lamentó que en Ibiza falte “autoestima colectiva”. La invitada, que este año ha recibido la Menció d'honor Sant Jordi que otorga el Institut d'Estudis Eivissencs, reconoció que le hizo “mucha ilusión” recibir el premio de esta entidad, de la que estuvo al frente durante la década de los noventa y hasta el año 2000.

Tur, cuya vocación una vez finalizados los estudios de Filosofía y Letras en Córdoba era ser docente, recordó que los archivos históricos de Ibiza y Formentera se cruzaron en su camino, “salió una plaza y me presenté mientras me preparaba las oposiciones”, evocó. Durante toda su carrera profesional ha luchado para dar visibilidad a la cultura ibicenca a través de exposiciones, coloquios y conferencias para dar visibilidad a las "joyas que alberga" el archivo histórico de las Pitiuses, labor por la que recibió el Premi Diario de Ibiza a la Promoción Cultural en 2022. La invitada recordó con ternura lo primero que pensó cuando entró por primera vez en el que continúa siendo su despacho desde hace tantos años: “Llamé a una amiga y le dije: ‘Hija mía, esto no hay quién lo ordene”, explicó entre risas. A pesar de ello, Tur aseguró ser una “apasionada” de su trabajo como archivera bibliotecaria y que la política solo había sido “un paréntesis” en su vida. Gracias a la “ayuda de mucha gente” y a muchos años de “dedicación”, el archivo de las Pitiusas “es lo que es hoy en día”. “Gracias también a que las familias de Ibiza han tomado conciencia de la importancia de preservar los archivos privados e históricos, el archivo de Ibiza y Formentera ha crecido mucho durante los últimos años”, recordó. Consellera de Cultura, de Patrimonio, Deportes y Medio Ambiente del Consell Insular d´Eivissa entre 1999 y 2003, dimitió de su cargo en diciembre de 2004 por discrepancias con la política territorial, aunque volvió a ser titular de Cultura, en este caso del Govern Balear, en la pasada legislatura. Comprometida con la vida pública, en su opinión, el paso por la política debería de ser “obligatorio como la mili”, pues permitiría a la población conocer “en qué consiste ser un cargo público”. En su último libro, 'Epidèmies', que cuenta con dos ediciones, la autora dedica diez capítulos a tratar los tipos de epidemias que los habitantes de Ibiza y Formentera sufrieron entre finales del siglo XVII y principios del XIX. El libro, además de un decálogo de epidemias, tiene como objetivo mostrar al lector «cómo era la vida tanto en el campo como en la ciudad durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX y cuáles eran las infraestructuras de las que se disponía». Según explicó la autora, la publicación de este libro surgió tras su participación en 2020 en el Curs Eivissenc de Cultura que organiza el Institut d’Estudis Eivissencs, en el que llevó a cabo una ponencia sobre este tipo de enfermedades, tema que había tratado previamente en varios artículos. Entrevista subida a un árbol Fanny Tur, que actualmente se encuentra, además, al frente de la gestión de las bibliotecas municipales de la ciudad de Ibiza, fue secretaria y portavoz del GEN-GOB Ibiza durante la década de los noventa y portavoz de Eivissa pel Canvi. Su compromiso con el medio ambiente le llevó a ser una de las impulsoras y portavoces de la Plataforma Antiautopistas de Eivissa, movimiento social que se opuso al proyecto de las autovías del Partido Popular de Baleares entre los años 2004 y 2007. Durante su etapa como activista, Tur recordó que, en más de una ocasión, tuvo que llevar a cabo entrevistas para medios de comunicación subida a un árbol para evitar que lo talasen. “Si ves que se corta, es que estoy subida encima de un árbol”, recordó haberles dicho a los medios. Su trabajo como documentalista le ha llevado también a ser la asesora de Toni Montserrat mientras escribía su ópera prima, 'Isla Negra', experiencia que recuerda con "mucho cariño”. “Toni me llamó después de leer un artículo que publiqué en el Diario de Ibiza sobre el asesinato del cura de Sant Jordi. Le pareció un buen tema para el libro y le ayudé con la documentación”, explicó la también escritora, quien aseguró estar “muy contenta” por la gran acogida que ha tenido entre el público esta novela histórica ambientada en Ibiza. Férrea defensora de la cultura, en su opinión, y para “facilitar que la historia llegue a todos por igual”, sería necesario ofrecer actividades en un “lenguaje más juvenil” que capten la atención de las nuevas generaciones como, por ejemplo, las “batallas de gallos” o de rap que llevan a cabo desde el Institut d’Estudis Eivissencs con el objetivo de que los jóvenes descubran el ibicenco.