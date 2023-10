Enrique Garcerán, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera: «Las listas de espera son sonrojantes, detrás de cada número hay un paciente»

Son muchos los retos que tiene por delante el nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, quien hasta hace poco era médico de familia del centro de salud de Can Misses. Son muchas las demandas de la ciudadanía: garantizar una plantilla completa en Oncología y en otras áreas donde faltan profesionales, la emergencia habitacional a la que se enfrentan, las largas listas de espera y nuevos proyectos que Garcerán quiere poner en marcha. En esta entrevista aborda estos y otros muchos asuntos.

¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente de esta nueva responsabilidad?

A nivel profesional es un reto apasionante, porque es la oportunidad de servir a la ciudadanía de las Pitiusas y a los profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera. El objetivo es este y aportar soluciones creativas a problemas antiguos.

¿Qué es lo urgente?

Ahora mismo llevamos un poco más de dos meses. Cuando llegué, yo conocía la realidad de Ibiza y las demandas de sus ciudadanos, vivo aquí. Se centraban principalmente en tener una sanidad pública digna y que se cubrieran las plazas de Oncología, aparte de mejorar las listas de espera y Urgencias y que hiciéramos algo con el parking del hospital. Esto era una demanda de la ciudadanía. También hay una demanda a nivel general de [más] médicos, enfermeras y profesionales sanitarios.

¿Qué se ha priorizado?

Dos aspectos. Lo primero, por lo relativamente ágil que nos resultó la solución, fue controlar el acceso al hospital mediante un control del parking, para lo que se pidió ayuda a la empresa concesionaria, que automáticamente accedió. Logramos que ahora se pueda llegar al aparcamiento de Can Misses en coche y encontrar sitio. Se tomó una primera decisión que fue la de controlar el parking, las matrículas, y bajar las barreras. Paralelamente a esto, íbamos trabajando en los tres puntos principales: Oncología, lista de espera quirúrgica, la de consultas externas y Urgencias.

¿Y qué ha podido hacer hasta ahora?

En Oncología, de una plantilla de cinco, había uno, el doctor Carlos Rodríguez, que es jefe de servicio y coordina todos los servicios de oncología que recibimos de la alianza con el Hospital Son Espases. Los especialistas de dicho hospital vienen por especialidades oncológicas, para dar continuidad a los pacientes que hay aquí. Hay un grupo de oncólogos que sólo se dedica a pulmón, otro que sólo se dedica a mama, genitourinario, cuello… Con tal de que los pacientes siempre vean las mismas caras, aunque no sea el mismo médico; y damos una continuidad asistencial. Además, se continúa atendiendo a Formentera, que lo hace el doctor Rodríguez. Damos una asistencia que, sin bien no es propia, es, respecto a los tratamientos de oncología y al seguimiento de los pacientes, muy buena y aceptable. Pero nuestro fin es cubrir todas las plazas mediante oncólogos que tengan un proyecto de vida y profesional en Ibiza o de Formentera.

¿Se pone una fecha para cubrir toda la plantilla de Oncología?

No tengo la bola de cristal, pero sí esperanza, y ya hemos hecho contactos y trabajos. Muy pronto, cuando se consoliden las plazas de la OPE [Oferta Pública de Empleo], que creemos que será en días, tendremos un nuevo oncólogo, así que ya serán tres. Tenemos esperanza y contactos para conseguir más, estamos trabajando muy duro para cubrir toda la plantilla de oncólogos. De hecho, como hay muchas posibilidades de reducciones de jornada por maternidad, por cuidado de mayores, etc, queremos no sólo completar la plantilla, sino tener una reserva de oncólogos, a lo mejor adscritos a otro servicio como puede ser Medicina Interna, para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Hablaba del ‘parking’. Si, como dice, el estudio que se está realizando ya ha dado frutos, entiendo que no plantea que vuelva a ser de pago, aunque sea con un precio simbólico.

No lo planteo. Hemos respetado la gratuidad porque es un acuerdo que se tomó en el Parlament balear. El estudio no está acabado, duraba dos o tres meses y lo pusimos en marcha hace un mes. Cuando lo acabemos, nos dará conclusiones y puede ser que sea suficiente o que podamos continuar tomando medidas. Pero nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones políticas que toma el Parlament de gratuidad, respetamos lo que nos dice el Parlament y buscamos soluciones creativas.

¿Cómo se encuentra el proceso de búsqueda de profesionales que no son oncólogos? También hay una necesidad importante de anestesistas y cardiólogos.

Esta mañana [por el martes] he hablado con el director médico de Son Llàtzer porque se les pidió un refuerzo en Neumología. Nos hemos tropezado con que, en este servicio, de cinco profesionales, tenemos 1,9. El 0,9 es por una reducción de jornada del 10%. El día 5 pedimos un refuerzo a la gerencia y se ha vuelto a pedir hoy [por el martes] con la dirección médica para ver cómo va el asunto.

¿Y a Son Espases?

A Son Espases le hemos pedido refuerzo de Cirugía, Dermatología y de Digestivo, que son servicios periféricos a Medicina Interna. Al mismo tiempo, estamos buscando neumólogos, especialistas de digestivo, de medicina interna, de dermatología y de cirugía. El subdirector médico quirúrgico está buscando cirujanos. Esto se hace llamando por teléfono, tocando puertas, hablando con directivos, enterándonos de cuándo se resuelven las OPE, hablando con los MIR que están aquí para fidelizarlos y con las universidades. Hasta el momento no nos está dando un resultado espectacular, pero todos los meses vamos contratando. Hay seis contratos nuevos de atención primaria desde junio y 28 renovaciones.

¿Hay saturación en Medicina Interna?

Es el servicio más grande que hay en el hospital y prácticamente lo puede hacer todo, pero, al mismo tiempo, está bastante colapsado de trabajo. Actualmente da apoyo a los pacientes ingresados de Oncología. Esto sobresatura bastante a Medicina Interna, que también deja de apoyar otros servicios, como el de Digestivo o Neumología. Cuando tienes Oncología completa, liberas a Medicina Interna, que puede volver a apoyar otros servicios. Por otra parte, ahora se retira el cardiólogo Ismael Laplaza y se está buscando el reemplazado inmediato. Por si no lo encontrásemos, estamos hablando con Son Espases para llegar a una alianza.

Quería preguntarle por la conformación de su equipo. ¿Cuántos cargos directivos quedan por decidir?

A final de mes se completa el equipo directivo y quedan solamente dos nombres: el director de Gestión y la directora de Enfermería. Todo lo demás está cubierto. El equipo directivo lo conforman el director de Atención Especializada, la directora de Primaria, el de Gestión y la de Enfermería, y debajo están los subdirectores, que están todos nombrados. Nos faltan por nombrar dos directores y ya está preparada la publicación, que será a finales de mes. [Hasta el momento el BOIB sólo ha publicado el nombre de la doctora Sausan Sayed, nueva directora médica]. En el equipo directivo hay dos tipos de perfiles: gente de la casa a la que hemos ascendido, y algún cargo de fuera, pero muy pocos, me parece que únicamente son dos.

"Quiero que la ciudadanía de Eivissa y Formentera vuelva a confiar en el Área de Salud"

Debido a los dos que quedan por nombrar o a los que se han nombrado más tarde, ¿se ha paralizado algún proyecto?

No, en absoluto. Ahora mismo hay directivos de vacaciones y otra persona asume su trabajo. Continuamos al mismo ritmo. El equipo es tan compacto que puede compartir tareas cuando uno falta. Yo no tengo ningún problema en delegar mi firma en parte del equipo.

¿La residencia para profesionales sanitarios del viejo Can Misses está bien como está? ¿Se plantea ampliarla?

Tenemos una residencia para profesionales sanitarios por la que han pasado 200 personas, y cumple unos mínimos. En un inicio había ocho habitaciones y se amplió a 12. Además, la planta de la unidad de media estancia y polivalente, Ca na Majora, la ocupan profesionales sanitarios. Somos conscientes de que viven en una habitación de hospital reconvertida. Esta planta la queremos abrir porque nos hace falta para descongestionar el Hospital Can Misses.

¿Cuál es la situación en el hospital?

Incluso ahora, está sobresaturado muchos días a la semana. Se van poniendo dos camas en una misma habitación, y todavía no nos ha llegado la gripe. Can Misses es un hospital de agudos, la estancia media en un hospital de este tipo anda entre 7 y 10 días. Sin embargo, tenemos pacientes hospitalizados durante seis meses. Es por ello que se está elaborando el plan funcional para poder abrir la unidad de media estancia y polivalente, que cubrirá todos los casos que necesiten menos servicios del hospital, pero que no se puedan mandar a casa. Conlleva mucho trabajo de rehabilitación para incorporar al paciente a su vida habitual.

¿Cómo ayudará esto al funcionamiento de Can Misses?

Esta unidad descongestionará las plantas principales del hospital: Cirugía, Medicina Interna y Traumatología, y nos dejará algunas camas libres. En la unidad de media estancia el tiempo máximo es prácticamente de un mes y medio y vamos a tener unas 29 o 32 camas.

¿Esto podría ponerse en marcha este año?

Sería mucho correr, porque tengo personal viviendo allí. Ahora mismo en total hay 40 habitaciones ocupadas por personal sanitario, lo que equivale a unas 47 personas, y este año se ha ampliado [este servicio de alojamiento para los refuerzos estivales y sanitarios recién llegados] hasta finales de noviembre, en principio. Esto implica un plan funcional, saber quién va a llevar la unidad, quiénes serán los geriatras... La planta ya está hecha. Recibirá pacientes de varias vías: aquellos a los que se puede dar el alta de agudos y pasarlos a estancia media, los de primaria y los de paliativos.

Concretamente en Ca na Majora, ¿cuántos profesionales se alojan ahora?

Alrededor de una treintena. Y una vez que comience a funcionar esta nueva unidad, no tiene vuelta atrás, no volverá a funcionar como residencia. La solución que queremos dar a los profesionales que acuden a nuestra es isla es, de momento, como medida intermedia, la creación de un coordinador de vivienda sanitaria. Así, cuando necesitemos a un profesional que vaya a venir aquí, alguien le facilitará las ofertas que tengamos de alquiler, de viviendas...

Dice que es una medida intermedia, ¿qué vendrá después?

Tenemos en estudio, y pendiente de aprobación por los servicios centrales del Ib-Salut, una infraestructura que será una residencia para sanitarios. Vamos a presentar este proyecto a los servicios centrales. El edificio se construirá dentro del área del hospital. Los técnicos nos tendrán que decir el número de plazas, el dónde, los detalles más específicos. Si se aprueba y se hace, queremos que la construcción sea rápida, porque nos permitirá un colchón de viviendas para los nuevos profesionales que vengan. La concesionaria, que es la empresa que hizo el hospital, tiene muy buena predisposición para hacerlo.

¿Se podrían alojar también sanitarios desplazados desde fuera?

Sí. Ahora mismo la lista de espera quirúrgica depende de Anestesia. Están viniendo anestesistas de Son Espases y se van en el mismo día. Imagina que quisieran quedarse para trabajar dos días. Pues es importante darles esa oportunidad. El jefe de servicio de Anestesia es muy activo, está buscando profesionales, y siempre nos dice lo mismo: «¿Tenéis alojamiento? ¿Un sitio digno? Viene con su niño y su mujer». También servirá para dar cama a los familiares de los pacientes de Formentera cuando se queden aquí.

"Queremos abrir la unidad de media estancia y polivalente de Ca na Majora, nos hace falta para descongestionar el Hospital Can Misses"

Otro gran problema son las listas de espera. Según los datos que el Govern publicó hace unas dos semanas, en Can Misses los pacientes esperan una media de 122,2 días para una primera cita con el especialista y 163,4 para operarse.

Utilizaré la frase de un amigo: las listas de espera son sonrojantes. Nosotros llevamos poco tiempo, pero a mí se me pone la cara roja de ver que los pacientes esperan tanto. Trabajamos diariamente, estamos estudiando estas listas. Cada número tiene detrás a un paciente. Ibiza tiene unas características especiales por la movilidad geográfica de las personas. La mejor solución es contratar profesionales que resuelvan esa lista de espera, tanto quirúrgica como de consultas externas. En Dermatología, creo que pronto lo solucionaremos, porque han hecho un estudio y se han pedido una serie de recursos. Queremos intentar mejorar las listas de esperas, pero esto no es mal de ahora, es un mal endémico que poco a poco va creciendo. Siempre habrá, pero debe ser lógica, con unos tiempos aceptables.

La consellera de Salud explicó en el Parlament que el próximo verano no se contará con el refuerzo de médicos internos residentes, los MIR, porque su formación empezó un poco más tarde por la pandemia.

Sí, no terminarán en mayo [de 2024], que para mí sería una solución prácticamente divina, sino en octubre. Y hemos tenido reuniones con ellos y todos los MIR que salen quieren quedarse en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Al día siguiente de que acaben, los contratamos de cabeza (ríe). Estamos muy contentos por su decisión, significa que algo estaremos haciendo bien.

¿Quiere comentar otro asunto?

Tenemos otra idea en estudio. Haremos una propuesta para crear un proyecto de humanización, que los pacientes y familiares tengan una zona de relax y cultura. Estamos explorando hacer un convenio con el Consell para museizar la casa payesa del hospital y que haya una zona verde, con la casa payesa en medio, que es BIC. Esto también está en proyecto de presentación y de estudio. El Consell está informado, porque llevan haciendo esa demanda cinco o seis años.

¿Alguna cosa más?

Destacar que lo que busco es la idea de pertenencia al Área de Salud de todos los profesionales, recuperar la ilusión de los profesionales por trabajar aquí y que se sientan orgullosos. No sólo contratar, sino fidelizar y que se queden aquí. Quiero que la ciudadanía de Ibiza y Formentera vuelva a confiar en el Área de Salud. Conseguirlo será duro, pero es nuestra ilusión.