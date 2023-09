Jaume Bauzà: «Abrir el alquiler turístico al suelo rústico no me parece bien»

Jaume Bauzà (Montuïri, 1972) es el hombre tranquilo que ahora dirige la política turística desde la calle Montenegro, sede de su conselleria. Presume del equipo que le rodea y pone por delante que el Govern de Marga Prohens va a redactar una ley turística que «por primera vez» van a tener que aplicar los consells. Su trayectoria política está marcada por el municipalismo. Fue el alcalde de su pueblo entre 2010 y 2015, donde hace una década se estrenó como regidor.

¿Qué balance hace de sus primeros sesenta días?

Muy positivo. Vengo del sector de servicios, no del turístico, pero hemos formado un gran equipo, con Pep Aloy, en Turismo, en Deportes Joan Antoni Ramonell y en Cultura Pedro Vidal y toda la estructura que nos acompaña. Hemos detectado el mensaje de masificación y hemos visto que en ocho años se han autorizado 115.000 plazas turísticas. En algunos momentos de la temporada turística en algunas zonas tenemos una sensación de saturación. Y ese es el porqué, sin entrar en la oferta ilegal, todos sabemos que es mucha. Su nombramiento sorprendió en el sector, era un desconocido para ellos.

¿Nadie quería asumirlo en el PP y le tocó a usted?

[Ríe] No, esta es la primera noticia que tengo. Mire que hay gente que quiere cargos. Para mí fue una sorpresa. No vengo del sector, pero el anterior conseller tampoco. A quien toca definir el perfil es a la presidenta. Me propuso a mí y me dio mucho respeto, muchísimo, pero vamos rompiendo el hielo y trabajando de una manera muy entusiasta y dedicada por completo.

Se ha rodeado de viejos conocidos de la política turística de tiempos de Matas y Bauzá. Hay quien dice que hay cierto olor a naftalina en su conselleria.

Cambiaría la palabra de viejos por expertos. Pep Aloy ha sido con esta tres veces director general de Turismo, tiene un conocimiento extraordinario, también como empresario.

Le recriminaron que se había metido en un lío con las kellys. ¿Van a eliminar la obligatoriedad de camas elevables, como reclama el sector?

Ese comentario no lo hice yo, sino una persona de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. Mi opinión es clara, hay una ley y hay que cumplir lo que hay aprobado y en vigor, con un periodo de adaptación. De hecho, vamos a sacar otra convocatoria para intentar gastar el dinero, porque si no los fondos europeos se tienen que devolver. Seguramente será antes de que acabe este año.

¿Se mantendrán en la ley de Turismo del PP ?

A ver, a mí no me gusta que me diga la ley del PP, aunque lo entiendo. Será lo más consensuada posible con la participación de federaciones hoteleras, sindicatos, patronales. Vamos a intentar mantener todo aquello que es bueno en las diferentes leyes. Si este aspecto lo ven conveniente los agentes implicados... Es más un tema de salud laboral que estrictamente turístico.

En la Comisión de Turismo en el Parlament dijo que querían retrasar la ejecución de los fondos europeos hasta 2026. ¿Es una medida factible con el Gobierno central?

Hay unos determinados fondos que solamente los tienen adjudicados Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. Vamos a hacer frente común para ver si en vez de justificarlos en 2024 se puede en 2026. El director general ya ha hecho contactos para ver de qué manera se puede presionar. Sería una medida provechosa para todos.

Considera que el decreto ley contra el turismo de excesos ha sido un fracaso y cambiará el nombre a decreto de turismo responsable. ¿Eso será todo?

[Ríe] No, en eso se han quedado unos… Los cambios son más profundos. Tiene que haber un decreto que vaya contra las actitudes incívicas, sean de turistas o residentes, e incidir en las medidas cautelares. Este decreto está bajo la supervisión de una comisión y una subcomisión. La comisión es política y la subcomisión es política y también sindical, patronal, con federaciones de vecinos, para que puedan proponer acciones a la comisión. Y esa subcomisión no se ha reunido nunca. Vamos a escuchar sus propuestas. Los políticos somos órganos de representación, pero quienes trabajan ahí son empresarios, sindicatos, federaciones de vecinos que a veces sufren ruidos y actitudes que no vienen al caso, hay que escucharlos, no se ha hecho.

¿Por dónde irán las medidas cautelares?

No va a ser fácil, pero las destinadas a quien infringe serían buenas. Un ejemplo es Ámsterdam. Buscaremos la vía para atacar por ahí.

¿Poner multas directamente al incívico?

Correcto. No será fácil, porque muchas veces van con bañador y a veces sin bañador [ríe].

En Calvià sí levantan actas y multas con ese decreto. ¿Funciona o no funciona?

La realidad es diferente, tienen las competencias delegadas del Consell en inspección y tramitación de sanciones y ha ayudado.

¿Cuándo estará listo?

Para la temporada que viene sería extraordinario.

Ante los casos de manadas de turistas agresores sexuales, ¿van a implementar alguna medida?

Primero hay que condenar absolutamente en cualquier orden de la vida estas agresiones. Todas las medidas que lleven a evitarlas son fundamentales. Intentaremos que el decreto para la temporada que viene esté listo. También se tiene que combatir a través de ordenanzas de policía y tenemos ese problema transversal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen dificultades para venir a Balears. Dejo clarísimo que se tiene que combatir enérgicamente.

La oposición le acusa de esconder las intenciones del Govern sobre el modelo turístico balear y el exconseller Negueruela dice que va perdido.

Tenemos una hoja de ruta clarísima: el compromiso adquirido con la sociedad mediante el programa electoral y después el de gobierno. Vamos a trabajar colaborando de la mano de los diferentes agentes implicados. Tenemos una petición de otra nueva ley turística, modificar el decreto, y en esto estamos de la mano de los consells. Por primera vez vamos a hacer una ley que van a tener que aplicar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

¿Cuál es la fecha prevista para aprobarla?

Lo mejor es que sea consensuada. Hemos empezado un trabajo interno de analizar las diferentes leyes de estos últimos 20 años. No vamos a escatimar esfuerzos en si hay aspectos beneficiosos para todos, recuperarlos.

¿Cuándo estará lista?

Puede ser el primer semestre de 2025. No sé, se me hace difícil poner plazos. No quiero comprometerme.

Gabriel Escarrer pidió mantener lo que ha funcionado de la ley del Pacto. ¿Lo tendrá en cuenta o va a primar la opinión de los pequeños y medianos hoteleros?

Vamos a escuchar a la federación, las cadenas, los sindicatos. Todas las opiniones son respetables y les avala una trayectoria importante, pero hay órganos de representación en el sector y vamos a escuchar a estos. Entiendo que el señor Escarrer está representado en alguno.

¿Recuperarán la Disposición Adicional IV de la ley Delgado para ampliar hoteles?

Apostamos por no crecer y no por el decrecimiento mediante moratorias. Va a prevalecer el aumento de calidad, que un hotelero sea capaz de poner plazas obsoletas, amortizadas, y apostar por otras de más calidad. La bolsa de plazas va a ser un tema secundario. La ley actual es más hotelera que turística.

Pero no responde sobre las ampliaciones hoteleras.

Bueno, apostamos por el intercambio de plazas obsoletas, para aumentar la calidad. No vamos a crecer.

Me refiero a ampliar los establecimientos en las reformas.

No, en principio no.

¿Por qué no han derogado la moratoria de plazas turísticas?

Vamos a levantarla una vez tengamos la tramitación de la ley, mientras, va a continuar.

La Febhatur reclama abrir el alquiler turístico al suelo rústico protegido. ¿Qué han pactado con este sector?

Tendrán voz en las mesas de diálogo y van a expresar lo que estimen oportuno. Otra cosa es que se tenga en cuenta o no, ya veremos qué pasa. Abrir la actividad al suelo protegido, pues, ¿qué quiere que le diga?

Dígamelo.

Sin decirlo creo que ya se me entiende. No. Pero tendrán que expresar esa opinión en las mesas de diálogo. No hemos pactado nada.

¿Van a recuperar esas 90.000 plazas que reclaman en Mallorca y 9.000 en Ibiza?

Creo que se refieren a las que se dieron en su momento sin tener que pagar. Habrá que valorarlo y mirarlo con los técnicos.

¿Si sobrepasamos los 16 millones de turistas de 2019 qué tienen planificado hacer?

Algo tendrán que ver estas 115.000 plazas turísticas autorizadas en ocho años.

¿Se plantearía limitar los turistas que vienen a Balears?

Las cifras son las que son, no apostamos por el crecimiento desenfrenado, sino por seguir la misma línea en cuanto a números que hay establecida en estos momentos. Hay que perseguir el intrusismo en el alquiler vacacional no autorizado que deriva en problemas de vivienda.

¿Cuáles son los objetivos en Cultura y Deportes?

Dependen de esta conselleria, pero tienen vida propia. Y ofrecen un aspecto complementario en temporada baja las pruebas deportivas y los acontecimientos culturales. Hay un programa de Govern, una feria de arte contemporáneo en Mallorca y la ley de la música, entre otros temas. Y en deporte, ayudar a federaciones, clubes y un aspecto muy importante, la integración de la mujer en el deporte.

¿Le preocupa lo que viene por las olas de calor y su afectación a la demanda turística de los destinos del Mediterráneo?

No, no me preocupa. Estamos aquí para recoger inquietudes que puedan tener diferentes colectivos y nadie me ha hecho llegar esta inquietud. Tenemos un destino privilegiado con empresas punteras en el mundo y problemas puntuales en cuanto a excesos, saturación, pero estamos aquí para intentar solventarlos y que entre todos haya buena convivencia y que la principal actividad de esta comunidad pueda seguir trabajando con comodidad y los residentes no se sientan tan saturados, pero creo que hay que convivir entre todos.