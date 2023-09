Desguazan una barca que llevaba cinco días varada en la playa de Cala Llonga

Cala Llonga fue uno de los puntos de la isla afectados por el temporal. Desde el domingo hasta anteayer por la noche, una barca arrastrada por la marea estuvo encallada en la arena, en el lateral derecho de la playa, muy cerca de la orilla. Concretamente, quedó en la frontera entre un canal de navegación y la zona de baño, detallan desde el servicio de socorrismo.

Operarios de una empresa privada se acercaron (ya que es el propietario quien tiene que hacerse cargo de la retirada de la lancha) con la intención de sacarla, pero, debido a su estado optaron por desguazarla. Lo hicieron de noche y utilizando una retroexcavadora. «Nosotros habíamos estado en contacto con ellos estos días y nos comunicaron que ayer [por el viernes], a partir de las seis o las siete de la tarde, iban a tratar de sacar la barca. Fuimos allí para ver cómo comenzaba la operación, hablar con ellos y, si se podía hacer rápido, estar presentes», explican desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, y detallan que acudieron una persona que ejerce de celador de playas y la Policía Local para levantar acta.

Recuperación compleja

Pero pronto comenzaron las complicaciones: se rompió la grúa que se había movilizado, por lo que aquello iba para largo. Desde el Consistorio pidieron que se les avisase cuando hubiese finalizado la operación «para poder ir, comprobar que lo habían dejado todo más o menos ordenado y tener constancia de que efectivamente se había retirado».

Ya hacia el anochecer, «nos dicen que estaban sacando el barco a trozos». «Fuimos y nos explicaron que habían traído una nueva máquina y que habían intentado sacar la barca. Pero se ve que, por toda la arena que tenía dentro, se había roto. Por el exceso de peso», añaden las fuentes municipales. Así, desde la empresa expusieron que no lo podían sacar entero en esas condiciones y que había que desguazar la barca, a lo que el Ayuntamiento respondió que en principio se tenía que «buscar alguna otra forma de sacarlo». «Pero nos dijeron que no tenían medios materiales para ello, que si no, lo tenían que dejar allí. Como ya lo tenían medio desmontado, porque cuando llegamos estaba roto y ya habían sacado alguna pieza, nosotros primero comprobamos que no había vertidos en el mar. También se hizo ir a la Policía Local», añade un portavoz del Consistorio.

Los agentes municipales levantaron acta y recogieron todos los datos posibles. A partir del lunes, la Policía remitirá toda la información al departamento municipal de Medio Ambiente para que determine si ha habido algún tipo de infracción. También se dará traslado a Costas (ya que se produjo en dominio público marítimo-terrestre) y a Capitanía Marítima. Además, acudieron a la zona efectivos de la Guardia Civil.

Restos en las rocas

Ayer a las 10 de la mañana quedaban algunos restos de la barca en una zona de rocas y el Ayuntamiento pidió a uno de los concesionarios, que tiene una lancha, que lo sacase. Además, la zona de Cala Llonga cuenta con un peón de limpieza y ayer realizó un recorrido por la playa para retirar los restos que quedasen.

El socorrista Xavi Cabra confirma que la barca encalló el domingo por el temporal, y que, de hecho, «destruyó el perímetro de línea de boyas de la playa». Explica que «hay tubos que limpian el agua de la playa, que la sacan limpia desde el fondo», y que, al salir el agua del cañón del tubo de, en este caso, el lateral derecho, «se forma un hueco en la arena». «Y justó allí es donde se había quedado encallada la barca», afirma.

Así, durante estos días, añade este socorrista, han maximizado el control para garantizar la seguridad y evitar incluso que algunos bañistas se subiesen a la embarcación «para jugar».

Los socorristas también colocaron señales en el mar de ‘prohibido el baño’ para delimitar la zona en la que se encontraba dicha embarcación. «Tenemos nuestro boyado deshecho por este barco y lo denunciamos ante la Policía Local, que vino», explica una hamaquera, quien relata que el temporal arrastró hasta la playa al menos una embarcación más: «También llegó una zódiac que acabó encima de la arena y estuvo dos días ahí, hasta que los camiones pudieron entrar a buscarla. La sacaron, quedó entre las dos parcelas de hamacas, y me parece que fue anteayer [por el jueves] cuando la retiraron, aunque esa barca, a pesar de que no era el sitio para dejarla, no hizo daño. El dueño hizo todo lo posible para sacarla, pero no dependía de él, era necesaria una grúa especial».

Recolocación de la línea de boyas

Además, esta misma hamaquera indicaba ayer a las 10 horas que «la línea de boyas no está colocada en su sitio exacto». «Normalmente está más cuadradito [el espacio delimitado por las boyas] y ahora está como en punta. Me han dicho que hoy [por ayer] intentarían arrastrar otra vez los muertos hasta su sitio, pero esto no es algo que se pueda hacer en cinco minutos».

La DANA también rompió la pasarela de madera que normalmente utiliza una empresa de barcos, por lo que la Policía Local tuvo que precintarla y, al menos hasta ayer a las diez de la mañana, permanecía inservible. A la misma hora también faltaba por reponer una de las líneas de delimitación del canal de navegación, donde se alquilan velomares o kayaks, entre otros servicios.

Otra trabajadora de Cala Llonga explicó que «con el temporal, el mar se comió la playa». Sobre la barca desguazada el viernes, añade: «La sacaron la tarde del viernes, pero se dejaron cosas».