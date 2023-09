El segundo acto solidario de Aspanob en el restaurante STK Ibiza se celebra el próximo 6 de octubre a las 20.30 horas con cocineros nacionales de alta talla que deleitarán a los participantes con varios platos especiales para la ocasión: entre todos suman 18 estrellas Michelin. Los comensales podrán reservar su cubierto en la web de Eating en Ibiza. En la presentación del evento, celebrada ayer en STK Ibiza, situado en el Ibiza Corso Hotel, estuvieron presentes Juanma Coll, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob); Zélia, de eating en Ibiza; Óscar Molina, cocinero de La Galla; Nuria Moreno, CEO de NM Events, y Juan Miguel Costa, director insular de Turismo. Tanto Molina como Moreno son considerados por el presidente de Aspanob como los embajadores en Eivissa de la asociación por su labor.

«Todas estas cosas las hacemos porque no solo vivimos de subvenciones, vivimos de actos benéficos, que son el 70% de nuestro presupuesto», explicó Coll, que aseguró que todos estos eventos permiten que la asociación pueda llegar a todos los gastos que tienen que cubrir y de esta manera no preocuparse por si no llegan a todo. «En un año hemos recibido 11 casos nuevos de niños con cáncer y por estatutos no podíamos coger a adultos ni gente con otras patologías, por lo que creamos una asociación aparte para poder acoger más gente. Ahora hemos podido coger 89 adultos y 12 niños con otras patologías en nuestros pisos», añadió el presidente, quien afirmó estar muy agradecido por todas las personas que participan y que participarán en el acto.

Las estrellas

«Al final hemos tenido que ampliar el número de cocineros porque algunos repiten y seremos 14 chefs, aunque habrá uno de ellos que está por confirmar y seríamos 15. Tendremos colaboraciones incluso de cocineros de Eivissa, como los chefs de Sa Serra o el equipo de STK», detalló Molina, quien considera que tienen la responsabilidad de que a la hora de cocinar se elaboren los platos con productos locales y cada chef podrá tener la oportunidad de poder tener en sus manos productos ibicencos de calidad.

Los chefs que acudirán a la isla tienen gran prestigio nacional: además, de Molina, María José Martínez, Samuel Naveira, Carles Abellán, que hará el plato principal del acto; Paco Roncero, Andreu Genestra, Óscar García, Álvaro Garrido, Rafael Sole, Ignacio Solana, Pablo González, tres estrellas Michelin; Fernando Martín, Luis Veira y Fernando Villasclaras.

Todos estos cocineros prepararán un gran aperitivo, en el que cada uno hará el suyo. Además, la composición del menú general será de dos entrantes, un plato principal y un postre.

Nuria Moreno, por su parte, reiteró la importancia del producto local. «Entre todos podemos ayudar a la gente con patologías y a que tengan un halo de esperanza, ya que la salud es lo más importante y sin ella no vamos a ningún lado», concluyó el director insular de Turismo, quien consideró que Eivissa merece estar en una buena posición como destino gastronómico, pero que todavía queda recorrido para serlo.