El PP ficha a la exconcejala de Ciudadanos Eva Ruiz para coordinar el Turismo de Sant Josep

La exconcejala de Ciudadanos (Cs), Eva Ruiz, se ha incorporado esta mañana a su nuevo cargo como coordinadora de Turismo en el Ayuntamiento de Sant Josep. Ruiz, que dejó de militar en Ciudadanos, tras las pasadas elecciones, ocupa el cuarto puesto de confianza del nuevo gobierno municipal del PP, en el que también participa Alternativa Insular (Al-In).

Eva Ruiz, que en las elecciones municipales de 2019, ocupó el número 2 de la lista de Ciudadanos, declinó en los pasados comicios ser la candidata con la misma formación después de que el número 1, Dani Becerra, renunciara a repetir. Tampoco quiso ocupar ningún otro puesto, ni siquiera los que se llaman de relleno, en otras listas de Cs. Entonces, alegó motivos profesionales para desmarcarse de su antiguo partido. En declaraciones a este diario, Ruiz justificó que era «muy complicado» compatibilizar su trabajo con la política. «Se necesita una flexibilidad de horario de la que no dispongo. No puedo ir de candidata y más ahora que, tal y como está el partido, se necesita mucho empuje», dijo entonces.

Ruiz dejó el pasado viernes su trabajo de jefa de eventos en una cadena hotelera de Ibiza para incorporase hoy mismo a su nuevo cargo en el gobierno municipal del PP. Cuando Ruiz declinó encabezar la candidatura de Cs en Sant Josep ni ir en ninguna otra lista, diversas fuentes señalaron a este diario que el PP le había ofrecido un cargo de confianza, en el caso de que formara gobierno, a cambio de no ir en Cs y, con ello, tratar de impedir que la formación naranja concurriera a las elecciones y que le pudiera restar unos votos muy valiosos.

Ruiz niega un pacto previo con el PP

Sin embargo, al ser preguntado por ello, Eva Ruiz lo niega categóricamente: «Eso es mentira. También me ha llegado que me ofrecieron ocupar el número 2 de la candidatura de Vila, pero es falso, jamás en la vida. No voy a entrar a valorar difamaciones de antiguos compañeros. Faltaban seis meses para las elecciones y ya comuniqué que no me iba a presentar. En tres de cuatro municipios no nos presentamos [Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep, cuando sí había habido una candidatura en 2019], y es por algo. Hay que mirar más allá. Hay gente que empieza a difamar, pero yo voy a tener más elegancia».

Tampoco quiere dar detalles sobre los motivos de su baja de Ciudadanos. «Quiero ser elegante y no hablar mal de compañeros que han formado parte de un proyecto común. No quiero caer en eso. Hubo un nefasto liderazgo de última hora», se limita a decir, al tiempo que indica que ahora no está afiliada a ningún partido y que ha sido contratada pro el PP de Sant Josep para «aportar valor al municipio». «No ocupo un puesto político como tal», subraya.

Dicho esto, Eva Ruiz destaca que antes de entrar en política, durante y después se ha dedicado al turismo. «No he hecho otra cosa. Es mi pasión. Conocían mi currículum y experiencia, me han ofrecido este reto y yo lo he aceptado. Hay tanto por hacer: marcar la hoja de ruta del tipo de turismo que queremos tener en los próximos cuatro años y el futuro. A cualquier persona que ha estudiado Turismo esto le motiva: tomar parte de las decisiones sobre el turismo de tu municipio», insiste.

Ruiz, que cobrará 38.000 euros anuales en su nuevo cargo, ha estudiado en la Escola de Turisme de Eivissa y cuenta con un grado y postgrado de marketing, además de un curso de protocolo, según explica. Cuenta, además, con 20 años de experiencia trabajando en el sector.