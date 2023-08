El anterior gobierno de Sant Josep asignó un lote de playa a una UTE con una empresa sin licencia

El Ayuntamiento de Sant Josep está investigando la concesión de un lote de Platja d’en Bossa a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que una de las empresas que la integra carece de licencia. Así lo afirmó ayer un portavoz del Consistorio. Precisamente esta empresa que carece de licencia es la misma a la que los socorristas denunciaron ya el año pasado por el riesgo que suponía su comportamiento para los bañistas.

La asignación de los lotes de playa para los próximos tres años se llevó a cabo el 5 de mayo, poco antes de las elecciones. En ese momento, el alcalde era aún el socialista Ángel Luis Guerrero (investigado por delitos urbanísticos) y el concejal de Playas, Pep Guasch. Uno de los lotes se asignó a una UTE formada, según la documentación del Ayuntamiento, por esta empresa a la que el Consistorio ha abierto un expediente por carecer de licencia, y con una persona física «sancionada anteriormente por llevar a cabo actividades ilegales en los lotes náuticos de Port des Torrent», según detalla una de las denuncias presentadas en el Consistorio. Ni esto ni el comportamiento peligroso para los bañistas de la empresa de motos de agua denunciado el año pasado por el equipo de socorristas impidió que el anterior equipo de gobierno les asignara uno de los lotes de Platja d’en Bossa.

Adoptar "medidas pertinentes"

Al Ayuntamiento de Sant Josep se han presentado, al menos, dos denuncias este verano en las que se pide que se adopten «medidas pertinentes», se incoen «expedientes sancionadores» y se precinten «las embarcaciones que se emplean para desarrollar la actividad de manera ilegal». La primera de las denuncias se presentó a mediados de junio, apenas dos semanas después de que esta UTE estuviera explotando el lote, por incumplimientos graves y muy graves. Entre los primeros, en las denuncias presentadas en el Ayuntamiento, se mencionan la instalación de una estructura fija, no tener el cartel de precios «estipulado y especificado» por el Consistorio, no respetar los seis metros de espacio mínimo en la orilla y tener en la arena los elementos flotantes y no «amarrados en el canal balizado» para la entrada y salida de estos juegos de agua.

Entre los «muy graves», la denuncia señala que la adjudicataria hace «usos distintos a los autorizados en el pliego», es decir, que además del esquí náutico, que es lo asignado, «hay motos acuáticas destinadas al alquiler» para lo que usan, además del canal de salvamento, el del lote. También se afirma que ocupa más superficie de la determinada y que «realizan el lanzamiento o recogida de las embarcaciones directamente desde la playa», lo que, al tener los elementos a pie de orilla «interrumpe el tránsito de personas».

En este escrito ya se insistía en que, además de en el espacio asignado al lote, la empresa ocupa la zona frente a la pérgola para personas con movilidad reducida «ocupando el dominio público marítimo terrestre sin la autorización correspondiente», usando el canal de salvamento «y dentro de la zona ZEPA y Parque Natural». La denuncia recuerda que el verano pasado el servicio de salvamento municipal ya advirtió de la falta de seguridad. Junto al escrito, similar a los que se han presentado en la Demarcación de Costas y Capitanía Marítima, se incluían fotografías y vídeos que ponen de manifiesto todo lo denunciado.

Peligro para los bañistas

Hace apenas unos días, al comprobar que no se había actuado y que todo seguía igual, se volvió a presentar otra denuncia en el Ayuntamiento abundando, sobre todo, en las situaciones de peligro para los bañistas derivado de las motos acuáticas y las lanchas con las que tiran de los inflables. «Ninguna medida se ha tomado al respecto», reitera la denuncia, que reclama medidas «de manera urgente» tanto contra la empresa de motos de agua que el propio Ayuntamiento ha reconocido que opera sin licencia, como contra la UTE adjudicataria del lote.

Empresarios de la playa de Platja d’en Bossa se mostraron ayer reticentes a hablar de este problema. Según explicaron, por miedo a represalias por parte de la empresa, cuyos integrantes, señalan, ya en más de una ocasión ha impedido que los afectados hicieran fotos del uso del canal. Algunos no entienden cómo teniendo constancia de lo que había ocurrido el año pasado el equipo de gobierno asignó uno de los lotes a una UTE integrada por esta empresa y consideran que situaciones como la que se está dando estos dos últimos años en Platja d’en Bossa no se producirían si se prestara más atención a los méritos (y los deméritos) de quienes optan a las concesiones. Exigen, también, más control por parte del departamento de Playas.