Interinos de Ibiza sin plaza por sorpresa: «No sabemos lo que está ocurriendo»

Son al menos 30 los docentes interinos de las Pitiusas que el viernes, de forma abrupta, sufrieron un revés en su situación laboral de cara al curso 2023-2024. En líneas generales, pensaban que iban a conservar (al menos durante un curso más) la vacante de tres años que se les asignó el año pasado, pero finalmente no fue así en las listas provisionales que la conselleria balear de Educación publicó el viernes a las 15 horas. Aproximadamente, medio centenar de interinos de todo el archipiélago (unos 30 son de las Pitiusas) comparten un grupo de Whatsapp para coordinarse ante esta situación de incertidumbre. De hecho, han denunciado lo ocurrido a través de un comunicado de prensa conjunto, en el que aseguran que han perdido su vacante «en contra de la ley».

Afirman que, en su caso, no se cumplen los requisitos para que un interino pierda su puesto. Para que esto ocurra, hace falta que adquiera la plaza un profesor funcionario, alguien que haya aprobado oposiciones o conseguido dicha plaza por méritos. También puede suceder en el caso de que el centro se haya reorganizado, cambiando o eliminando dicha plaza. Sin embargo, según el comunicado emitido por los afectados (que son tanto de Primaria como de Secundaria), y según relataron ayer tres interinas a este diario, hay casos en los que no se da ninguno de estos supuestos. «Si pasaba alguna de estas cosas, éramos conscientes de que nuestro contrato cesaba antes del 2025», añade el escrito.

Con todo, ayer por la mañana, varios docentes de Ibiza y Formentera acudieron presencialmente a la delegación de Educación (en Vila) para presentar alegaciones por escrito, un trámite que se podía llevar a cabo hasta las cinco de la tarde. Por parte de la conselleria, ayer, a preguntas de este rotativo, no concretaron cuántas personas se encuentran en esta situación en las Pitiusas ni respondieron públicamente a lo que estaban denunciando estos docentes. «Esta cuestión viene del anterior Ejecutivo, pero me consta que en breve la conselleria la abordará», avanzaron ayer desde el gabinete de prensa de Educación.

Caso por caso

«También ha venido a la delegación gente de Formentera que se ha visto afectada, creo que unas dos o tres personas. Nos han dicho que hagamos alegaciones por escrito de forma individual, que iban a analizar caso por caso. Los que estamos aquí, en Ibiza, ya lo hemos hecho; el problema es que la mayoría ahora se encuentra de vacaciones. Harán el trámite telemático habilitado por la conselleria, pero por escrito no podrán hacerlo», explicaba ayer por la mañana Verónica Ferrer, que es profesora de Música y una de las ibicencas afectadas.

«Normalmente, cada mes de agosto los docentes interinos realizamos un trámite para poder trabajar en los centros de las islas durante un curso escolar. El año pasado, este trámite fue diferente, puesto que las vacantes que nos ofrecieron eran para tres cursos», siempre que no se diera ninguna de las situaciones mencionadas, destaca el comunicado.

Además, lamentan que hay casos en los que el nombre del trabajador no aparece en ninguno de los listados publicados el viernes, tampoco en el de excluidos. «No sabemos por qué no aparecen ni si por este motivo no pueden realizar el trámite de reclamación», añadía ayer Ferrer, aún en pleno momento de confusión: «No sabemos qué pasará».

Sheila León, otra de las interinas afectadas, señala que no había mucho tiempo para reaccionar (entre el viernes por la tarde y ayer) y también recuerda que algunos compañeros a estas alturas del año se encuentran de viaje fuera de las islas. Ella es mallorquina y trabaja en una escuela de la pitiusa mayor, también como profesora de Música. Subraya que tener una vacante por tres años les aportaba una cierta estabilidad, incluso para poder tener un alquiler de todo el año: «Algo que pasa sobre todo en esta isla es que muchas veces, en junio ya te tienes que ir del piso y no vuelves a Ibiza hasta septiembre».

Tanto ella como Ferrer coinciden en que desde la delegación se les atendió «perfectamente», que escucharon sus inquietudes y las trasladaron a donde correspondía.

«A mi centro no viene nadie [ningún profesor funcionario] y mi equipo directivo me asegura que ellos no han cambiado la plaza, que son las dos cosas por las cuales me pueden cesar», añade Ferrer, que trabaja en el mismo centro que León, que se encuentra en la misma situación.

«No ha entrado nadie de proceso de estabilización, tampoco por oposiciones, y no se ha hecho ninguna reorganización por parte del centro, porque acabo de hablar con la dirección y me ha dicho que no ha realizado ningún movimiento. No se sabe por qué nos han quitado la plaza», explica, por su parte, Sheila León. Al parecer, lo que les indicaron desde Educación a los afectados era que debían formalizar la queja.

Verónica Ferrer creó el mencionado grupo de Whatsapp con conocidos y amigos de Ibiza a quienes les estaba ocurriendo lo mismo, pero actualmente dentro hay interinos de las cuatro islas. Ferrer recuerda que los centros que probablemente se verán más afectados de cara al inicio de curso son «los que tienen una mayor parte de su plantilla a base de interinos».

Problemas en el inicio de curso

«No se trata de reivindicar que queremos trabajar tres años ni que sea justo o no, pero si así se publicó en el BOIB el año pasado, están cometiendo una ilegalidad y, además, están confundiendo a los centros y familias, que no están entendiendo nada, y afectará gravemente al inicio de curso», prosigue el comunicado.

Por otro lado, Ferrer explicó ayer que también se habían producido problemas técnicos para formular el trámite de reclamación telemático: «Educación asegura que es cosa de nuestros equipos, de nuestros ordenadores, pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que no le funciona. Hay gente que no puede reclamar o que como directamente no aparece en las listas, no sabe muy bien qué tiene que reclamar exactamente».

León es una de las docentes que ayer se personó en la delegación de Educación en Ibiza: «Hemos presentado queja por escrito, por mail y enviado un pequeño escrito al registro. Nos han dado los formularios para hacer una instancia de manera formal y oficial, registrada por parte de la conselleria, y nos han dicho que, en principio, estaban revisando caso por caso para ver si había habido algún error, pero realmente no han sabido explicarnos nada», relató esta profesora de Música.

Al parecer, en el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) sí recibieron una respuesta de la conselleria de Educación, según publicaron ayer en redes sociales: «A petición de un grupo de interinos que han perdido la vacante de tres años y que no sale adjudicada a ningún funcionario, la respuesta de la conselleria ha sido que [puede ser que] «la plaza haya cambiado de tipología o especialidad, que haya cambiado de jornada o itinerancia, o que haya desaparecido por necesidad del centro».

Desde la administración también habrían indicado a ANPE que, a pesar de haber elegido una vacante de tres años, esta «estaba sujeta a ser adjudicada en un concurso de traslado a un docente, a los nuevos funcionarios y a los cambios de cuota, determinados por los centros». «En septiembre podréis participar en el primer trámite de adjudicaciones de sustituciones, que será voluntario», añadía ayer el sindicato en una publicación dirigida a los docentes interinos.

«Somos imprescindibles»

Marta Cardona, otra docente afectada (en este caso, de un colegio de Mallorca), reivindica la importancia y el buen trato a los interinos: «Nosotros somos bomberos, para que uno puede darse de baja, nosotros tenemos que existir. Somos un eslabón imprescindible». Ella se encuentra de viaje en el extranjero y ha hecho todo lo que ha podido vía online: «He presentado un recurso online, en el que no puedes escribir, sino simplemente marcar frases tipo que te dan ellos, y he enviado un escrito a la DGP [Direcció General de Personal Docent] de Primaria», detalla.