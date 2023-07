Un grupo de docentes interinos de Ibiza y Formentera y del conjunto de Baleares ha denunciado este lunes a través de un comunicado que, "en contra de la ley", de cara al curso 2023-2024 se han quedado sin la plaza de vacante de tres años que consiguieron en 2022. En las Pitiusas habría al menos 30 personas, aproximadamente, en esta situación. Aseguran que en su caso no se cumplen los requisitos para que un interino pierda dicha vacante. Para que esto ocurra, hace falta que adquiera la plaza un profesor funcionario, alguien que haya aprobado oposiciones o que haya conseguido dicha plaza por méritos. También puede suceder en el caso de que el centro se haya reorganizado y cambiado o eliminado dicha plaza.

Sin embargo, según el comunicado emitido por los afectados, no se da ninguno de estos supuestos. "Si pasaba alguna de estas cosas, éramos conscientes de que nuestro contrato cesaba antes del 2025", añade el escrito. Es por ello que esta misma mañana varios han acudido a la delegación de Educación en la ciudad de Ibiza para presentar alegaciones por escrito, un trámite que se puede llevar a cabo hasta las cinco de la tarde. Ahora toca esperar la respuesta de la conselleria balear de Educación, que por el momento, a preguntas de este diario, no ha sabido concretar cuántas personas se encontrarían en esta situación en las Pitiusas. Un grupo de unos 50 afectados de todo el archipiélago (30 de ellos, aproximadamente, son de las Pitiusas) se han organizado para redactar este comunicado conjunto y coordinarse.

"También ha venido a la delegación gente de Formentera afectada. Nos han dicho que hagamos alegaciones por escrito de forma individual, que analizarían caso por caso. Los que estamos aquí, en la isla, ya lo hemos hecho, el problema es que la mayoría ahora se encuentra de vacaciones", explica Verónica Ferrer, que es profesora de Música y una de las afectadas en Ibiza por esta situación.

"Normalmente, cada mes de agosto los docentes interinos realizamos un trámite para poder trabajar en los centros de las islas durante un curso escolar. El año pasado, este trámite fue diferente, puesto que las vacantes que nos ofrecieron eran para tres cursos", siempre que no se diera ninguna de las situaciones mencionadas, destaca el comunicado. Para sorpresa de estos interinos, el viernes, cuando se publicaron las listas, vieron que no aparecen en la lista de admitidos o bien directamente no aparecen en ninguna lista.