Salvamento Marítimo intervino entre el jueves y el viernes en tres emergencias en la isla de Ibiza y Formentera. El más destacado fue el rescate en helicóptero de dos tripulantes de una embarcación auxiliar a la deriva.

El suceso se produjo a las 22.10 horas de este jueves cuando el Servicio de Emergencias 112 alertó a Salvamento Marítimo de que dos tripulantes de nacionalidad francesa, padre e hija, se encontraban a bordo de una embarcación auixiliar de 1,5 metros de eslora, a la deriva en Cala Llonga, en el término municipal de Santa Eulària. Los tripulantes venían navegando desde Santa Eulària.

Los tripulantes no podían regresar a puerto por las condiciones del mar y avisaron a los servicios de emergencias. Cuando la Salvamar Acrux llegó al lugar donde se encontraba la embarcación que había emitido la llamada de socorro, no pudieron acceder a ella puesto que se encontraba en una zona rocosa de acantilados, por lo fueron rescatados finalmente por el helicóptero Helimar 220, que los trasladó al aeropuerto de Ibiza. Los tripulantes no requirieron asistencia médica, según han informado desde Salvamento Marítimo.

Salvamar Acrux intervino ayer en 3 emergencias en #Ibiza coordinadas desde CCS Palma. Velero varado, embarcación de recreo a la deriva, cuyos tripulantes fueron rescatados por Helimer 220 y motora averiada, que al final navegó por sus propios medios. pic.twitter.com/2LUaS7Qkcz — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 28 de julio de 2023

Por otra parte, la Salvamar Acrux intervino en una emergencia de un velero varado en la playa de Santa Eulària a las 00.45 horas de este viernes. El propietario de la embarcación alertó de que el velero se encontraba a la deriva y la Salvamar Acrux se acercó a evaluar la situación. El armador fue informado de empresas privadas para reflotar el barco ya que debía hacerse cargo de la operación él mismo. Esta mañana el barco ya no se encontraba en la playa.

Finalmente, Salvamento Marítimo acudió este jueves a las 14.20 horas al islote de s'Espalmador, en aguas de Formentera, donde se encontraba una motora averiada con dos tripulantes que al final consiguieron arrancar el motor de la barca por sus propios medios.