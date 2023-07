El hospital de Ibiza bajará las barreras del ‘parking’ y controlará el tiempo de estacionamiento

El Hospital Can Misses bajará la barrera del aparcamiento y controlará el tiempo que los vehículos permanecen en las instalaciones. Es una de las medidas que pretende poner en marcha el nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, según explicaron ayer desde la dirección. «Solucionar el problema del aparcamiento de pacientes, familiares y profesionales es una de mis prioridades», apuntó el máximo responsable de la sanidad pitiusa tras reunirse con el director de la sociedad concesionaria y visitar el aparcamiento.

El objetivo de la gerencia es acabar con el mal uso que se está haciendo de las instalaciones desde que el anterior equipo del Govern balear aprobara la gratuidad total del aparcamiento. La gerencia señala que bajar de nuevo la barrera de acceso al estacionamiento no supondrá que haya que pagar, pero sí leer la matrícula de los vehículos que accedan y controlar el tiempo durante el que utilizan el parking. Esto, considera la dirección del área sanitaria, servirá para «disuadir» de utilizar el aparcamiento a aquellas personas que no van al hospital. La idea, aunque aún está en estudio, es que los usuarios tengan que validar un tícket, aunque no haya que pagar, a la salida. «Así se podrá ver si están unas horas o si permanecen cinco, seis o siete días», continúan desde la dirección de Can Misses, que ha solicitado a la concesionaria, Gran Hospital Can Misses, que pida a la subcontrata que gestiona el parking que intensifique el control sobre los coches y motos estacionados.

En este sentido, Garcerán, ha solicitado también a la concesionaria que realice«un estudio del uso del aparcamiento» de las instalaciones con el objetivo de aplicar estas medidas lo antes posible. La gerencia insistió en que las soluciones deben estar «dentro de la legalidad».

El aparcamiento del hospital abrió en verano de 2014 y, desde el primer momento arreciaron las quejas de los usuarios por las elevadas tarifas, 2,10 euros por hora (hasta un máximo de 12 euros por día), que lo convertían en el aparcamiento más caro no sólo de los hospitales públicos de las islas sino también de los aparcamientos de pago de Ibiza. En enero de 2019 el Govern aprobó su gratuidad, momento en el que algunos ya alertaron de un posible mal uso de las instalaciones, opción que descartó la conselleria balear de Salud, que apeló a la «responsabilidad individual». Desde ese momento, las quejas han sido constantes. Muchos usuarios de Can Misses llevan años denunciando constantemente que no pueden aparcar para acudir a consultas o para visitar a familiares ingresados porque mucha gente deja el coche para irse a trabajar o para bajar a Vila.

Los usuarios han denunciado que, además de quienes bajan a la ciudad, también dejan el coche los padres y madres que llevan y recogen a sus hijos al colegio cercano, vecinos de la zona e, incluso, se ha detectado en varias ocasiones que el aparcamiento del hospital lo estaban empleando algunas empresas de alquiler de coches para dejar sus vehículos. También es habitual que lo usen quienes acuden a los partidos de fútbol en Can Misses y quienes se van de viaje una temporada, ya que saben que existe servicio de seguridad.

Control de los vehículos

Desde la gerencia del área sanitaria insisten en que en estos momentos ya se «mantiene un control de los vehículos que hacen mal uso del aparcamiento del Hospital Can Misses». En este sentido, afirman que durante el último mes la gestora del aparcamiento ha avisado a la grúa municipal del ayuntamiento de Ibiza para que retirara los vehículos que incumplían la normativa. Tras esta notificación, la grúa se ha llevado cinco coches.

En estos momentos, fruto del control exhaustivo que se está haciendo en este sentido, el servicio de parking ha detectado un total de 22 automóviles «que superan los cinco días estacionados en la misma plaza sin haber efectuado movimiento alguno». Doce de ellos llevan en el mismo lugar más de una semana y otros tres superan los quince días, por lo que la grúa municipal se los llevará al depósito municipal en los próximos días. Los trabajadores del aparcamiento del hospital están realizando un «control diario» de los coches estacionados en las instalaciones, especialmente de aquellos que llevan varios días en la misma plaza y «están en contacto permanente con la Policía Local» con el objetivo de que los que incumplan la normativa sobre estacionamiento de la vía pública de larga duración sean retirados.

Los propietarios de estos vehículos tendrán que abonar la multa por estacionar de forma incorrecta en la vía pública, además de la grúa y la estancia del coche o la moto en el depósito municipal.