Un chollo, falsa empatía y presión para cobrar: así se estafa con el alquiler en Ibiza

Alquilar una vivienda en Ibiza es misión prácticamente imposible. A estas alturas de la temporada bucear por las numerosas ofertas para encontrar un piso, una casa o una habitación en una vivienda compartida es un trabajo en el que adentrarse con cabeza teniendo en cuenta los elevados precios de la isla. Ante la alta demanda, aumenta la oferta y no es raro ver como entre tanta oferta también prolifera la estafa: plataformas que son caldo de cultivo para timos albergan habitaciones sospechosamente baratas.

"Durante la época estival, el número de estafas aumenta", explica Carlos Muñoz, Delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ibiza. "Los timos siguen un arquetipo que se repite", advierte Muñoz. En primer lugar, el alojamiento "se oferta como un chollo". "Es como una lotería que te toca, ante lo que hay que dudar y preguntarse ¿Por qué me ha tocado a mí? A veces es necesario huir de las cosas extremadamente baratas porque normalmente son "ganchos", aconseja.

La segunda señal de posible falsedad del anuncio de una vivienda es que haya, detrás, un relato y una "historia personal" que apela a la comprensión del futuro inquilino, reforzando su confianza en la persona que arrenda. "Normalmente, se dan muchas explicaciones sobre los motivos por lo que se alquila el alojamiento y sobre la situación particular", desarrolla Muñoz.

La tercera característica de las estafas es que llega un momento en que se suele haber "presión" para realizar el pago y un apresuramiento por agilizar los trámites. Respecto a esto, el Delegado asegura que "la presión nunca es buena consejera" si se está gestionando un contrato de alquiler e incide en que "la mayoría de las veces que esto se da, se trata de una estafa".

Un caso particular

Estos tres factores que describe la Policía Nacional se cumplen en el caso de un joven madrileño que durante estos días busca alojamiento en la isla y que a través del portal Idealista encontró un piso en buenas condiciones. La arrendataria, en este caso, alquila un piso de dos habitaciones por 400 euros mensuales (un precio muy reducido en comparación con el resto de alternativas) situado en la calle Pere Frànces.

Explica, tras haber establecido contacto con el interesado por correo electrónico, que la página web le obliga a publicar la oferta en la sección de alquiler de habitaciones en lugar de en la de alojamientos completos porque una de las habitaciones de la casa está ocupada con sus pertenencias, pero que el nuevo inquilino dispondrá de la vivienda entera.

Ella, sigue contando, se encuentra en Berlín, ciudad a la que su empresa la ha destinado para un proyecto de cuatro años y motivo por el que le resulta imposible acudir a la isla en persona para enseñar la vivienda y gestionar el trato. Además, añade que en otra ocasión, acudió a Ibiza para firmar el contrato de alquiler con una pareja que se mostraba interesada y que finalmente "no se presentó".

La supuesta propietaria incide en conocer un poco la historia de la persona interesada en alquilar y en obtener un pago y señal para hacer la reserva del alojamiento antes de viajar hasta la isla y hacer la entrega de llaves, además de una imagen del documento de identidad.

La arrendataria se niega, ante la demanda del posible inquilino, a hacer videollamada o hablar por teléfono para reforzar la confianza del interesado alegando que "no habla inglés, solo alemán". "Me resulta más sencillo utilizar el traductor", comunica en uno de los correos intercambiados. Envía, eso sí, también a instancias del interesado, una foto de su pasaporte europeo con sus datos personales.

Cuando se le pregunta si existe la posibilidad de pagar a través de Paypal, la mujer responde que todo el proceso lo realiza ahora por TripAdvisor. En el perfil de esta web (destinada generalmente a proporcionar reseñas de alojamientos y restaurantes y no para administrar reservas de ningún tipo) la oferta parece de fiar: dispone de varios comentarios positivos de supuestos inquilinos antiguos y toda la información coincide con la poseída anteriormente.

Lo que pide la estafadora a continuación es que se haga la reserva y se pague el importe total inicial correspondiente a dos meses de fianza y uno de alquiler (1.200 euros) a la cuenta bancaria, a nombre de otra persona, especificada en la factura emitida al realizar la reserva.

Tras una búsqueda rápida en Facebook, se descubren varias publicaciones alertando de que la vivienda es una completa estafa, el mismo piso 'existe' en otras ciudades del levante como Alicante o Valencia. En todas las ocasiones, la falsa propietaria narra la misma historia inventada para que los interesados lleguen a creerse la posibilidad de haber encontrado el chollo del siglo: un piso barato en Ibiza.

El rastro del dinero

"No hay que efectuar ni un solo pago mediante plataformas que no tienen trazabilidad, porque si resulta ser una estafa, desde la Policía no podemos seguir el rastro y denunciarlo", avisa Muñoz. Para evitar esto, es necesario utilizar sitios con "una garantía de seguridad, un soporte y que establezcan ciertos compromisos con el cliente".

"Incluso a veces se establece contacto por páginas webs que son fiables y ofrecen garantías para ambas partes, pero luego tanto el que alquila como el interesado en hacer la reserva, una vez tienen los datos, se ponen en contacto fuera de la plataforma para pactar un precio más reducido sin las comisiones de la plataforma", explica. Eso, continúa Muñoz, hace perder "el rastro del dinero" y en el caso de ser una estafa, es imposible recuperarlo aunque se interponga la denuncia. "Si se deja de lado el intermediario, se sale del entorno de seguridad y ya no se puede hacer nada", prosigue.

Estar pendientes

El agente también recalca la necesidad de estar "pendientes" de estas estafas sin "alarmar" y cita algunos trucos útiles para evitar timos cuando se quiera alquilar una vivienda. "Hay herramientas digitales con las que se puede comprobar si las imágenes están publicadas en más de un sitio web, por ejemplo el buscador de Google Fotos o a través del streetview", específica.

"Otra opción es pedir el informe de Registro de la Propiedad, un documento que pocas veces se solicita y que cuesta solo cuatro euros", dice Muñoz. "Esto también es útil para no apoyar a viviendas vacacionales ilegales", termina el policía nacional, un tipo de alquiler no regulado y con menos garantías.