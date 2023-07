El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó las cuentas generales del presupuesto del ejercicio del año 2022 con el voto a favor de todos los grupos con representación municipal -PP, PSOE, Unidas Podemos y Ara- a excepción de Vox, que se abstuvo.

En el pleno también se aprobó la revisión de precios del contrato del alumbrado público, que se ha incrementado en 57.951 euros. Una modificación al alza motivada, según ha justificado el Consistorio, «por el aumento del precio de la energía y, en algunos puntos, por el incremento de la potencia». Otro punto del día fue la aprobación del reconocimiento de las compatibilidades con el cargo de cinco de los concejales.

Además, ayer se aprobaron dos mociones. Una de ellas, presentada por el grupo municipal socialista, con motivo del Día Mundial contra la trata de personas, y en la que el Consistorio se compromete a mostrar «el más firme rechazo contra esta lacra social, participar activamente en la lucha contra cualquier tipo de explotación de las personas», y comprometerse a «promover campañas para informar a la ciudadanía y combatir esta forma de esclavitud». Una propuesta que fue votada a favor de todos los grupos excepto Vox. La concejala Araceli Colomar, justificó el voto en contra porque el texto de la moción contenía una alusión «a la Agenda 2030» y denunció «que se usen dramas humanos para deslizar consignas ideológicas».

El pleno aprobó también una moción del grupo municipal de Vox en el que se solicitaba la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública. El grupo popular apoyó la propuesta después de que se aceptara una transaccional que modificaba el texto inicial, ya que contenía algunas inexactitudes como afirmar que Sant Josep no hay cámaras de videovigilancia -las hay junto al aeropuerto- o que no existe un proyecto de este tipo en el municipio. «Ya existe y está siendo financiado por los fondos europeos Next Generation», recordó la portavoz socialista Pilar Ribas.

Finalmente, tras aceptar la transaccional, el grupo socialista también votó en contra, lo que provocó la sorpresa del alcalde, el popular Vicent Roig: «Creo han votado así solo porque esta propuesta viene de quien viene». Votaron también en contra Unidas Podemos y Ara. El concejal de Ara, Josep Antoni Prats, expresó su rechazo a las cámaras de videovigilancia: «No quiero vivir en un Gran Hermano», dijo. «Prefiero quelas cámaras sean los ojos de nuestros agentes de la Policía Local».