Palladium Hotel Group y al programa ‘Un mar de posibilidades’ del Club Náutico Ibiza, darán comienzo el sábado a varias acciones de carácter social a través de su proyecto '4 Causes to Take Action'.

La campaña se estructura en torno a cuatro ámbitos de actuación: protección a la infancia, reducción de las desigualdades, cuidado del planeta y acompañamiento de mayores, según explica el grupo Palladium. El propósito de esta iniciativa conjunta es alcanzar el mayor número de acciones sociales en la isla de Ibiza dirigidas a diferentes colectivos, detallan. Desde el grupo hotelero añaden que '4 Causes to Take Action' se encuentra dentro del marco de Palladium Cares, la nueva identidad bajo la que se engloban todos los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. En el proyecto participarán voluntariamente trabajadores de TRS Ibiza Hotel y BLESS Hotel Ibiza. Esta campaña que se lleva a cabo junto a la experiencia del programa ‘Un Mar de Posibilidades’ del Club Náutico de Ibiza, tiene como objetivo la implicación de la comunidad ibicenca en las causas solidarias. En este caso, "ofreciendo una jornada de encuentro y actividades de ocio náutico de la que serán beneficiarias varias de las asociaciones de la isla", describen desde Palladium. En el primer encuentro, celebrado este sábado, participarán las asociaciones: A.P.F.E.M, A.D.D.I.F. y ASPERGER, con una asistencia de unos sesenta participantes. Para la jornada se han programado varias acciones, entre ellas, una sesión de navegación en el clásico barco Saga, actividades de playa, kayak y vela, a continuación, la jornada proseguirá con un almuerzo. Todas las actividades comenzarán a las 9.30 horas y se dividirán en dos grupos. El primero iniciará la actividad de navegación zarpando desde el puerto de Ibiza, mientras que el segundo lo hará en la playa de Talamanca.