Ola de calor en Ibiza: La «ley del más rápido» impera en las ventas de climatizadores

Los más de 38 grados que marcó el termómetro en Sant Joan el martes o los 36 de máxima en Vila ayer, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), explican el furor de los ciudadanos por comprar climatizadores, ventiladores y aparatos de aire acondicionado para soportar el calor.

«Las ventas se han disparado un 1.000%» durante estos días, cuenta Gabriel Parra, empleado de Milar, quien asegura que nunca había visto tanta demanda. Tanto es así que las tiendas de electrodomésticos compiten a contrarreloj para conseguir hacerse con el máximo stock: «Es la ley del más rápido», afirma Parra.

Sin reservas

La necesidad de poder refrescarse ha llegado a tal extremo que incluso en este negocio se han quedado sin productos en el almacén principal. «Estamos haciendo todo lo posible para que cada vez que hay stock en el almacén lo podamos recoger, para que no se lo lleven a otro establecimiento. Es la ley del más rápido, si no me lo traigo yo se lo lleva Pepe a Castilla y León. Cada vez que entra producto hay pedirlo», relata Parra.

Este empleado explica este aluvión de demandas de aparatos de climatización con un ejemplo muy gráfico: mientras le cuenta a un cliente cómo funciona un dispositivo y que es el último que le queda, mientras otro compañero de la tienda se lo acaba de vender a otro cliente. «Cuando le tienes que decir a un cliente que ya no te queda género se te cae la cara de vergüenza porque sabemos el calor que está pasando la gente», lamenta.

Las ventas se disparan

«La semana pasada fue un aviso. Vaciamos el almacén y vendimos lo que no está escrito. Si hay ventas de 20.000 euros a la semana, por poner un ejemplo, en aires los beneficios en estas dos semanas se han duplicado muy fácil», continúa Parra, asombrado por todo lo que están vendiendo estas semanas.

Mientras habla con esta redactora, dos personas entran en el establecimiento en busca de algún aparato de aire frío. «Tenemos aire en casa, pero no en la cocina, así que queremos coger algo para esa zona», cuenta Montse Román, mientras Parra atiende a su acompañante. Quieren un climatizador de vapor . «Estamos a punto de ahogarnos y desesperados de tanto calor», afirma exhausta por estas temperaturas e indica que han venido al local porque tenían que salir de casa, si no hubiesen seguido allí para estar fresquitos.

En otros puntos de venta, como en Citubo, también han notado este aumento de la demanda. «La venta empezó bajita, pero se ha empezado a disparar desde el lunes pasado», relata Ángeles Esteban, gerente de Citubo.

Esteban afirma que en esta semana han incrementado sus ventas un 200% entre usuarios que compran para sus casas y empresas que buscan aparatos para climatizar sus locales, como hoteles y restaurantes.

Según Esteban, no hay ningún producto que se venda en mayor o menor medida, pero la venta para uso profesional es lo que más destaca, aunque en el ámbito particular lo que está triunfando ahora mismo son los aires acondicionados portátiles.

«Tenía claro el material que necesitaba este año, pero algunas empresas no pueden atender la demada», indica Marta Fita, responsable de compra de Fita.

«La gente compra lo que hay disponible, no mira el precio», continúa Fita, quien confirma que sus clientes compran de todo y que las ventas son «masivas» durante este mes de julio. Por su parte, Esteban, de Citubo, indica que los clientes compran también en función de lo que está disponible en la tienda.

En la misma línea, Parra afirma que los precios son algo secundario ahora mismo: «La gente mira los precios en segunda instancia. Si hay variedad, se miran el precio, sino no», asegura el vendedor de Milar.