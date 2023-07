Enrique Garcerán, nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera: «Lucharé con uñas y dientes para que la sanidad pitiusa sea como la de Mallorca»

Exultante. Feliz. ilusionado. Así está Enrique Garcerán, hasta ahora médico de familia del centro de salud de Can Misses, desde que le propusieron ser gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. «Es un reto que me hace mucha ilusión, pero que sé que va a ser muy difícil», comentaba ayer por la tarde, en su primera comparecencia pública, tras la reunión de la presidenta balear, Marga Prohens, y el nuevo equipo de la conselleria balear de salud, con varias asociaciones de pacientes. Cuando se lo propusieron, no tuvo ni que pensárselo.

Garcerán, miembro del PP ibicenco y concejal en Sant Josep entre 2003 y 2007, aseguró ayer que su intención es «pisar poco el despacho y mucho la calle». En su presentación a los sanitarios, en el salón de actos de Can Misses, el flamante gerente, haciendo gala de su conocido sentido del humor pidió a sus hasta ahora compañeros que si ven que se desvía del camino o el cargo se le sube a la cabeza saquen la vara y le pongan de nuevo en vereda «como a los vitorinos», indicó Garcerán, que señaló que aunque su nombramiento no es oficial hasta que se publique, ya ha empezado a trabajar. «Ya me están llamando a las doce de la noche», puso como ejemplo mientras, a su espalda, la consellera de Salud, Manuela García Romero, reconocía que ella era la autora de esa llamada. El gerente señaló que uno de los objetivos que se ha marcado es «que Ibiza sea un destino atractivo e ilusionante para los profesionales sanitarios». «La presidenta ha dicho que la situación de la sanidad en la isla es de números rojos y es así. Hemos sido ciudadanos de tercera en la sanidad y vamos a intentar ponerla al mismo nivel que la de Mallorca o Menorca. Lucharé con uñas y dientes para que eso sea así», afirmó Enrique Garcerán, que, en el caso de la falta de oncólogos, aseveró: «Iremos a buscarlos a su casa o al hospital si hace falta». En las quinielas Su nombre era uno de los que se barajaban las últimas semanas para ocupar el puesto. Estaba en todos los rumores, junto con los de otros médicos de la isla ligados desde hace tiempo al Partido Popular. Además del suyo, se especulaba con la posibilidad de que volviera a ocupar la gerencia Ignasi Casas, pero también había quien asignaba este cargo a alguno de los delegados del sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza, como Carlos Rodríguez Ribas o Antoni Pallicer. Los dimes y diretes se acababan ayer a mediodía, cuando el Govern anunciaba a los profesionales de Can Misses su nombramiento. «Lo hará bien», afirmaron, al poco de enterarse, Pallicer y Rodríguez, que confían en la preparación de gestión y en el conocimiento del funcionamiento de la sanidad pública de las Pitiusas de Garcerán. De la misma manera, alabaron el talante de la hasta ahora gerente, Carmen Santos, que ayer, en el mismo acto, se despidió del cargo. Tanto ella como todo su equipo asistieron, en primera fila, al nombramiento de Garcerán. Médico de familia, político y formado en gestión sanitaria Murciano (de San Pedro del Pinatar) y nacido en el 58 es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, médico especialista en medicina de familia y comunitaria, diplomado en Dirección y Gestión Hospitalaria y de Instituciones Sanitarias y diplomado en Gestión y Control Económico y Financiero. Llegó a las pitiüses en 1995 y un año después fue nombrado coordinador de equipos de Atención Primaria. Ha estado buena parte de su carrera en el Servicio de Inspección Médica, de 1999 al 2005 y entre 2007 y 2012, momento desde el que ha ejercido como médico de familia en el centro de salud Can Misses. Durante sus cuatro años como concejal de Sant Josep (2003-2007) impulsó la construcción de los ambulatorios de Sant Jordi y Sant Josep, destacan desde Salud antes de hacer hincapié en que «tiene experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria y conoce en profundidad el sistema sanitario público de Ibiza y Formentera, tanto en la vertiente de atención primaria como en la hospitalaria, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad». En este sentido, ha sido miembro del Comité de Bioética del Área Sanitaria y ha formado parte de la Unidad de Seguridad del Paciente.