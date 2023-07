Las 16 familias que viven en el bloque número 1 de la calle del Sol de Santa Eulària se enfrentan a un intento de desahucio por parte de un fondo inversor alemán, según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera en un comunicado.

La nota explica que el fondo alega que "necesitan reformar el edificio", lo que para el sindicato es un pretexto para hacer viviendas más pequeñas y alquilarlas a "empresas hoteleras al doble" de lo que pagan los inquilinos. "La única vivienda que estaba vacía ahora es para los trabajadores de un restaurante", denuncia una de las vecinas desahuciadas en la nota remitida por el sindicato, que recoge el testimonio de otra afectada: "A mí me quedan tres años para jubilarme, necesito cotizar. No me puedo ir de la isla y perder mi trabajo."

Los vecinos deciden organizarse

El comunicado explica que los vecinos han decidido "organizarse con el Sindicato de Inquilinas para intentar negociar las renovaciones de los contratos", tras verse "en la calle y sin la capacidad de asumir los costes de un alquiler en Ibiza".

“Desgraciadamente, todo esto es estrictamente legal. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, a vivir donde queramos, a decidir dónde trabajar, pero si viene un señor con un fajo de billetes siempre vamos a tenerlo todo en contra", lamenta el portavoz del sindicato, Daniel, que a pesar de esto no se resigna. "Pero vamos a luchar, vamos a hacer entender a esta gente que tiene una responsabilidad social y que no puede dejar a 16 familias en la calle", sentencia.

"Nula política de vivienda del Ayuntamiento"

Según el sindicato, "la nula política de vivienda del Ayuntamiento también tiene culpa" en esta situación. “Los ayuntamientos tienen poder para evitar estos casos. Tienen la capacidad de crear zonas de tanteo y retracto y meterse en estas transacciones. Sabiendo que un gran porcentaje de estas ventas se suele hacer con dinero negro, tienen la capacidad de expulsar a los fondos buitre y de aumentar el parque público de vivienda sin construir, a bajo coste”, asegura Daniel.

Además, el portavoz considera que si el Govern aplicara la ley de vivienda los vecinos podrían negociar con el fondo "en unas condiciones favorables para el inquilino". "Pero como ya ha dicho Marga Prohens, la presidenta del Govern, no solo permitirá el desahucio si no que además perdonará los impuestos al fondo buitre”, advierte.