«Mi filosofía es no pensar en el ayer ni en el mañana, sino en el presente»

María del Mar Rodríguez, La Mari, nacida en Málaga, lleva más de 20 años en el mundo de la música, desde que empezó su carrera con el grupo Chambao. Pese a que en 2017 anunció su disolución, en realidad nunca llegaron a desaparecer, porque como asegura la cantante: «La Mari es Chambao y Chambao es La Mari». En este 2023 va a publicar su nuevo disco ‘En la cresta de la hora’, del que hasta el momento ha adelantado tres sencillos: ‘Mis Flores’, junto a la Tremendita; ‘Hijos de la música’ y ‘Te lo dije’. Hoy presenta sus nuevos temas en Eivissa y recupera sus clásicos en Las Dalias a partir de las 20 horas, dentro del ciclo ‘Back to live’ del espacio de Sant Carles, un lugar muy querido por la artista en el que sembró sus primeros pinitos musicales.

Este es el regreso de Chambao, ¿cómo surge la idea de volver con este sello?

Bueno, en verdad el nombre nunca ha desaparecido. Chambao es La Mari y La Mari es Chambao. La cosa es que llevo ocho años sin sacar un disco y ahora saldrá el nuevo por fin en setiembre.

Sigue con el mismo estilo que le dio a conocer, el Flamenco Chill.

Sí una mezcla entre el flamenco y la electrónica.

¿Y qué opina de las nuevas variantes que están surgiendo desde el flamenco, como lo que hace Rosalía?

Creo que es maravilloso. El flamenco es una música única y esto es una respuesta que se ve desde hace tiempo. Este estilo siempre se ha tratado con mucho amor y respeto y que, además, se honra. Por ejemplo, tenemos también el flamenco rock.

¿Quién le acompaña en este camino?

Varios músicos. Algunos de ellos son Oliver Sierra, Ricardo Moreno a la guitarra, Agustín Carrillo o ahora he contratado para los coros a Celia Flores, la hija de Marisol.

¿Qué le inspira en estos momentos?

La naturaleza, hablar de la vida y de la muerte, el respeto, el amor, la tolerancia. Básicamente lo que ya soy.

He visto que tiene interés en la filosofía, ¿cuál es la suya?

Vivir en la cresta del ahora. Hacer con cabeza y corazón, no pensar en el ayer ni en el mañana, sino en el presente.

Algún autor favorito debe tener, ¿cuál sería?

Tengo muchos la verdad. Como los clásicos, desde Epicteto a Platón, también Tólstoi, Kafka, los presocráticos... Leo muchos y no te sabría decir.

Vuelve a Eivissa, ¿qué es para usted regresar aquí?

Por un lado es un concierto que se incluye dentro de la gira que estoy haciendo. Por otro lado, este lugar es muy entrañable para mí.

¿Tocará alguna de sus canciones antiguas, de las que conocen todos sus seguidores?

Claro, es un concierto de dos horas en el que se mezclarán canciones del disco que saldrá en septiembre junto con algunas que son emblemáticas.

Es un disco un poco sorpresa al no tener todas las canciones publicadas hasta el momento...

Yo lo considero un regalo de un disco que saldrá próximamente. La siguiente canción se publicará en agosto y luego otra en septiembre.

¿Qué le inspiró a hacer este disco?

En verdad no hay inspiración como tal. Al final un disco se conforma por varias canciones que se han ido componiendo y que reúnes todas juntas.

¿Su canción favorita de este trabajo ya está publicada o se encuentra entre las que están por salir?

Aún está por salir.

¿Tiene pensado llevar la gira fuera de España?

Estamos trabajando en ello. La idea es ir por Europa y América del Sur.

¿Tiene algún país en concreto al que le gustaría ir?

Me encanta viajar y me gustaría ir a todos los países. No quiero dar muchos detalles antes de que salga el disco, ya que en septiembre anunciaré más cosas sobre cómo se ha realizado.