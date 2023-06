La patata vermella eivissenca, considerada com una de les millors pel seu sabor i la seua textura, és el producte hortícola de més renom i es troba ara en plena temporada per poder gaudir-la. Es pot trobar a restaurants, botigues, grans superfícies, i ara també s’està exportant a altres indrets de Balears. És també un dels cultius principals per als nostres horticultors, el sector que agrupa el gruix dels professionals dedicats a l’agricultura, juntament amb la xíndria i la tomata.

És un dels ingredients bàsics de la nostra gastronomia, i es troba en plats senzills com són l’enciam de patata –ara conegut com ensalada pagesa-, en totes les frites tradicionals, de polp, de porc o de freixura, i en els plats de més renom com ara el sofrit pagès o el bullit de peix. Les varietats més destacades són la Desirée i la Bartina d’excel·lent qualitat culinària amb la doble aptitud per fregir sense cremar-se i per bullir sense desfer-se. Gràcies al clima suau d’Eivissa es poden fer dues collides: una de semi-tardana, sembrada durant el mes de febrer que es comença a collir a finals del mes de maig; i una sembrada de patata tardana al mes d’agost que es cull a partir de finals de novembre. D’aquesta manera es pot cobrir la demanda anual, exceptuant els mesos d’octubre i novembre, a l’hivern, i els mesos de març i abril, a l’espera de la patata nova. Aprofiteu l’oportunitat de gaudir d’un dels productes agraris més importants i saborosos d’Eivissa: la patata vermella eivissenca.