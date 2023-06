Que el Ayuntamiento de Sant Antoni todavía no haya resuelto el expediente sancionador abierto contra la empresa Baloo Music SA por las obras ilegales del músico rumano Michel Cretu en la cima de una colina de Santa Agnès. Esta mansión fue derribada por orden judicial en 2009 y el propietario fue condenado por la Audiencia Nacional al pago de 21.600 euros. Pero hay una propuesta de resolución del equipo de gobierno que data de 2018 para que se levante la suspensión de su tramitación y se archiven las actuaciones en aplicación del principio jurídico de non bis idem, por el cual no se puede sancionar a un infractor dos veces por las mismas ilegalidades. Esta propuesta aún no se ha resuelto.

La masiva afluencia de amigos, familiares y políticos a la emotiva misa en recuerdo de la exalcaldesa de Ibiza Virginia Marí Rennesson. La iglesia de Santa Cruz no pudo alojar a todos los que querían despedir a una mujer que deja un recuerdo imborrable de valentía, honradez y fuerza.