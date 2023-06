Inquilinos de viviendas sociales de Ibiza denuncian desperfectos

El mes que viene se cumplirá un año de la entrega de las llaves del edificio con 19 viviendas de protección oficial (VPO) en la calle Xarc, construidas por el Ibavi (a través de una promotora) en las inmediaciones de Talamanca, y dos vecinos han trasladado a este diario su malestar por deficiencias tanto en el edificio como en el interior de algunos pisos: en las jardineras no hay mantenimiento (o al menos eso parece al pasearse por la zona exterior del edificio), el foco de luz que hay tras el portal no se enciende cuando alguien entra (vecinos encuestados dicen que de noche acceden al portal a oscuras) y algunas campanas extractoras de las cocinas de los pisos no aspiran. Los bancos que hay en el interior del portal están en mal estado (en algunas partes el borde parece estar despegándose y cediendo) y un vecino muestra in situ, por ejemplo, que la persiana de madera de acceso a su terraza no encaja en el marco, por lo que para cerrar hace falta darle un buen golpe.

El edificio tiene diecinueve aparcamientos, dos de los cuales son adaptados, pero los vecinos aún no los pueden usar porque primero se tienen que adjudicar. De hecho, debido a la falta de mantenimiento han proliferado los hierbajos en la zona de parking y en algún caso los límites del espacio reservado al vehículo quedan prácticamente tapados por las plantas que han crecido. Por su parte, desde la conselleria balear de Vivienda (de la que depende el Ibavi) indican que las deficiencias «se revisan cada mes»: «Y contratamos empresas para subsanarlas». De hecho, dos vecinos (que prefieren guardar el anonimato) cuentan que personal del Ibavi ya les ha visitado varias veces: «Pero lo que hacen es volver a apuntar las deficiencias que ya les hemos dicho [en visitas anteriores]. Lo que hay que hacer es arreglarlo, no volver a preguntar qué pasa», señalan durante una visita por el edificio con este medio. Con respecto a la zona ajardinada, desde la conselleria indican que el lunes una empresa de jardinería acudirá para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. Un vecino cuenta que en una ocasión todos los inquilinos se pusieron de acuerdo para arreglar, ellos mismos, los jardines. En cuanto al parking, la conselleria expresa que «el consejo de administración de 16 de mayo de 2023 aprobó los criterios de adjudicación de los aparcamientos propiedad del Ibavi»: «Actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias para poder habilitar un espacio en la web para tramitar las solicitudes y poder iniciar el procedimiento», añade una fuente oficial. La conselleria también asegura que los inquilinos del Ibavi tendrán preferencia a la hora de acceder a una plaza de este aparcamiento de este edificio de VPO del municipio de Ibiza. «En estos momentos se están terminando las tareas para abrir el procedimiento», insisten. Son dos los vecinos que han conversado con este diario sobre las deficiencias mencionadas, mientras que una tercera vecina explica que la única pega que le pone a su vivienda (por la que ella y su marido pagan 278 euros, gastos de la comunidad incluidos) es que no le funciona la campana extractora y que su cocina no tiene ningún mueble sobre el fregadero. Con el resto, asegura estar satisfecha. En todo caso, un vecino al que tampoco le funciona la campana de la cocina (de hecho, se le cayeron los filtros), muestra cómo la persiana de madera para entrar a su terraza no encaja a menos que se le dé un buen empujón. Él y otros vecinos cuentan que el edificio tiene un sistema de «aportación de aire»: «En verano nos entra aire caliente y en invierno, aire frío», aseguran los dos vecinos mencionados. Uno de ellos, además, señala que alguien de fuera puede acceder muy fácilmente al parking. Por otro lado, también en la zona de los aparcamientos, se puede ver un somier y palets de madera, y de todos los focos que hay, únicamente uno (que está tapado por los arbustos) se mantiene en pie. En el resto de casos, se intuye que han sido destrozados intencionadamente. Por la parte buena, los vecinos encuestados valoran que hay mucho silencio en el edificio debido a que, gracias a su diseño, ningún apartamento está pared con pared con otro. Uno de estos vecinos muestra desde su piso que, para tratar de encontrar una fuga de agua, técnicos picaron en diferentes puntos de su baño, relata mientras critica que esas intervenciones no están acabadas: «No taparon, no sellaron». A modo de ejemplo, justo la zona de su grifo de ducha no tiene azulejo. Falta reponerlos. «Llevo mes y medio así», asegura. En su domicilio también hubo que desplazar un punto de bombilla, ya que se encontraba justo debajo del plato de ducha de los vecinos de arriba. Asimismo, su propio plato de ducha, que se tuvo que levantar y cambiar, está al revés: el borde que debería ser el exterior está empotrado a la pared. Precios sociales Los pisos sociales de la calle Xarc son de diferentes tamaños El alquiler más caro de estas 19 viviendas es de 495 euros mensuales, sin gastos (574,55 con comunidad, seguro...) y el más económico se sitúa en 200,53 euros (264,68 con gastos), según se indica en la web del Govern.