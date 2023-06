La organización de plantillas el 23J preocupa a los hoteleros de Ibiza y Formentera

La convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio no está afectando notablemente a las reservas turísticas del mes de julio, según asegura la presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH) Alicia Reina, «dado que en Ibiza existe un mercado bastante diversificado». El problema en la isla es otro: cómo organizar los turnos para permitir a los empleados votar sin que ello suponga descuadrar turnos y problemas en el servicio en el momento álgido de la temporada.

Reina indica que este tema se ha tratado en la asociación a nivel nacional, donde sí se ha puesto de manifiesto la inquietud en la industria turística, sobre todo en Levante, Andalucía o Madrid. Muchos españoles que tenían previstas sus vacaciones en la segunda quincena de julio están retrasando sus reservas o incluso cancelando las que ya tenían a la espera de saber si les toca formar parte de una mesa electoral.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estudia solicitar a la Junta Electoral que tener una reserva hotelera para esas fechas sea eximente del ejercicio de vocal o presidente de mesa, pero mientras esto se tramita las zonas más dependientes del turismo nacional están viendo cómo se descuadran sus previsiones para esa quincena. Algunas federaciones hoteleras ya informan de que será posible cancelar sin penalización en aquellos casos en que aleguen que les toca desempeñar algún cometido en una mesa electoral, mientras que algunos hoteles recuerdan que es posible enviar el voto por correo a la dirección del establecimiento si coincide el plazo con las vacaciones.

Ralentización de reservas

En el caso de Ibiza no preocupa excesivamente este asunto. Aunque el turismo español suele ser el primero o el segundo más numeroso en el mes de julio, el peso del turismo extranjero es del 80% y no se verá afectado por el proceso electoral. La presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Ana Gordillo, explica que los establecimientos hoteleros de las Pitiusas no han registrado cancelaciones, «lo que teniendo en cuenta el número de reservas que ya hay para estas fechas, es importante». Sí que existe la percepción de que «el flujo de reservas nacionales que estaba entrando hasta ahora para esas fechas de julio ha disminuido».

«Al tener otros segmentos importantes, como el inglés o el alemán, aquí no es un tema que suponga mucha preocupación», explica por su parte Alicia Reina.

Otro aspecto a tener en cuenta, y este sí afecta a Ibiza y a toda España, es que con motivo de la jornada electoral es posible pedir permiso en el trabajo para ejercer el voto. «Son días fuertes de trabajo, pero todo el mundo tiene que poder ejercer su derecho al voto. Así que estamos mirando cómo lo hacemos para organizar a las plantillas y compaginar este derecho con el desarrollo normal de la jornada», apunta Reina.

Este aspecto es el que más preocupa en Ibiza «y en Balears en general», «cómo los equipos ejercen su derecho al voto sin que se produzcan desequilibrios y que se pueda ofrecer un servicio adecuado», explica la hotelera.

Organización

Es por ello que en algunas empresas ya se está hablando con los trabajadores para poder organizar los turnos e «intentar que los departamentos dispongan siempre de personal suficiente». «Estamos haciendo malabarismos, como siempre hacemos, para poder llegar a todo: ofrecer buen servicio, respetar el descanso de los trabajadores y en este caso permitir el derecho al voto».

Reina no se olvida de agradecer a las plantillas su «ayuda» porque «ellos comprenden perfectamente la situación» y señala que en estas situaciones ambas partes, empresario y trabajador, deben ser razonables y amoldarse. «No va a ser fácil, pero como ciudadanos nos interesa que todo el mundo vote», subraya.

Respecto a la elección de la fecha opina que «es muy mala» y no entiende que se haya decidido ese momento, teniendo en cuenta la importancia de la industria turística en España. «No es la fecha más idónea, sinceramente», concluye de forma diplomática.