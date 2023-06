'Nita', cantante de Fuel Fandango: «Nunca hemos hecho música con la intención de lograr un número 1»

Estar embarazada de siete meses no es excusa para no subirse a un escenario. Cristina Manjón ‘Nita’ afronta estos últimos conciertos antes de su maternidad con una ilusión especial y con la alegría añadida de pasar por el Sueños de Libertad, un festival en el que ya actuó y al que tiene mucho cariño. Una oportunidad única para ver a esta banda antes de cerrar la actual etapa, en una noche en la que también actuará el nigeriano Wayne Snow.

¿En qué formato estáis haciendo estos últimos conciertos?

Es un show más electrónico donde aunamos canciones de nuestros primeros discos hasta las últimas del Ep ‘Romances’. Hacemos una amalgama de las canciones que más nos apetece tocar. Es nuestra vertiente más electrónica, más de fiesta. Venimos con la banda completa, con la doble batería.

El hecho de que estés en avanzado estado de gestación no implica que tengáis que hacer un formato más acústico y tranquilo.

Será igual que siempre, solo que yo estoy embarazada de siete meses. El embarazo no es una enfermedad. Afortunadamente, estoy teniendo un embarazo sano, no tengo problemas de riesgo y soy una persona activa. Será el mismo concierto de siempre, aunque mis movimientos son algo más limitados.

Después de la última gira ya anunciásteis un periodo de descanso para conectar con vosotros mismos. ¿Estos conciertos son como el cierre de una etapa?

Son conciertos especiales, tanto para mi como para la banda y el público. Es bonito. Estaré retirada un tiempo y me apetece cerrar esta etapa en Ibiza y le tengo mucho cariño a Adrián, el promotor de Sueños de Libertad, y al público que se congrega y a esta isla tan hermosa. Es también bonito que la gente vea que una mujer embarazada es completamente válida, y que cada mujer elige cómo llevar ese embarazo y la conciliación con su trabajo. Me hubiera gustado dar más conciertos pero a finales de verano daré a luz y ya lo tendré que dejar.

El disco ‘Origen’ se publicó en enero de 2020. Se convirtió en número 1, pero luego llegó la pandemia. ¿Fue mala suerte que, en el momento preciso que parecen tocar el techo del mainstream, se corta la película?

Nosotros nunca hemos hecho música para tocar ningún techo del mainstream. Hemos sido fieles a nuestros gustos, que es hacer una música alternativa y diferente. Si podemos llegar a mucha gente genial, pero nunca lo hemos hecho con esta premisa. Por eso, estuvimos muy sorprendidos de que tuviera tan buena acogida. No fue ni buena ni mala suerte, las cosas pasan, y luego vino esa crisis tan brutal y que nos ha enseñado tanto. Fue desagradable porque acabábamos de sacar el disco y muchas ilusiones se rompieron, pero también fue un descanso de la vorágine de producir. Los seres humanos estamos muy desconectados de la naturaleza, y eso nos provoca problemas mentales y físicos.

Después de lograr un número 1, ¿hay miedo a dejar de gustar? ¿siente una presión añadida?

El miedo es parte del juego y de la vida. El miedo esta ahí y hay que aceptarlo, combatirlo, lucharlo mucho. En cualquier historia de tu vida lo vas a sentir. La honestidad debe ser la base de lo que uno ofrece como artista, así lo hago yo y me ha funcionado. Te tienes que gustar a ti mismo y ser tú mismo, lo que tú sientes. Y a partir de esta verdad, llegar al público. Si eres fiel a ti mismo, esta verdad le llega a la gente y la valora, aunque estemos en un mundo tan capitalista y la música se haya convertido en un negocio brutal, la gente sigue valorando la música honesta con un trasfondo.

Me ha dado la impresión de que en ‘Romances’ las letras eran un poco más oscuras y melancólicas. Hablan del individuo frente a la hostilidad del mundo…

Me duele decir esto pero la sociedad está bastante podrida. Tanto a mí como a mucha gente nos gustaría ser como ese junco [se refiere a la canción ‘Un sonido’ con Iván Ferreiro] para permanecer impasibles sobre lo que tenemos encima y sobrellevarlo de la mejor manera posible. En las letras intento reflejar esos estados de ánimo y la gente me lo dice. Si les llega es porque la gente se siente así. Cuando en una canción, un libro o una película te sientes identificado, te dices ‘esta persona se siente igual que yo’, entonces te sientes menos solo. Los artistas somos un canal de ayuda y sanación, podemos ayudar mucho y eso es lo que más me llena de mi trabajo. Intento ser positiva y ver la luz. Creo que tenemos un mundo hermoso y podemos encontrar una manera de vivir lo más hermosa posible.

De todas las colaboraciones de ‘Romances’, ¿hay alguna que le suponga una particular emoción?

Me quedo con la de Amadou y y Mariam, un matrimonio muy especial, un dúo de Mali que en España no son tan conocidos como merecen. Ha habido una conexión muy bonita entre nosotros y logramos tocar con ellos en Pirineos Sur.

¿Con qué criterio elegísteis a los artistas con los que queríais trabajar?

Las colaboraciones en nuestra banda son muy importantes porque no nos ceñimos a un estilo concreto, y de ahí nos nutrimos, de la apertura a sonidos diferentes. En el disco todas han quedado distintas pero tienen una esencia común y estoy muy contenta con el resultado.

¿Se imagina una Inteligencia Artificial haciendo canciones a la manera de Fuel Fandango?

No tengo controlado lo de la aplicación de la IA a la música, estoy más informada en el tema del diseño y es muy interesante porque aporta mucha creatividad. Te puedes retroalimentar viendo como la IA inventa cosas a partir de tus conceptos. Sigo bastantes cuentas de Instagram de diseñadores que hacen IA y me parece súper interesante. Hay que adecuarse a los tiempos que vienen y a mí, personalmente, la IA no me da miedo.