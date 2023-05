Cs de Ibiza tras la decisión de no presentarse a las generales: «La gente nos ha dicho que no nos quiere»

Nadie en Ciudadanos se sorprende de la decisión del partido de no concurrir a las próximas elecciones generales, convocadas para el próximo 23 de julio. El partido se lleva el barco al astillero. Al menos esa es su intención frente a algunas voces que lo dan por hundido. Las vías de agua venían de atrás y estas elecciones locales y autonómicas han dado muestra de que los ciudadanos no confían en el proyecto.

En Ibiza las candidaturas ya eran una muestra de su pérdida de fuerza. Sólo se presentaron en Vila, Sant Joan y el Consell. Dejando de lado Sant Joan, donde el partido naranja fue invitado por un nuevo proyecto a vestir de amarillo como Sa Veu des Poble y acabó logrando dos concejales, las otras dos candidaturas obtuvieron unos resultados testimoniales. Para el Ayuntamiento de Ibiza fue la fuerza menos votada. En el caso del Consell, donde su único conseller gobernaba en coalición con el PP, obtuvieron el 1,48% de los votos. El partido perdió cinco concejales en las elecciones.

«Lo que decide el partido es dar un paso atrás para poder dar dos pasos hacia delante en el futuro», valoró Javier Torres, coordinador insular de Ciudadanos en Ibiza, tras la reunión del Comité Nacional a la que asistió en calidad de representante de Balears.

«No hay margen de maniobra para recuperarnos con tan poco tiempo», indicó Torres en referencia a los resultados de las elecciones locales y autonómicas del pasado domingo, en las que el partido perdió a casi todos sus representantes (2.400 de los casi 2.800 que tenía) en las instituciones.

Recuperar el centro

Torres considera que para ellos «existe un espacio político pero ahora mismo no hay un espacio electoral». Es por ello que «atendiendo a la actual situación hay que ser consecuente» y presentarse a las elecciones «sería terminar de quemar a las personas que siguen creyendo en el proyecto».

Se busca «rearmar» al partido para el próximo ciclo electoral y recordó que en 2011 ya se tomó la decisión de no presentarse a las generales, en una situación completamente diferente con la formación empezando a despuntar a nivel nacional.

Reconoció que el partido está «muy tocado desde hace tiempo», pero desde su punto de vista Cs «sobrevivirá, al menos a este ciclo que se puede aprovechar todavía». Su percepción es que «hay una parte importante de la población que se siente identificada con el centro político» y advirtió que a medio o largo plazo «los pactos del PP con la extrema derecha le pueden pasar factura, igual que al PSOE le han pasado factura los pactos con la extrema izquierda». Estos pactos con los extremos espera que reabran el espacio de centro.

Respecto a los pasos a dar en Ibiza tras esta decisión, Torres indicó que estarán pendientes a lo que se decida a nivel nacional. «No depende exclusivamente de nosotros y a partir de aquí habrá que reestructurar equipos, pero desconozco qué procedimiento se seguirá». Aseguró que los miembros del partido seguirán trabajando y en los próximos días se llevarán a cabo las reuniones de análisis de resultados.

Quien queda y quien se fue

«La ciudadanía nos ha dicho que no nos quiere, por tanto, dentro de un mes y medio no van a cambiar de opinión», valora José Luis Rodríguez, que expresa total comprensión hacia la decisión de su partido: «Presentarse tras estos resultados sería poco coherente».

Rodríguez no concibe la desaparición del partido. «El proyecto debe sobrevivir, porque es clave para esquivar los extremos y eso es peligroso», alerta: «Hay que hacer una reflexión y ver qué teclas tenemos que tocar para movilizar a nuestros votantes que creo que están ahí, pero no les hemos sensibilizado para que vayan a votar».

Una desafección del votante de la que advierte no sólo a su partido, sino a todos. «El domingo vi a mucha gente mayor votando, pero a muy pocos jóvenes. Eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. No podemos tener un país en el que no se implique la juventud», considera.

Aquellos que se han bajado del barco también opinan que no había opción. «Presentarse ahora sería acabar de quemar la marca», valora Daniel Becerra. Respecto a los resultados de las elecciones locales y autonómicas dice que «se veía venir. Sólo lograron presentar tres candidaturas de seis en Ibiza, era una evidencia de que el partido no estaba en su mejor momento».

A pesar de que ya no forma parte del proyecto, no esconde su tristeza ante la práctica desaparición del partido que vio nacer. «Yo me afilié a Cs en 2014. Vi cómo se constituyeron las primeras agrupaciones, cuando teníamos que reunirnos en bares. He visto a Cs en su punto álgido y te entristece ver esta deriva de autodestrucción».

¿Ciudadanos sobrevivirá? ¿Es ya un pecio? «No te sé decir, ni ellos creo que lo sepan. Venimos de una refundación que tampoco ha servido de nada».