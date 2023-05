Triguero, alcalde electo de Ibiza: «La protección de ses Feixes de Vila no tiene vuelta atrás»

El alcalde electo de Eivissa, Rafa Triguero (Eivissa, 1981), el gran triunfador de la noche electoral del domingo, atiende a este diario en una terraza de la ciudad, mientras su móvil no para de recibir mensajes y llamadas. También se acercan a felicitarle una agente de la Policía Local, el exconcejal del PP Constantino Larroda y la edil socialista Carmen Boned, que, con cortesía, le da la enhorabuena. «¿Tienes energía?», le pregunta. «Sí», le responde. «Así me gusta, es un buena manera de empezar», se despide Boned.

¿A qué atribuye este holgado triunfo? ¿Al desgaste de Rafa Ruiz? ¿Voto en clave nacional?

Ha habido voto en clave nacional. También habíamos percibido un distanciamiento del gobierno del Ayuntamiento con la realidad social y los ciudadanos de este municipio: los comerciantes y los vecinos nos pedían humildad y cercanía. No entendíamos la contracampaña del PSOE a nuestras propuestas porque estas salían de la gente. Sabemos que de esos 7.447 votos, muchos han sido de socialistas tradicionales que nos han querido dar la oportunidad y han confiado en nuestras propuestas.

Usted no estaba entonces, pero ¿ha aprendido de los errores que se cometieron en ese caótico mandato en el que el PP gobernó por última vez la ciudad con Marienna Sánchez-Jáuregui al frente?

Los ciudadanos ya propiciaron, en dos comicios, debido a esa situación, que hubiera otro gobierno. El PP ha aprendido. El equipo que va a gobernar ahora está muy preparado, y hemos hecho piña.

¿Está aliviado de no tener que pactar con Vox?

Si le soy sincero, teníamos claro que no iba a ser necesario.

¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo prioritario?

Tenemos un plan de choque que ya anunciamos con las 20 primeras medidas que vamos a desarrollar a partir del 17 de junio [cuando se constituye la Corporación]. El plan de choque en limpieza va a ser determinante, también adecuar los aparcamientos disuasorios y facilitar su conexión con el centro, el embellecimiento de plazas y jardines y la red viaria del municipio, el transporte público con Dalt Vila y, tal como nos hemos comprometido, la eliminación de la tasa de basura. No tenemos una ciudad presentable, por lo que nuestros vecinos no tienen que pagar esa tasa. También hay otras medidas, como la eliminación de la tasa de consumo de alcohol… hasta 20 que son de aplicación inmediata con la finalidad de hacer más cómoda la vida a todo el mundo.

Si se elimina la tasa de basura va a ser a costa de otros gastos e inversiones municipales.

El Ayuntamiento tiene, año tras año, 30 millones de remanente, por lo que hay que aliviar a los ciudadanos de la carga fiscal de esta ciudad, empezando por la tasa municipal de basura.

¿Se va a eliminar?

Va a ser cero sólo para los ciudadanos.

¿Pero es administrativamente viable? ¿Se puede prestar un servicio sin cobrarlo?

No es algo que sea novedoso, muchas ciudades no cobran esta tasa.

¿No puede tener el efecto contrario y que, al no cobrar esta tasa, la gente no valore lo que cuesta mantener limpia la ciudad, y la ensucie más?

Lo que tenemos claro es que no podemos cobrarla y tener la ciudad como está.

¿Hasta dónde va a llegar la rebaja de impuestos y tasas?

Vamos a tocar el IBI y en los barrios que vamos a declarar estratégicos, y que son la Marina, Dalt Vila y sa Penya, vamos a impulsar e incentivar que el sector de la restauración prolongue su actividad con una rebaja de la tasa de ocupación de la vía pública y otros incentivos fiscales. Tampoco puede ser que tengamos una tasa de 75 euros por adoptar un animal. Tiene que ser cero.

¿A qué quiere destinar los primeros fondos de capitalidad de Vila que decida su gobierno?

Sin lugar a dudas, a la reforma del primer cinturón de ronda [el proyecto del Consell sin las 1.500 plazas de aparcamiento subterráneo]. En 2024 ha de estar ejecutándose. También el Mercat Nou, pero también a aparcamiento, transporte público.

¿Da por perdida la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico [PGOU] antes de julio para salvar la tramitación ambiental?

No podemos perder más años con el PGOU. Nos vamos a sentar en los próximos días con el gobierno en funciones del Consell para conocer cuál es la situación. La ciudad no puede esperar más. Por nuestra parte, si llegamos a tiempo, va a ser una realidad.

Pero para salvar la tramitación ambiental, el Consell debe constituir el nuevo gobierno a tiempo y la Demarcación de Costas, que tiene un plazo máximo de dos meses, emitir a tiempo su informe favorable.

Por plazos en principio llegamos, vamos a ver si Costas llega también a tiempo.

¿Le preocupa que falle Costas?

Nos preocupa.

¿Seguirá adelante con la modificación puntual del PGOU para reubicar temporalmente el Mercat Nou en el solar de la antigua sede de los juzgados?

No, nuestro planteamiento cambia con respecto a la ubicación del Mercat Nou. Nosotros lo trasladaremos al Parque de las Paz. Tenemos pendiente una reunión interna con los técnicos municipales para ver qué vía jurídica podemos darle al nuevo desarrollo urbanístico del Eixample.

¿Y qué quiere hacer en el solar que ahora ocupa el mercado?

Instalar 1.000 plazas de aparcamiento y 6.000 metros cuadrados de zona verde. Queremos que este nuevo Eixample sea el pulmón verde que necesita la ciudad.

¿La protección de los suelos urbanos de ses Feixes de Vila tiene vuelta atrás?

Vamos a ver qué pasa con el PGOU, en el cual quedan como suelo rústico protegido.

¿Y lo asumen?

No hay vuelta atrás.

Desde hace muchos años se habla de reconvertir ses Feixes en un gran parque. ¿Este proyecto entra también en sus planes?

Nos vamos a sentar con los propietarios y , una vez que los terrenos sean declarados rústico protegido, nos vamos a entender porque la ciudad de Eivissa merece otro espacio verde en condiciones.

¿Se va a expropiar?

Hay que llegar a un acuerdo.

¿Dónde irán las 2.000 plazas de aparcamiento que ha prometido en campaña?

Como he comentado, mil en la zona del Parque de la Paz y otros mil [todas ellas bajo tierra] en el bulevar situado frente al colegio Sa Real. También prevemos 120 plazas en el primer cinturón y 372 más en superficie en toda la ciudad con una correcta ubicación de los contenedores de basura.

¿Y el proyecto de la Casa de la Música proyectado en la zona del bulevar y cuya licitación ha quedado desierta dos veces? ¿Lo va a mantener?

Se tiene que replantear. Tenemos que valorar todas las posibilidades de las instalaciones que disponemos y darles una utilidad. Hay que valorar cuál es la opción más realizable a corto plazo para solucionarlo y dar un respiro a la congestión de Can Ventosa.

Entiendo pues que, en lugar de construir la Casa de la Música, pretende reubicar la escuela de música en otras instalaciones municipales.

Puede ser. Hay alternativas en la ciudad.

¿En el Casal de Igualdad?

Es pequeño. Por ejemplo, si llegamos a tiempo, sa Peixateria no será un mercado de restauración. Queremos acercar la vida a esos barrios con el uso de espacios municipales que actualmente no se utilizan.

Pero las obras de sa Peixateria ya están adjudicadas.

Y las obras han empezado. Están paradas ahora, vamos a ver qué nos encontramos. Pero hay muchos espacios, como el Polvorín, la antigua casa consistorial a los que se les tiene que dar una utilidad que ahora no tienen. Tal vez, Can Ventosa pueda acoger una parte y se pueda dar una salida en otros espacios.

¿En qué consistirá el plan de choque de limpieza?

Lo primero es tener sobre la mesa el 17 de junio un informe sobre los incumplimientos de la contrata en los últimos años. A partir de aquí, sacar agentes cívicos a la calle e iniciar una campaña de concienciación ciudadana, con la participación, a partir de julio, de la Policía Local. También la instalación de un 25% más de papeleras y la reorientación de la limpieza de los contenedores. No se pueden limpiar en la calle con una karcher, sino que se tienen que trasladar al depósito para limpiarlos mientras se sustituyen por otros. Hay que tener una ciudad más decente. Los jardineros municipales van a estar únicamente destinados a ciertos espacios. No llegan a toda la ciudad. Todo esto va ser determinante para que, de forma inmediata, se pueda ver que se puede hacer mejor.

¿Se puede reconsiderar el contrato de limpieza?

Vamos a ver lo que dice el informe que debemos tener sobre la mesa, pero puedo anunciar que vamos a poner en marcha una contrata únicamente para los barrios históricos.

Al margen de la concesión.

Sí, añadida. Luego la actual se reestructurará para que centralice su actuación en otros barrios. Queremos hacer una prueba piloto en los barrios históricos del modelo de limpieza que queremos aplicar en toda la ciudad en los próximos años.

¿Tendrá continuidad el modelo de peatonalización de la ciudad del gobierno progresista?

A partir del Eixample tenemos que posibilitar plazas de aparcamiento. La nueva política de movilidad pasa por tener seis avenidas principales de un único sentido y reordenar todo el tráfico con semáforos sincronizados. Va a haber más fluidez y aparcamiento, y a partir de ahí, peatonalizar calles. Tenemos que ser una ciudad en la que, a siete minutos de distancia, haya posibilidad de aparcar.

¿Va a echar atrás las actuaciones que se han hecho para ensanchar las aceras a costa de plazas de aparcamiento?

No hay vuelta atrás.

¿Es factible ampliar la plantilla de la Policía Local?

Es factible cubrir todas las plazas. Hoy se jubila precisamente otro policía local. Todas estas plazas se tienen que cubrir de forma inmediata. Hay que dar estabilidad a un cuerpo que debe estar motivado. Las reclamaciones que nos han hecho llegar, como las de formación o dotación de más medios materiales, son propuestas sensatas que van a mejorar el cuerpo. Con ello, conseguiremos una policía amable.

¿Cómo se cambia?

Primero con una estructura. La Policía Local es un cuerpo jerarquizado que ahora no lo está. No hay estructura, equipo, unión y eso lo vamos a revertir de forma inmediata a partir del día 17. La Policía Local debe tener la figura de un Mayor que ahora no la tiene. Tenemos una propuesta temporal para estructura y mejorar el cuerpo que anunciaremos en breve y a partir de ahí, montar una estructura.

¿Se replanteará los costes de la concesión municipal de la estación de autobuses (Cetis) que soporta el Consell?

El coste está establecido en el convenio del Ayuntamiento con el Consell, y lo que hay que mejorar es el transporte público. No vamos a volver atrás, igual como con el PGOU, el primer cinturón, ses Feixes… Lo que nos encontremos es lo que vamos a desarrollar y si hacen falta mejoras, se harán.

El Consell ha sido incapaz en este mandato de hacer una auditoría para rebajar los precios del Cetis, pero apunta que del trabajo parcial hecho se desprende que como mínimo se puede reducir a la mitad. ¿No es partidario de esta auditoría?

Lo valoraremos. Lo que tenemos claro es que la mejora el transporte público hay que desarrollarla sí o sí cuanto antes.

¿Qué planes tiene con el convenio de cesión de uso en exclusiva del estadio de Can Misses a la UD Ibiza?

No es determinante para los ciudadanos, que nos han hablado de aparcamiento, limpieza, seguridad, transporte público y otros temas de calado. Se ha generado un problema donde no lo había. Nos vamos a sentar y entre todos nos vamos a entender porque el deporte de la ciudad no puede estar enfrentado. Esto tiene fecha de caducidad. Nos vamos a marcar un plazo de 10 días para alcanzar un acuerdo. Tenemos una propuesta, pero queremos que sean ellos los que se entiendan.

¿Y si no se entienden?

Nosotros plantearemos la propuesta, que será la más lógica y sensata, y lo que se debería haber planteado en estos años.

¿Pero considera justificado que la UD utilice el estadio de Can Misses en exclusiva?

Lo que no veo lógico es el enfrentamiento de dos clubes de fútbol de la ciudad, del rugby y el atletismo entre sí. Siempre se han compartido las instalaciones deportivas de la ciudad y no ha habido ningún problema. No puede seguir como ahora.