«Nos vemos el próximo 29 de mayo»

Vienen días complicados, en los que los candidatos se centran en la campaña. Muchos aparcan el resto de sus vidas hasta el día después de la votación. ¿Se han despedido ya de familia y amigos hasta el 29 de mayo? «Despedirme no, pero sí hubo un hasta luego», comenta Vicent Roig, mientras que Antonio Lorenzo dijo adiós hace tiempo: «Lesdije adiós hace varios meses. Desde que dejé el Govern estoy centrado en esto». «Me he despedido de la familia hasta el 29 de mayo. Nos iremos viendo en la medida que podamos», admite Roldán. «Desgraciadamente —explica Rodríguez Poblador—, y lo digo con mucho pesar, soy autónomo y veo muy poco a la familia, pero no ahora, siempre. Está ya acostumbrada y doy gracias a que lo haya entendido». Su hija, Carmen, es la número 5 de su lista a Vila.Toni Villalonga, sin embargo, no ve por qué ha de dejar de ver a su núcleo familiar más cercano: «Sólo estaré más ocupado». Óscar Rodríguez ha buscado un truco para tener cerca a sus seres más cercanos: «A unos los he convencido para que participen en campaña ayudando, así que a alguno lo veré más. A otros, lamentablemente poco hasta el 29 de mayo o más tarde, pues siempre hay jaleo con las negociaciones. Quizás la cosa se alargue dos meses». «Prácticamente me he despedido de familia y amigos hasta después de las elecciones. Con llantos», señala, medio en broma, Jaime Díaz de Entresotos, candidato de Vox al Consell. «Hace días lo hice», cuenta Josep Antoni Prats, de Ara, que advierte de que «es más duro el trabajo de preparación de la campaña que esta en sí».